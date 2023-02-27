У Дзюбы нет результативных действий за два матча в «Локо». Он не бил по воротам во 2-й игре со «Спартаком»

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Футбол

Нападающий Артем Дзюба не забил голов за два матча в составе «Локомотива».

Форвард целиком провел две игры против «Спартака» в плей-офф Фонбет Кубка России. Ни в первой игре (0:1), ни во второй (2:4) он результативными действиями не отметился.

В ответном матче 34-летний футболист не нанес ни одного удара по воротам. В дебютной игре он был признан лучшим.

Подробно со статистикой выступлений бывшего нападающего «Зенита» можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев

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Владимир Молявин
Ведь он лучший игрок прошлого матча.
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Геннадий Тимченко
Ответ kin
Настолько свой... Что никто даже и подумать не может! Академик? ))
матч ТВ вновь признал его лучшим игроком матча❔🤔
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T622222
Он просто стопер всех атак (
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дзюбка безусловно 1-2 завалит в чемпионате, тут без вариантов...на фоне Спартака его игра не показатель...
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леннорыч-абрамович
Идет по графику Роналду!
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nobrainnopain
Надо еще одного игрока брать, чтобы с дефибриллятором за Артемом бегал во время матча
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Antony Klestoff
Пользы Дзюба нормально приносит на поле пока
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Updated
Играя за Зенит против Спартака, Артёмка рвал и метал, а сейчас совсем вялый.
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kin
Ответ Artem Piatkov
Хз почему не развивать какого-то выходца из академии на эту позицию Это было бы логичнее и перспективнее, чем брать пенсионера с завышенной зарплатой Ради пиара? Так можно было легионера с именем подписать тогда, на рынке СА их полно (Локадия, Элкесон, ДзаДза, Винисиус Араухо, Николас Кастильо)
Настолько свой... Что никто даже и подумать не может! Академик? ))
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Мукунку хороший
Действительно жадюга.. попал в команду,занимает чьё то место.. как был 💩 так им и остался..
+1
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Альфред
Пассажир))
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-2
-1
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Виталий
Пора заканчивать , игрочишка )))
+5
-2
+3
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Artem Piatkov
Хз почему не развивать какого-то выходца из академии на эту позицию
Это было бы логичнее и перспективнее, чем брать пенсионера с завышенной зарплатой

Ради пиара? Так можно было легионера с именем подписать тогда, на рынке СА их полно (Локадия, Элкесон, ДзаДза, Винисиус Араухо, Николас Кастильо)
+7
-2
+5
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