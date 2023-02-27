Мартинес выиграл приз ФИФА вратарю года, опередив Куртуа и Буну

получил от ФИФА награду лучшему вратарю года.

В борьбе за приз The Best голкипер « » и сборной опередил (« », сборная Бельгии) и Яссина Буну («Севилья», сборная Марокко).

Со статистикой 30-летнего чемпиона мира можно ознакомиться здесь.

Приз лучшему вратарю 2021 года получил игрок «Челси» и сборной Сенегала Эдуар Менди.

Церемония The Best от ФИФА началась в Париже