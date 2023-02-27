Мартинес выиграл приз ФИФА вратарю года, опередив Куртуа и Буну

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Реал Мадрид Севилья Ла Лига Сборная Бельгии по футболу Сборная Аргентины по футболу рейтинги ФИФА Сборная Марокко по футболу Эмилиано Мартинес Тибо Куртуа Яссин Буну The Best Футбол

Эмилиано Мартинес получил от ФИФА награду лучшему вратарю года.

В борьбе за приз The Best голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины опередил Тибо КуртуаРеал», сборная Бельгии) и Яссина Буну («Севилья», сборная Марокко).

Со статистикой 30-летнего чемпиона мира можно ознакомиться здесь.

Приз лучшему вратарю 2021 года получил игрок «Челси» и сборной Сенегала Эдуар Менди.

Церемония The Best от ФИФА началась в Париже

208 комментариев

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мс-мешок
Ответ Alexandr Donskoy
Боль))))
чего??? ты напутал, просто ведь он реально ноль. За победу на ЧМ он своё забрал, но ведь в мире. Это не то
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Sanan1908
А где он был до ноября??? Но , за месяц вдруг лучшим вратарем турнира 🤦🏻‍♂️
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Экспертное мнение
Ответ Франческо Тортик
Ты название церемонии видел? И за что награды дают? Мартинез кроме ЧМ еще чем-то запомнился в 2022 году? Вроде подарки за ЧМ раздали 2 месяца назад.
Что сделал Буффон в 2006 году? Был признан лучшим вратарем за победу на ЧМ, где отбил НОЛЬ ударов в серии пенальти.
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Вальтер Пандиани
Блин, да он даже в пятёрку лучших АПЛ не входит, куда там мира🤣
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Dystra Monotoni
Ответ Wild91688
Модрич не выигрывал ЧМ
но получил зм благодаря выступлению на чм, канноваро в 2006 году, я так полагаю не вписывается во временной лимит в 15 лет
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А.Э.РАСИМ
Аргентина! Аргентина! Аргентина!

