Александр Мостовой: «Иванов сильно начудил с пенальти. Судьи же сами каждую вторую игру рукой оправдывают опорой»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Александр Мостовой Сергей Сергеевич Иванов Матч ТВ Наир Тикнизян Футбол

Александр Мостовой оценил работу судьи Сергея Иванова на матче «Спартак» – «Локомотив» (4:2).

«Игра хорошая, голов много, болельщики рады, все получилось красиво.

Арбитр судил здорово до определенного момента, но потом зачем‑то начудил. Он сначала дал пенальти, который не должен давать из‑за опорной руки, так потом еще и дал перебить его. Они же сами каждую вторую игру рукой оправдывают опорой, а тут он ставит этот пенальти без просмотров.

Иванов хорошо разобрался в моменте Тикнизяном, там защитник мог сделать с мячом что угодно, но сделал самое плохое.

Арбитр правильно не дал штрафной, но в моменте с пенальти за игру рукой очень сильно начудил», – сказал Мостовой.

Иванов засчитал гол Зобнина «Локомотиву» после борьбы Игнатова с Тикнизяном, посмотрев повтор. ВАР отменил пенальти в ворота «Спартака» в 1-м тайме

Иванов назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в добавленное время и велел перебить второй. Промес реализовал 1 из 3 попыток

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Молявин
По пенальти всё правильно. На повторе всё хорошо видно. Рука уже не была опорной.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mnogokotin-
тоже этот момент не понял
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
An Kr
Ответ brig_Mercury
Вы там чего покурили? Он там распластался больше чем на 2 метра вместе с рукой, нормальная такая опора, не проехать, не пройти.
Рука 2 метра?🤔 это не я курю, это вы пыхтите что-то🤣
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
</c/>
по второму пенальти в опоре, скорее всего, это не 100% пенальти и в чемпионате не будет 100% пенальти от всех судей, но перебивание за выход с линии по букве правил...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
brig_Mercury
Ответ An Kr
Так она и отставлена, потому что в опоре. Тело поехало дальше, а рука осталась на месте.
Вы там чего покурили? Он там распластался больше чем на 2 метра вместе с рукой, нормальная такая опора, не проехать, не пройти.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Новосельцев
Ответ Владимир Дмитриев
...И уже не в упоре!
А куда ей деться то?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
An Kr
Ответ Владимир Дмитриев
...И уже не в упоре!
В опоре. Так как касалась газона
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Дмитриев
Ответ An Kr
Так она и отставлена, потому что в опоре. Тело поехало дальше, а рука осталась на месте.
...И уже не в упоре!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
t7ss7wp7rz
Неужели Иванову и Казарцеву нужно ошибиться в пользу Спартака, чтобы те, кто называл всех КБ «нытиками» и «сектантами», наконец, поняли, что они — посредственные судьи? Чудеса да и только.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
An Kr
Ответ Max Zhomkov
рука была сильно отставлена назад, потому на мой взгляд пенальти без вопросов
Так она и отставлена, потому что в опоре. Тело поехало дальше, а рука осталась на месте.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
An Kr
Это же другое, Саша. Это же не в ворота Спартака. И перебивание не должно быть, Промес ложное движение сделал перед ударом.
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Max Zhomkov
рука была сильно отставлена назад, потому на мой взгляд пенальти без вопросов
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий