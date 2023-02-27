У Дзюбы нет результативных действий за два матча в «Локо». Он не бил по воротам во 2-й игре со «Спартаком»
Нападающий Артем Дзюба не забил голов за два матча в составе «Локомотива».
Форвард целиком провел две игры против «Спартака» в плей-офф Фонбет Кубка России. Ни в первой игре (0:1), ни во второй (2:4) он результативными действиями не отметился.
В ответном матче 34-летний футболист не нанес ни одного удара по воротам. В дебютной игре он был признан лучшим.
Подробно со статистикой выступлений бывшего нападающего «Зенита» можно ознакомиться здесь.
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