Аргентина рулит!!!!
У меня всё.
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ПоСоХ
А можно вопрос? Дырявым долбаебам за что награды фифа выдает? Это недоразумение ни до чм ни на чм ничего не показало, а после еще позориться больше. Все что в створ летит понимать не может и за это дают награду? Фифа себя окончательно закапала давая награды Скалони и дурачку.
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Экспертное мнение
Ответ Wild91688
А что про Касильяса,он тащил куда хлеше Мартинеса,вспомни сейвы против Голландцев
Вот этот сейв и ты только вспомнил, больше нечего. Как Мартинес никто не тащил из вратарей, Испания-2010 чаще не давала создать моменты у своих ворот. Буффон признан вратарем года 2006 с НОЛЬ сейвами в серии пенальти в финале ЧМ, Трезеге ударом в перекладину подарил.
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Хуго Бенетнаш
Ответ Serg Oleov
Паредеса увидишь вживую - потеряешься)
Предложи сразу им раз на раз выйти, быдло-бибизянка
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Владислав Ковалев
Ответ Wild91688
Логике нет,как и с ЗМ в 2010,2019 и 2021 годах
Все равно всё это не идёт в сравнение с перчаткой Мартинесу. Сегодня было пробито дно абсурдности
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Okazaki
Просто хотят фото, как он и этот приз себе приставит)
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Дьяков Евгений
Ответ Kas91
плачь фанат Кристинки
а причем здесь Роналду, дурик?
Готовься к вылету Парижа из ЛЧ!
За него как раз 8 ЗМ вынесут
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Wild91688
Ответ Экспертное мнение
Нойер попал в тройку ЗМ-14, Мартинес выдал в три раза лучше на ЧМ, но его там не будет, потому что не распиарен как Ноер, который только с Алжиром затащил по сути, и всё.
А что про Касильяса,он тащил куда хлеше Мартинеса,вспомни сейвы против Голландцев
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ML26
Ответ Serg Oleov
Паредеса увидишь вживую - потеряешься)
Отличный аргумент.
Это из разряда, если я считаю Тайсона плохим боксером, а ты мне: «ну пойди минуту с ним продержись»
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Martin Naceri
Ответ Рустам Атаев
кто ты?о боже!!!
Выздоравливай
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Wild91688
Ответ Dystra Monotoni
ну хотя бы модрич в 2018
Модрич не выигрывал ЧМ
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Экспертное мнение
Ответ Wild91688
А что Нойеоа и Касильяса не ценили а?
Нойер попал в тройку ЗМ-14, Мартинес выдал в три раза лучше на ЧМ, но его там не будет, потому что не распиарен как Ноер, который только с Алжиром затащил по сути, и всё.
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Dystra Monotoni
Ответ Wild91688
Серьёзно,а кто за последний 15 лет получал ЗМ за ЧМ?
ну хотя бы модрич в 2018
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Франческо Тортик
Ответ Kas91
что нужно знать?все по делу абсолютно
Ты название церемонии видел? И за что награды дают? Мартинез кроме ЧМ еще чем-то запомнился в 2022 году? Вроде подарки за ЧМ раздали 2 месяца назад.
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Wild91688
Ответ Владислав Ковалев
Напоминаю, что фифа при выборе победителей взяла точку отсчёта с сезона 21/22. Итак, в сезоне 21/22 по проценту сейвов и предотвращенным голам среди всех вратарей топ-5 лиг (учитываются только нац. чемпионаты): Куртуа №8 и №9 Мартинес №71 и №78 В сезоне 22/23: Куртуа №4 и №62 Мартинес №78 и №63 За эти полтора сезона: Курта - победитель Ла Лиги, ЛЧ, суперкубка Испании и УЕФА, клубного ЧМ; Лучший вратарь ЛЧ и Ла Лиги Мартинес - победитель и лучший вратарь ЧМ Помогите адекватному болельщику найти логику в решении Фифа
Логике нет,как и с ЗМ в 2010,2019 и 2021 годах
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Kas91
Ответ Геннадий Горбан
Господи эти премии ФИФА,где голосуют капитаны и тренеры Кариб,Мадагаскара и Непала-такой бред.Это окончательно стало ясно в 2010 где лучший игрок Снейдер даже не попал в топ-3 а выиграл Месси,потому что Месси
Снейдер по делу не попал в тройку)при живых Месси, Крише и многих других
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MrWillSee
Ответ Xabi Alonso78
Шакалу отдали Зе бест за пару кривляний в сериях пенальти на ЧМ, при этом полная бездарность как вратарь. У меня все
Что ты несешь такое вообще?
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Wild91688
Ответ Экспертное мнение
Очень жаль, что люди не ценят и не понимают то, что сделал Эмилиано Мартинес. Я еще после ЧМ говорил, не будет ничего страшного даже если Мартинесу отдадут ЗМ. На моем веку вратарь так еще не тащил на таком крупном турнире: сейв с Австралией, два побед в серии пенальти с сейвами (а не перекладина как у Буффона-2006, например), сейв на 123 минуте в финале. Это небывалый перформанс для вратарей на таком крупном турнире. Нойер шел на ЗМ за ЧМ-2014, а Мартинес на ЧМ выдал в два-три раза ярче, он вообще должен претендовать на ЗМ, в тройке быть хотя бы, но пиара не хватит ему, увы.
А что Нойеоа и Касильяса не ценили а?
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vova123456
Ответ UseR
ну это смешно. давать награду за пару матчей в году. цирк.
Нет не смешно. Понимаю, тебе больно, наверное также как и во время ЧМ, что победила команда которую ты ненавидешь. Но не могу сожелеть тебе и успокоить, так что говорию прямо, это не цирк и не смешно, это победа вратаря (а дальше будет и тренера и наверное игрока) который был лучшим в самых важных футбольных моментах 2022.
И в Астон Вилле он неплохо играет, посмотрел его стату, он хуже по проценту сэйвов, лучший Буну, но зато лучший по выходам из ворот чтоб перекрыть кроссы/навесы, также лучший из этих троих по игре ногами. Куртуа не лучший не в одном из компонентов.
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Владислав Ковалев
Напоминаю, что фифа при выборе победителей взяла точку отсчёта с сезона 21/22.

Итак, в сезоне 21/22 по проценту сейвов и предотвращенным голам среди всех вратарей топ-5 лиг (учитываются только нац. чемпионаты):
Куртуа №8 и №9
Мартинес №71 и №78

В сезоне 22/23:
Куртуа №4 и №62
Мартинес №78 и №63

За эти полтора сезона:
Курта - победитель Ла Лиги, ЛЧ, суперкубка Испании и УЕФА, клубного ЧМ; Лучший вратарь ЛЧ и Ла Лиги
Мартинес - победитель и лучший вратарь ЧМ

Помогите адекватному болельщику найти логику в решении Фифа
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