Пике опубликовал фото с новой девушкой. Вероятно, еще до расставания с Шакирой он начал встречаться с ней
Жерар Пике опубликовал фотографию с новой девушкой.
В среду бывший защитник «Барселоны» поделился в соцсетях селфи с Кларой Чиа Марти, с которой, по сообщениям СМИ, начал встречаться еще до расставания с Шакирой в июне 2022 года. Комментарии к публикации Пике оставил открытыми.
Шакира никак не отреагировала на снимок, однако, как сообщает Marca, певица анонсировала новый сингл, который выйдет в скором времени. Вероятно, новая песня будет посвящена Жерару и его новой девушке.
Фото: instagram.com/3gerardpique
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При всём уважении к Шакире и её макияжу, она и 20 лет назад так не выглядела.
Заинтересовала же его именно данная. В этом и есть ее большое достижение: выиграла конкурс несколько тысяч человек на место — при том, что место это было занято. И не кем то, а Шакирой.
Проблема старушек не в том что мужиков тянет на молодых, проблема что мужиков СОВСЕМ не тянет на старьё.
Главное чтобы не из каршеринга, Жерар...
НЕ получается ? ))
При его раскладе (если совсем цинично смотреть на вещи) - это ещё вопрос кто кого и у кого отбивал. Возможно он сам вообще все шаги сделал, ибо на одной чаше весов уже немолодая жёнушка (пусть и Шакира) с двумя детьми (пусть и общими), а на другой чаше вполне молодая и симпатичная девка и скорее всего без детей.
Новое тело, новые эмоции, новый человек. А их дети с Шакирой в любом случае не будут ни в чëм нуждаться, да и навещать их будет. Подарки дарить. Так много кто живёт.
Это повторю, если с циничной точки зрения на ситуацию смотреть, отбросив высокоморальные понятия о семье, чести и отцовском долге.
женщина после 40-42 пустышка, будь она Шакира, Гурченко или Ротару. ))
Пока мужчину интересует секс, старушкам не светит от слова совсем.
Раньше на сайте были люди коллекционировавшие минусы, тож весело.
Если тебя возмущает, что кто то собрал больше плюсов чем ты, то скорей всего вы заняты одним и тем же делом. ))