Галактионов о Дзюбе: «Артем – реваншист, а команда хочет побеждать – это симбиоз. Харизматичный, опытный, статусный игрок, в хорошем функциональном состоянии»

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Михаил Галактионов Матч ТВ Сергей Пиняев Футбол

Михаил Галактионов высказался о влиянии Артема Дзюбы на команду.

– Мы проанализировали с нашей командой первый тайм первого матча. Необходимо оттолкнуться от командных действий во втором тайме, в обороне, в атаке, от того, что мы отрабатывали на тренировках.

Взаимодействия Пиняева и Дзюбы? Присутствует вариативность, когда необходимо выходить и за счет длинных передач, короткого, среднего паса, коммуникация – нормальное явление.

– Дзюба недолго в команде, но оказывает влияние?

– Артем – харизматичный футболист, опытный, статусный игрок, в хорошем функциональном состоянии, его игровые качества не подвергаются сомнению. Он сегодня реваншист, глаза горят, он хочет добиваться результата, помогать команде, команда хочет побеждать, это симбиоз.

Насколько готов Конти? Уровень готовности покажет игра, но мы дозированно подводили его, – сказал главный тренер «Локомотива».

«Локомотив» сыграет со «Спартаком» в ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России. Первый матч закончился победой красно-белых со счетом 1:0.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:00 по московскому времени.

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Ларичев
Еще один реваншист?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Кудрявцев
Ответ Ussaev M
о какой функции идёт речь?)
О функциональном здоровье
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ussaev M
о какой функции идёт речь?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jan Paskel
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Согласен. Дзюба продемонстрировал себя, как ведущего порноактера в 2020 году
да даже твм так себе получилось
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ильдар Фарукшин
Даже писать ничего не охота
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bashibuzuck
Ответ Александр Кудрявцев
Что сразу то Спартак 😈😈😈
Я про шкафчики😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
Харизматичный и кумир российских бабушек 😊
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Кудрявцев
Ответ Bashibuzuck
Только в раздевалку Спартака его не пускайте😁
Что сразу то Спартак 😈😈😈
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
Согласен. Дзюба продемонстрировал себя, как ведущего порноактера в 2020 году
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bashibuzuck
Только в раздевалку Спартака его не пускайте😁
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий