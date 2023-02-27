Глава РПЛ о засчитанном голе Зобнина: «Нет уверенности в обоснованности решения арбитра. Подождем разъяснений ЭСК»

высказался о матче « » – «Локомотив» (4:2) в Фонбет Кубке России.

«Футбол для первых игр после паузы, учитывая погодные условия, отличного уровня. Надеюсь, все команды будут набирать и мы будем свидетелями отличной концовки в обоих турнирах.

Лично у меня нет уверенности в обоснованности решения арбитра в моменте, предшествующем второму голу «Спартака». Хотя подождем разъяснений ЭСК РФС», – заявил президент .

Иванов назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в добавленное время и велел перебить второй. Промес реализовал 1 из 3 попыток