Георгий Черданцев: «Дзюба мог сыграть против «Зенита» за «Волгу», была договоренность о контракте на один матч»
Комментатор Георгий Черданцев сообщил, что Артем Дзюба мог сыграть против «Зенита».
«Мне рассказали такую историю. До последнего момента был вариант, что Дзюба мог сыграть за «Волгу» против «Зенита» [в Фонбет Кубке России]. Если бы он не подписал контракт с «Локомотивом», у него, насколько я знаю, была договоренность с Ульяновском, что, вполне возможно, они заключат с ним контракт, короткий, на один матч, чтобы Артем вышел и сыграл против «Зенита».
Насколько я знаю, Артем был не против такого варианта, но он подписал соглашение с «Локомотивом», и о «Волге» речи не могло идти», – сказал Черданцев в эфире «Матч ТВ».
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