Комментатор Георгий Черданцев сообщил, что мог сыграть против «Зенита».

«Мне рассказали такую историю. До последнего момента был вариант, что Дзюба мог сыграть за « » против « » [в Фонбет Кубке России]. Если бы он не подписал контракт с « », у него, насколько я знаю, была договоренность с Ульяновском, что, вполне возможно, они заключат с ним контракт, короткий, на один матч, чтобы Артем вышел и сыграл против «Зенита».

Насколько я знаю, Артем был не против такого варианта, но он подписал соглашение с «Локомотивом», и о «Волге» речи не могло идти», – сказал Черданцев в эфире « ».

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