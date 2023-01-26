Пике опубликовал фото с новой девушкой. Вероятно, еще до расставания с Шакирой он начал встречаться с ней

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Жерар Пике опубликовал фотографию с новой девушкой.

В среду бывший защитник «Барселоны» поделился в соцсетях селфи с Кларой Чиа Марти, с которой, по сообщениям СМИ, начал встречаться еще до расставания с Шакирой в июне 2022 года. Комментарии к публикации Пике оставил открытыми.

Шакира никак не отреагировала на снимок, однако, как сообщает Marca, певица анонсировала новый сингл, который выйдет в скором времени. Вероятно, новая песня будет посвящена Жерару и его новой девушке.

Фото: instagram.com/3gerardpique

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103 комментария

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Flavius
На мой вкус, внешне - огонь девушка.
При всём уважении к Шакире и её макияжу, она и 20 лет назад так не выглядела.
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Verhovn
Не увидел сногшибательной красоты, но это зачастую это и не важно. Главное искра проскочила и мысли в унисон. Ну и постель тоже, не последнее дело. Думаю, он по этим критериям и влюбился. Совет да любовь 😄
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Tomas Nepotrebko
Ответ Montenegro Serbian
Что здесь сложного? При его раскладе (если совсем цинично смотреть на вещи) - это ещё вопрос кто кого и у кого отбивал. Возможно он сам вообще все шаги сделал, ибо на одной чаше весов уже немолодая жёнушка (пусть и Шакира) с двумя детьми (пусть и общими), а на другой чаше вполне молодая и симпатичная девка и скорее всего без детей. Новое тело, новые эмоции, новый человек. А их дети с Шакирой в любом случае не будут ни в чëм нуждаться, да и навещать их будет. Подарки дарить. Так много кто живёт. Это повторю, если с циничной точки зрения на ситуацию смотреть, отбросив высокоморальные понятия о семье, чести и отцовском долге.
Молодых красивых девушек — миллионы. Думаю, за Пике всю его карьеру носились тысячи таких. Кроме футбольных успехов и денег, его еще и внешностью природа не обделила.
Заинтересовала же его именно данная. В этом и есть ее большое достижение: выиграла конкурс несколько тысяч человек на место — при том, что место это было занято. И не кем то, а Шакирой.
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ЛысыйСый
Ответ ЛысыйСый
Пике можно понять. женщина после 40-42 пустышка, будь она Шакира, Гурченко или Ротару. )) Пока мужчину интересует секс, старушкам не светит от слова совсем.
С окончанием фертильного возраста, женщина, будь она на 1000% молодца́, перестает интересовать мужчин.

Проблема старушек не в том что мужиков тянет на молодых, проблема что мужиков СОВСЕМ не тянет на старьё.
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Last Hero
Ответ ЛысыйСый
Ну как ты уже можешь видеть я не пишу комменты, которые собрали много плюсов ..... НЕ получается ? ))
У чела -23 стоит зареганный 25 февраля мне что то про плюсы пишет☺️
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Last Hero
Ответ ЛысыйСый
Ну как ты уже можешь видеть я не пишу комменты, которые собрали много плюсов ..... НЕ получается ? ))
Что не получается? Рубить плюсиков? Ты же понимаешь, что для этого большого ума не надо? ))
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Ян Константинопольский
Ответ Denis242424
Девушка зря связалась с ним. Это легкомысленный человек ( в отношениях с женщинами). С ее помощью "освободился" от пут Шакиры. И от нее так же освободится. На каком-то интервью показывали его, он бесконечно ржал. Видимо, он тяготится привязанностью к какому-то человеку. Бедная девушка еще ничего не поняла, на что-то надеется.
Это Пике бедняга, точнее алень. Ее взгляд невинного ягненка может ввести в заблуждение всяких аленей, типо Пике) Ну и хлебнет он потом))
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Мыло "судейское"
Хороший такой Рено!
Главное чтобы не из каршеринга, Жерар...
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ЛысыйСый
Ответ Last Hero
Ну как ты уже можешь видеть я не пишу комменты, которые собрали много плюсов на других ветках, для такого занятия много ума не надо. Интересное умозаключение у тебя в итоге вышло, но крайне глупое, если честно
Ну как ты уже можешь видеть я не пишу комменты, которые собрали много плюсов .....
НЕ получается ? ))
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Montenegro Serbian
Ответ Tomas Nepotrebko
Отбить популярного футболиста-миллионера у мировой звезды-миллионерши, имеющей с футболистом общих детей — это довольно серьезное достижение. Барышня очень пробивная, надо полагать)
Что здесь сложного?
При его раскладе (если совсем цинично смотреть на вещи) - это ещё вопрос кто кого и у кого отбивал. Возможно он сам вообще все шаги сделал, ибо на одной чаше весов уже немолодая жёнушка (пусть и Шакира) с двумя детьми (пусть и общими), а на другой чаше вполне молодая и симпатичная девка и скорее всего без детей.
Новое тело, новые эмоции, новый человек. А их дети с Шакирой в любом случае не будут ни в чëм нуждаться, да и навещать их будет. Подарки дарить. Так много кто живёт.

