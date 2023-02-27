Глава «Локо» о судействе: «Это футбол или вольная борьба? У нас есть вопросы, обратимся в ЭСК, скорее всего»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Юрий Нагорных Сергей Сергеевич Иванов Антон Миранчук видеоповторы Чемпионат.com ЭСК РФС Футбол

Глава «Локомотива» раскритиковал судейство в матче против «Спартака».

В ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России «Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 4:2. В первом тайме судья Сергей Иванов после просмотра видеоповтора отменил пенальти в ворота красно-белых после падения Антона Миранчука в штрафной. В компенсированное время второго тайма было назначено два одиннадцатиметровых удара в ворота «Локомотива».

«У нас есть органы в РФС, которые должны разбирать судейство по этому матчу. У нас есть вопросы по судейству. Будет ли «Локомотив» обращаться в ЭСК? Скорее всего, будем. Повлияло судейство на исход матча? А вы как считаете?

Считаю, что надо разобраться, в какой вид спорта мы с вами играем – вольная борьба или футбол?» – сказал Юрий Нагорных.

Иванов назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в добавленное время и велел перебить второй. Промес реализовал 1 из 3 попыток

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51 комментарий

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Мартинелли
Ответ Andreich18
ну человек упал, пусть и проиграл борьбу, нельзя его трогать
Он встал на корячки и своей пятой точкой крутился не давая подойти к мячу. Из-за этого до него теперь пальцем нельзя дотронуться?
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Жорег Борщофф
Ответ Pelerin
В целом, вопросы только по фолу на Тикнидзяне. Фраза "судья выбрал планку" ни о чём - планка в правилах должна быть описана. И меня устроят оба исхода - дисквалификация Иванова или зарево на Неве )
Заремовская риторика. При чём тут Нева-то? По привычке?
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dangora
Ответ Pelerin
Прикасаться нельзя? Странные трактовки, первый раз такое вижу
Нельзя заваливать руками и опять же держать руками, не давая подняться. Это уже вольная борьба получается.
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тимур соколов
Помимо того, что как минимум три момента спорных достаточно, так и все они в пользу одной команды. Напомню также, что ранее два решения Иванова(удаление Мурило и Ненахова) против Локомотива были отменены ЭСК. До каких пор его нужно терпеть?
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Pelerin
Ответ Бенджамин Азотов
Как мы заговорили, а когда в первом матче отменили гол Локомотива , якобы комано заслонил защитника и помешал ему (хотя он точно не успел бы). Получается какая то биполярочка , в первом матче не должны бороться , а во втором должны? Какие то странные у тебя суждения< контакт был?- был! Руки на спине были? -были! Какие ещё нужны аргументы для свистка? А со вторым пенальти что? Тоже надо руки вырвать футболисту и падать "солдатиком" ?)) Ошибки судьи на лицо и глупо их отрицать, я не радею за победу Локо в этом матче, но как минимум на ничью Локо точно наиграл, а вот из за таких подлецов как Иванов и Казарцев страдают футбольные клубы....
Как оффсайд с борьбой связан?
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Pelerin
Ответ Andreich18
ну человек упал, пусть и проиграл борьбу, нельзя его трогать
Прикасаться нельзя? Странные трактовки, первый раз такое вижу
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Pelerin
В целом, вопросы только по фолу на Тикнидзяне. Фраза "судья выбрал планку" ни о чём - планка в правилах должна быть описана.

И меня устроят оба исхода - дисквалификация Иванова или зарево на Неве )
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Kirkoroff
Как то резко спартаковцы уверовали в то что росфутбол очистился от судейских заговоров🤣
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GLASGOW
Нагорных - это тот, кто пробирки с мочой на Олимпиаде в Сочи менял, и его потом дисквалифицировали пожизненно?
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Бенджамин Азотов
Ответ Enotic
Это балет или футбол? Не можешь в силовую борьбу - выбивай мяч в аут и не выделывайся.
Как мы заговорили, а когда в первом матче отменили гол Локомотива , якобы комано заслонил защитника и помешал ему (хотя он точно не успел бы). Получается какая то биполярочка , в первом матче не должны бороться , а во втором должны? Какие то странные у тебя суждения< контакт был?- был! Руки на спине были? -были! Какие ещё нужны аргументы для свистка? А со вторым пенальти что? Тоже надо руки вырвать футболисту и падать "солдатиком" ?)) Ошибки судьи на лицо и глупо их отрицать, я не радею за победу Локо в этом матче, но как минимум на ничью Локо точно наиграл, а вот из за таких подлецов как Иванов и Казарцев страдают футбольные клубы....
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ПАХТАКОР
Матч не смотрел. Но даже если Локо засудили - поделом. Бумеранг возвращается этим клоунам.
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Andreich18
Ответ bedLaM
он очень хотел упасть)
даже корпус поставить не смог) ну обежал его Игнатов, а все говорят, что он с прогиба его кинул, потом еще Промес подбежал и в бок его пырнул
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Ростов-на-Дону
Это нытьё лишнее. Счёт на табло, игра огонь, никто не хотел умирать! Я бы похвалил всех на поле.
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AlexZhano__
Слишком уж односторонними выглядели судейские решения.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Valentin Kompaneytsev
Спартак выиграл заслуженно.
Локо проиграл засуженно
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bedLaM
Ответ Andreich18
ну человек упал, пусть и проиграл борьбу, нельзя его трогать
он очень хотел упасть)
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bedLaM
Ну справедливости ради, Иванов давал бороться, так то было много моментов и в одну и во вторую сторону где он мог свиснуть, но давал играть, был последователен в решениях, я сейчас не оцениваю решения, я о том, что решения был в рамках одной трактовки.
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Andreich18
Ответ Enotic
Это балет или футбол? Не можешь в силовую борьбу - выбивай мяч в аут и не выделывайся.
ну человек упал, пусть и проиграл борьбу, нельзя его трогать
+10
-7
+3
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Антон Щетинин
Ответ Дмитрий Махаев
И да, я не болею за Спартак, забыл добавить))
К своему счастью болею,люблю его и горжусь вот уже 30 лет без малого.И я правда удивлен правильности всех принятых сегодня судьей решений.Гораздо чаще бывает иначе.
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Uf1k
Мартинс одобряет высказывание
+1
-2
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Petter Hegre
Правильно, Юрий Дмитриевич, обязательно напишите!
Ещё в ООН, ОБСЕ и Спортлото не забудьте написать!
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Alex_msk
Забавно) человек подписал Дзюбу и говорит про борьбу)
+3
-5
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Graf_007
Ответ Дмитрий Махаев
Отмечу один плюс сегодняшнего судейства - рефери был очень последователен в своих решениях! 🙂
Согласен. Но вот первую пенку перебить не дали уголовнику, осадочек у немощных остался всё-таки.
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Чёрный Плащ˙
Говорят (с) Рабинер сел за новую книгу о вечном "Как тащили Спартак" Скоро откроют предзаказ.
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panfiiiiil
Ответ holdenkolfielddd
Какие там вопросы? Однозначный пенальти
Ни один повтор не дал точного понимания упал ли Миранчук после касания Хлусевича или после удара своего по мячу. Я не отрицаю, что пенка могла быть , но нужен адекватный повтор. Ну и после момента этого особо не апеллировали игроки Локо к Иванову, в особенности Миранчук
+1
-2
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