Георгий Черданцев: «Дзюба мог сыграть против «Зенита» за «Волгу», была договоренность о контракте на один матч»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Волга Ульяновск Георгий Черданцев Матч ТВ Чемпионат.com Футбол

Комментатор Георгий Черданцев сообщил, что Артем Дзюба мог сыграть против «Зенита».

«Мне рассказали такую историю. До последнего момента был вариант, что Дзюба мог сыграть за «Волгу» против «Зенита» [в Фонбет Кубке России]. Если бы он не подписал контракт с «Локомотивом», у него, насколько я знаю, была договоренность с Ульяновском, что, вполне возможно, они заключат с ним контракт, короткий, на один матч, чтобы Артем вышел и сыграл против «Зенита».

Насколько я знаю, Артем был не против такого варианта, но он подписал соглашение с «Локомотивом», и о «Волге» речи не могло идти», – сказал Черданцев в эфире «Матч ТВ».

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15 комментариев

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Dark.Babysitter
Ответ Slavanya
Вообще ходят слухи что Дзюба также мог подписать контракт на одну гонку гран-при Сочи в команде Астон Мартин, но поскольку гран-при Сочи под санкциями поэтому об этом речи и не шло, плюс Локомотив подсуетился
Ну там Сэб был бы против))
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Dark.Babysitter
Жора инвейдер
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Александр Кудрявцев
Ответ Streetbor
Дзюба по вызову 🤣
Вот это да 😂😂😂
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Bashibuzuck
Ответ Slavanya
Вообще ходят слухи что Дзюба также мог подписать контракт на одну гонку гран-при Сочи в команде Астон Мартин, но поскольку гран-при Сочи под санкциями поэтому об этом речи и не шло, плюс Локомотив подсуетился
Были слухи, что Дзюба подпишет однодневный контракт с Адана Демирспор, чтобы провести прощальный матч в своей турецкой карьере, но в последний момент не срослось😁
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Джиза
Расскажите Жоре, что инсайды это когда до события, а не после.
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Bergkamp007
Жора инсайдер
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Andrew Petrov
ну с таким же успехом Жора мог бы сыграть за Аргентину в финале ЧМ...секунд 7-8 если бы он был катарским кротом или голубем
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+2
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fil_spb
Над Чердаком пошутили, а он уши развесил и язык в эфире распустил. Молодец.
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Streetbor
Дзюба по вызову 🤣
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voka25
Чердак у бабушек на лавочке у стадиона всё новости узнаёт.
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Otchelnik
Оо... не выдуманные истории о которых невозможно молчать, подъехали. Жора великий инсайдер конечно.
+2
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+2
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Sledim
После Волги заключил бы контракт с Нижним на один матч с Зенитом, следом перешел бы в Химки поводить хороводы в матче с Зенитом и т.д. )))
+8
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+8
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igls54
Когда Жора говорит, такое впечатление, что он бредит. Не иначе, попутал нижегородскую "Волгу"(аминь) с ульяновской
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+9
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Amalfitano
Чердак нашел старые запасы ганджи или он сейчас продемонстрировал свой природный идиотизм?
+3
0
+3
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Slavanya
Вообще ходят слухи что Дзюба также мог подписать контракт на одну гонку гран-при Сочи в команде Астон Мартин, но поскольку гран-при Сочи под санкциями поэтому об этом речи и не шло, плюс Локомотив подсуетился
+33
-2
+31
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