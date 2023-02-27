Александр Мостовой: «Иванов сильно начудил с пенальти. Судьи же сами каждую вторую игру рукой оправдывают опорой»

оценил работу судьи на матче «Спартак» – «Локомотив» (4:2).

«Игра хорошая, голов много, болельщики рады, все получилось красиво.

Арбитр судил здорово до определенного момента, но потом зачем‑то начудил. Он сначала дал пенальти, который не должен давать из‑за опорной руки, так потом еще и дал перебить его. Они же сами каждую вторую игру рукой оправдывают опорой, а тут он ставит этот пенальти без просмотров.

Иванов хорошо разобрался в моменте Тикнизяном, там защитник мог сделать с мячом что угодно, но сделал самое плохое.

Арбитр правильно не дал штрафной, но в моменте с пенальти за игру рукой очень сильно начудил», – сказал Мостовой.

Иванов засчитал гол Зобнина «Локомотиву» после борьбы Игнатова с Тикнизяном, посмотрев повтор. ВАР отменил пенальти в ворота «Спартака» в 1-м тайме

Иванов назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в добавленное время и велел перебить второй. Промес реализовал 1 из 3 попыток