Глава РПЛ о засчитанном голе Зобнина: «Нет уверенности в обоснованности решения арбитра. Подождем разъяснений ЭСК»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Организация РПЛ судьи Сергей Сергеевич Иванов Александр Алаев Футбол

Александр Алаев высказался о матче «Спартак» – «Локомотив» (4:2) в Фонбет Кубке России.

«Футбол для первых игр после паузы, учитывая погодные условия, отличного уровня. Надеюсь, все команды будут набирать и мы будем свидетелями отличной концовки в обоих турнирах.

Лично у меня нет уверенности в обоснованности решения арбитра в моменте, предшествующем второму голу «Спартака». Хотя подождем разъяснений ЭСК РФС», – заявил президент РПЛ.

Иванов назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в добавленное время и велел перебить второй. Промес реализовал 1 из 3 попыток

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26 комментариев

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Caustic
Ответ валя_стакан
Хорошо занесли судьям поэтому и футбол отличным, не забудьте в полуфинале этоже сделать иначе вас даже Урал вынесет
Желчегонного бы тебе.
Спартак выиграл по делу, это очевидно. Локо забил два чисто на индивидуалке Миранчука, командно же нифига не смог.
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Osodj Djhshs
Ответ Гамарджоба Генацвале
На коленях играть можно, а вот руками нет.
Чиво? Понятно, суть мысли потерял безвозвратно 😀
Падать не надо было и нормально отборонялся бы. А то привыкли рушиться на газон, за такое в европе нас постоянно наказывали из года в год
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\\\ VORON ///
Ответ Амаль Мустафаев
Пассивный офсайд, на усмотрение судей, которое расценили не в нашу пользу
Пассивный офсайд - это ситуация, при которой игрок, находившийся в момент паса за линией офсайда, никакого участия в игре не принимает. Здесь же игрок Локомотива явно блокировал игрока Спартака, который пытался сыграть в мяч. Решение об отмене гола сложное, но правильное.
Вот сегодня спорные моменты были. Лично у меня нет уверенности в правильности решений арбитра во всех трех случаях (неназначение пенальти в ворота Спартака в эпизоде Миранчук-Хлусевич, второй гол Спартака, пенальти за оставленную руку защитника Локо), хотя и однозначной лажи я и не увидел. Пограничные моменты. Мне не понравилось, что во всех этих моментах судья встал на сторону Спартака, не люблю такие победы. Хотя справедливости ради Локо ни сегодня, ни в первой игре на победу не наиграл. Проход Спартака в следующую стадию Кубка закономерен.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Osodj Djhshs
Врунишка. Так он на колени то зачем упал? Футбол играется на ногах, а не коленях. Да и спартак по делу разгромил, он просто был лучше, остальное детали.
На коленях играть можно, а вот руками нет.
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Osodj Djhshs
Ответ Гамарджоба Генацвале
Ага, стою)))) Уверенно стою. Устоял в итоге. Так что не сработал пример.
Врунишка.
Так он на колени то зачем упал? Футбол играется на ногах, а не коленях. Да и спартак по делу разгромил, он просто был лучше, остальное детали.
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Амаль Мустафаев
Ответ СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Что тебя беспокоит в первом матче то? А? Что за бред то
Пассивный офсайд, на усмотрение судей, которое расценили не в нашу пользу
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Osodj Djhshs
Эм. Без обид, просто встань щас на колени. Встал? устойчиво стоишь? А теперь если тебя толкнут, устоишь на коленях? Нет? Вот и весь ответ, толкал его кто-то или нет. На коленях слишком неустойчивая позиция, что не упасть плашмя, если хоть чутка толкнут
Ага, стою)))) Уверенно стою. Устоял в итоге. Так что не сработал пример.
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СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Ответ Амаль Мустафаев
Позор судьям.... Зачем ставить VAR, если вы и в первом матче и сейчас, трактует эпизоды как вам удобно. Просто дно....
Что тебя беспокоит в первом матче то? А? Что за бред то
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Krutoi130388
