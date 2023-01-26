Пике опубликовал фото с новой девушкой. Вероятно, еще до расставания с Шакирой он начал встречаться с ней

опубликовал фотографию с новой девушкой.

В среду бывший защитник «Барселоны» поделился в соцсетях селфи с Кларой Чиа Марти, с которой, по сообщениям СМИ, начал встречаться еще до расставания с Шакирой в июне 2022 года. Комментарии к публикации Пике оставил открытыми.

Шакира никак не отреагировала на снимок, однако, как сообщает Marca, певица анонсировала новый сингл, который выйдет в скором времени. Вероятно, новая песня будет посвящена Жерару и его новой девушке.

Фото: instagram.com/3gerardpique

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