У Дзюбы нет результативных действий за два матча в «Локо». Он не бил по воротам во 2-й игре со «Спартаком»

Нападающий Артем Дзюба не забил голов за два матча в составе « ».

Форвард целиком провел две игры против « » в плей-офф Фонбет Кубка России. Ни в первой игре (0:1), ни во второй (2:4) он результативными действиями не отметился.

В ответном матче 34-летний футболист не нанес ни одного удара по воротам. В дебютной игре он был признан лучшим.

Подробно со статистикой выступлений бывшего нападающего «Зенита» можно ознакомиться здесь.