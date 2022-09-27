Президент «Легиона»: «Нашему игроку должна прийти повестка. Постараемся сделать ему отсрочку»

Теги премьер-лига Россия Вторая лига Шамиль Лахиялов Политика Легион-Динамо Футбол

Президент «Легион-Динамо» сообщил о скором призыве в армию одного из игроков команды.

– Один футболист у нас призван на срочную службу. Он сейчас учится на заочном отделении. Ему звонили и предупредили, что ему должна прийти повестка.

– Пойдет служить?

– Скорее всего, постараемся сделать ему отсрочку, переведем на очную форму обучения.

– Чтобы он остался в команде?

– Конечно. Человек восемь лет занимается футболом. Сейчас на год-два выпасть – значит, угробить свою карьеру.

– Мобилизованных у вас нет?

– Пока нет, – сказал Шамиль Лахиялов.

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