Ответ Гамарджоба Генацвале
Фол там был в атаке. Нужно вещи своими именами называть.
В чем фол? игрок локо упал сам и даже не думал играть в мяч, в этом моменте всё по делу, он тупо хотел чтоб на нём зафиксировали фол просто так, шанс выбить мяч был.
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Fatty Toni
Ответ shestua
А у вас дзюба в команде 💩
А вы эту Дзюбу взрастили. Теперь век не отмоетесь. )
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shestua
Ответ Амаль Мустафаев
Позор судьям.... Зачем ставить VAR, если вы и в первом матче и сейчас, трактует эпизоды как вам удобно. Просто дно....
А у вас дзюба в команде 💩
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Osodj Djhshs
Ответ Гамарджоба Генацвале
В том, что его руками хватали, а он не хватал, пытался встать, Игнатов его постоянно держал руками, после чего оттолкнул, никакой обоюдной борьбы тут не было.
И на вопрос главный ответь - на колени то он зачем упал?
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Osodj Djhshs
Ответ Гамарджоба Генацвале
В том, что его руками хватали, а он не хватал, пытался встать, Игнатов его постоянно держал руками, после чего оттолкнул, никакой обоюдной борьбы тут не было.
Эм. Без обид, просто встань щас на колени. Встал? устойчиво стоишь? А теперь если тебя толкнут, устоишь на коленях? Нет? Вот и весь ответ, толкал его кто-то или нет. На коленях слишком неустойчивая позиция, что не упасть плашмя, если хоть чутка толкнут
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Osodj Djhshs
В чем фол? В том, что тикнизи САМ упал на колени и играл не находясь на ногах?
В том, что его руками хватали, а он не хватал, пытался встать, Игнатов его постоянно держал руками, после чего оттолкнул, никакой обоюдной борьбы тут не было.
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Osodj Djhshs
Ответ Гамарджоба Генацвале
Фол там был в атаке. Нужно вещи своими именами называть.
В чем фол? В том, что тикнизи САМ упал на колени и играл не находясь на ногах?
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Osodj Djhshs
Если это типо вольная борьба - тогда предлагаю новую тактику, видишь соперника, падаешь, зажимаешь мяч ногой, животом, или присаживаешься на коленки и скачешь вокруг мяча. Как бы мяч не отобрали - без фола не получится, профит
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исянов
нормальный гол, хватит ныть. самое смешное, что все решения по делу, несмотря на админресурс мясных. вот газпром бы из этого матча устроил цирк с 10 пенальти и 20 красными карточками. а тут просто судили по делу.
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Ковид 07.10.52
И где этого типа откопали и назначили...он должен быть нейтрален и не высказывать свою точку зрения...наберут по прописке или мастерством лизания...тьфу...
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An Kr
Ответ Гамарджоба Генацвале
Фол там был в атаке. Нужно вещи своими именами называть.
2 фола и на Карпукасе и на Тикнизяне.
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Alexander D
Ну начинается в деревне лето. выиграли заслуженно. Или есть вопросы?
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enotpaniker
Ответ Амаль Мустафаев
Позор судьям.... Зачем ставить VAR, если вы и в первом матче и сейчас, трактует эпизоды как вам удобно. Просто дно....
А что конкретно было некорректного в первом матче?
+4
-10
-6
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валя_стакан
Ответ Виталий
Футбол действительно был отличным , ждём соперника по полуфиналу , всех КБ с победой !
Хорошо занесли судьям поэтому и футбол отличным, не забудьте в полуфинале этоже сделать иначе вас даже Урал вынесет
+4
-12
-8
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Амаль Мустафаев
Позор судьям.... Зачем ставить VAR, если вы и в первом матче и сейчас, трактует эпизоды как вам удобно. Просто дно....
+25
-19
+6
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Владимир Молявин
Видеоповтор посмотри.
+1
-2
-1
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Гамарджоба Генацвале
Фол там был в атаке. Нужно вещи своими именами называть.
+18
-16
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