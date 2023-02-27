Глава «Локо» о судействе: «Это футбол или вольная борьба? У нас есть вопросы, обратимся в ЭСК, скорее всего»

Глава «Локомотива» раскритиковал судейство в матче против « ».

В ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России «Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 4:2. В первом тайме судья после просмотра видеоповтора отменил пенальти в ворота красно-белых после падения в штрафной. В компенсированное время второго тайма было назначено два одиннадцатиметровых удара в ворота « ».

«У нас есть органы в РФС, которые должны разбирать судейство по этому матчу. У нас есть вопросы по судейству. Будет ли «Локомотив» обращаться в ЭСК? Скорее всего, будем. Повлияло судейство на исход матча? А вы как считаете?

Считаю, что надо разобраться, в какой вид спорта мы с вами играем – вольная борьба или футбол?» – сказал Юрий Нагорных.

Иванов назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в добавленное время и велел перебить второй. Промес реализовал 1 из 3 попыток