Это повторю, если с циничной точки зрения на ситуацию смотреть, отбросив высокоморальные понятия о семье, чести и отцовском долге.
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Last Hero
Ответ ЛысыйСый
коллекционирование марок, сигаретных и спичечных пачек и коробок, пробок, банок, бутылок, как и собирание плюсиков нормальное явление. Раньше на сайте были люди коллекционировавшие минусы, тож весело. Если тебя возмущает, что кто то собрал больше плюсов чем ты, то скорей всего вы заняты одним и тем же делом. ))
Ну как ты уже можешь видеть я не пишу комменты, которые собрали много плюсов на других ветках, для такого занятия много ума не надо. Интересное умозаключение у тебя в итоге вышло, но крайне глупое, если честно
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Demyan Grachev
Меня мучает только один вопрос: какая svолტч варенье съела?))
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Анастасия Лукьянова
Ответ U. M. A. Muhammad
Капец это же по сути та же шакира только слегка моложе.
Игорь Николаев: моя школа 😎
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Сергей Орлов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ты променял Мерси на Рошен. Ты променял Плейстейшн на сегу. Такие тигрицы как я, не для таких как ты. Меня легко обидеть, легко потерять, трудно забыть.
Неплохо)
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Нонейм
Ответ Ноябрьский Набат
И очень симпатичная вдобавок
Спорное утверждение
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Denis242424
Девушка зря связалась с ним. Это легкомысленный человек ( в отношениях с женщинами). С ее помощью "освободился" от пут Шакиры. И от нее так же освободится. На каком-то интервью показывали его, он бесконечно ржал. Видимо, он тяготится привязанностью к какому-то человеку. Бедная девушка еще ничего не поняла, на что-то надеется.
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гилберт
Ответ cektor
так вот кто все варенье поел ...))
По глазам видно.
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ЛысыйСый
Ответ Уся Ваткин
Клара украла кларнет у Шакиры
Пике можно понять.
женщина после 40-42 пустышка, будь она Шакира, Гурченко или Ротару. ))
Пока мужчину интересует секс, старушкам не светит от слова совсем.
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Denis242424
Ответ StHappyOne
Бросил жену с 3 детьми ради молодой жопы. В комментариях половина рады за него. Классика от мальчиков, воспитанных бабушками и мамами
Два сына у них с Шакирой.
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Wesley
Позор таким как Пике. В старости получит ответку, когда дети будут относиться к нему так, как он заслужил своим поступком
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KozlikX
Это Касио как я понял ?
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ЛысыйСый
Ответ Last Hero
Комментарий удален пользователем
коллекционирование марок, сигаретных и спичечных пачек и коробок, пробок, банок, бутылок, как и собирание плюсиков нормальное явление.
Раньше на сайте были люди коллекционировавшие минусы, тож весело.
Если тебя возмущает, что кто то собрал больше плюсов чем ты, то скорей всего вы заняты одним и тем же делом. ))
+1
-1
0
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vaniaEee
Ответ Tomas Nepotrebko
Отбить популярного футболиста-миллионера у мировой звезды-миллионерши, имеющей с футболистом общих детей — это довольно серьезное достижение. Барышня очень пробивная, надо полагать)
Думаю если Пике влюбился, то он в последнюю очередь думал о миллионах на счетах
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Dastanation
Спортс тут личную жизнь освещает, а в ситуации с Дзюбой отникаливались, мол личное мы не освещаем
С Мбаппе и трансом тоже новостей не было ☹️
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Dastanation
Спортс тут личную жизнь освещает, а в ситуации с Дзюбой отникаливались, мол личное мы не освещаем
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