Глава РПЛ о засчитанном голе Зобнина: «Нет уверенности в обоснованности решения арбитра. Подождем разъяснений ЭСК»
Александр Алаев высказался о матче «Спартак» – «Локомотив» (4:2) в Фонбет Кубке России.
«Футбол для первых игр после паузы, учитывая погодные условия, отличного уровня. Надеюсь, все команды будут набирать и мы будем свидетелями отличной концовки в обоих турнирах.
Лично у меня нет уверенности в обоснованности решения арбитра в моменте, предшествующем второму голу «Спартака». Хотя подождем разъяснений ЭСК РФС», – заявил президент РПЛ.
Иванов назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в добавленное время и велел перебить второй. Промес реализовал 1 из 3 попыток
Спартак выиграл по делу, это очевидно. Локо забил два чисто на индивидуалке Миранчука, командно же нифига не смог.
Падать не надо было и нормально отборонялся бы. А то привыкли рушиться на газон, за такое в европе нас постоянно наказывали из года в год
Вот сегодня спорные моменты были. Лично у меня нет уверенности в правильности решений арбитра во всех трех случаях (неназначение пенальти в ворота Спартака в эпизоде Миранчук-Хлусевич, второй гол Спартака, пенальти за оставленную руку защитника Локо), хотя и однозначной лажи я и не увидел. Пограничные моменты. Мне не понравилось, что во всех этих моментах судья встал на сторону Спартака, не люблю такие победы. Хотя справедливости ради Локо ни сегодня, ни в первой игре на победу не наиграл. Проход Спартака в следующую стадию Кубка закономерен.
Так он на колени то зачем упал? Футбол играется на ногах, а не коленях. Да и спартак по делу разгромил, он просто был лучше, остальное детали.