Мартинес выиграл приз ФИФА вратарю года, опередив Куртуа и Буну
Эмилиано Мартинес получил от ФИФА награду лучшему вратарю года.
В борьбе за приз The Best голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины опередил Тибо Куртуа («Реал», сборная Бельгии) и Яссина Буну («Севилья», сборная Марокко).
Со статистикой 30-летнего чемпиона мира можно ознакомиться здесь.
Приз лучшему вратарю 2021 года получил игрок «Челси» и сборной Сенегала Эдуар Менди.
Аргентина рулит!!!!
У меня всё.
Готовься к вылету Парижа из ЛЧ!
За него как раз 8 ЗМ вынесут
Это из разряда, если я считаю Тайсона плохим боксером, а ты мне: «ну пойди минуту с ним продержись»
И в Астон Вилле он неплохо играет, посмотрел его стату, он хуже по проценту сэйвов, лучший Буну, но зато лучший по выходам из ворот чтоб перекрыть кроссы/навесы, также лучший из этих троих по игре ногами. Куртуа не лучший не в одном из компонентов.
Итак, в сезоне 21/22 по проценту сейвов и предотвращенным голам среди всех вратарей топ-5 лиг (учитываются только нац. чемпионаты):
Куртуа №8 и №9
Мартинес №71 и №78
В сезоне 22/23:
Куртуа №4 и №62
Мартинес №78 и №63
За эти полтора сезона:
Курта - победитель Ла Лиги, ЛЧ, суперкубка Испании и УЕФА, клубного ЧМ; Лучший вратарь ЛЧ и Ла Лиги
Мартинес - победитель и лучший вратарь ЧМ
Помогите адекватному болельщику найти логику в решении Фифа