Шавло о Дзюбе: «Он всегда был лидером, еще в академии снимал стружку с ребят. «Локомотив» все правильно сделал»

Теги Спартак Локомотив Зенит Артем Дзюба Сергей Шавло премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Арсенал Тула Советский спорт Футбол

Сергей Шавло прокомментировал переход Артема Дзюбы в «Локомотив».

– «Локомотив» правильно сделал, подписав Дзюбу?

– Кто-то говорит, что в 34 года нечего ждать от футболиста, но мы знаем, что и в 36-37 некоторые играют на высоком уровне.

Дзюба – игрок штрафной, с ним очень тяжело бороться защитникам соперника. Ему достаточно полутора моментов, чтоб забить.

В первом кубковом матче со «Спартаком» Дзюба был самым активным и самым опасным в составе «Локомотива». В одном эпизоде ему не хватило сантиметров, чтобы забить. После его удара головой мяч попал в штангу. Затем был еще один опасный момент, когда Артем перебрасывал мяч через вышедшего ему на встречу Максименко. Немного неточно – мяч пролетел выше перекладины.

Отвечая на ваш вопрос, «Локомотив» все правильно сделал. У команды непростое положение, в такой ситуации нужны опытные футболисты, умеющие делать результат.

– Некоторые команды РПЛ побоялись связываться с Дзюбой. Думаю, даже не столько команды, сколько тренеры. Они опасались, что Артем отберет часть их авторитета.

– Дзюба всегда был лидером. Такой это человек. Когда я пришел в «Спартак» на должность генерального директора, за дубль играло много иностранцев. Мы решили, что это неправильно, что за дубль должны играть наши молодые футболисты.

Как раз в академии был выпуск футболистов 1988 года рождения. Это команда, где играли Дзюба, Шишкин, Прудников. Так вот Артем там был лидером, он снимал с ребят стружку. И потом его характер проявлялся везде, когда он уходил в аренду. Помните, как у Дзюбы не сложились отношения с тренером «Зенита»?

– Да, 2018 год, год чемпионата мира…

– Все правильно. Артем не стал сидеть на лавке, обижаться на тренера, потому что хотел сыграть на чемпионате мира, а поехал в Тулу. «Арсенал» явно не был фаворитом чемпионата, но Артем там очень здорово себя проявил, помог команде. И Черчесов его взял в сборную, а уже на чемпионате мира он стал основным нападающим, – сказал бывший игрок «Спартака».

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9 комментариев

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Mixet.spb
Ответ Pb-SE
Стружка, которую снял Дзюба: где она сейчас?
Это называется - крайняя плоть😂
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Pb-SE
Стружка, которую снял Дзюба: где она сейчас?
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Роман Олегов
Представляю, как горели глаза у редактора, когда он увидел цитату про стружку для заголовка))
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Кеша
История самого Шавло куда интереснее Дзюбы . Шавло легенда Спартака конца 70-х середины 80-х . Вот о ком надо писать и молодым читать . Шавло , Родионов, Ярцев, Гаврилов, Хидиятулин , Бубнов , Романцев , Прохоров , Гладилин , Ловчев, Павленко . Можно написать статью о призыве в армию Хидиятулина .
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igls54
Выясняется, что еще в академии Дзюба был как Анчелотти
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карабашка
Дзюба снимает стружку сами знаете с чего
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Александр Баранов
Ловчева еще не хватает. Ну не любят они Федуна... Вот и буровят, что зря)
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Ебздрогыч
Снимал с ребят стружку - это типа деньги по шкафчикам тырил?
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evil
дзюба снимает стружку у ребят

видео +18
+15
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+15
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