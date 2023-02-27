Федун о судействе с «Локо»: «Спартак» никогда не работал с арбитрами. Стоило мне уйти, стали судить нормально»

Теги Спартак Локомотив Леонид Федун премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Сергей Сергеевич Иванов видеоповторы Матч ТВ Футбол

Леонид Федун высказался о судействе в матче с «Локомотивом».

В ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России «Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 4:2. В первом тайме арбитр Сергей Иванов после просмотра ВАР отменил пенальти в ворота «Спартака» на Антоне Миранчуке. В добавленное ко второму тайму время было назначено два пенальти в ворота «Локомотива».

«Мне игра понравилась, приятные эмоции. Игроки играли, а не умирали на поле.

Есть ли вопросы к судейству? К «Локомотиву» такие вопросы задавайте. «Спартак» никогда с судьями не работал. Стоило мне уйти, стали судить нормально», – сказал бывший владелец «Спартака».

Глава «Локо» о судействе: «Это футбол или вольная борьба? У нас есть вопросы, будем обращаться в ЭСК, скорее всего»

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43 комментария

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Andreich18
Ответ КБ Сергей
Примеров масса. Пересмотри матчи Спартака и Зенита в чемпионате и 1/2 Кубка, которые судил иванов. И матч Спартака с ЦСКА в 1/4 того же розыгрыша Кубка. Это только принципиальные матчи. А ещё, просто посмотри статистику матчей Спартака при судействе иванова.
и ставят минусы сразу, значит то матчи не считаются))
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vdb74gkehm
Спартак доволен сегодняшним судейством ?) сниматься не будут ?)
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Жил был пес
Ответ buiyan@mail.ru
Найдите контакт на Миранчуке, а потом говорите о пенальти
был контакт, я не говорю что там 100% так же как фол игнатова
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Жорег Борщофф
Ответ КБ Сергей
Примеров масса. Пересмотри матчи Спартака и Зенита в чемпионате и 1/2 Кубка, которые судил иванов. И матч Спартака с ЦСКА в 1/4 того же розыгрыша Кубка. Это только принципиальные матчи. А ещё, просто посмотри статистику матчей Спартака при судействе иванова.
А ещё можно посмотреть статистику Спартака при судействе Лапочкина, например. =)
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mnogokotin-
Ответ fil_spb
"стали судить нормально" Ну-ну. Было бы такое в обратную сторону и мы бы уже слушали шантаж про "Спартак снимается", а в эфире Матч ТВ/СЭ и т.д. брызгала бы слюной возмущенная компашка красно-белых персонажей.
а питерские говорили, что не надо ныть. но почему то ноют сейчас )
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buiyan@mail.ru
Ответ Жил был пес
судейство конечно непонятное, надо было ставить пенальти и свистеть фол на армене
Найдите контакт на Миранчуке, а потом говорите о пенальти
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Роман Смирнов
не только судить ну и играть тоже
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Роман Смирнов
просто он не хотел давать на лапу
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Roman
Нормально судить - это убивать команду-соперника Спартака. Вот оно - честное судейство по версии честных спартаковцев. А я-то думал они из-за справедливости плач поднимали после матчей с Зенитом и Сочи
Самое забавное было наблюдать спартаковский "плач Ярославны" по поводу назначения на этот матч Иванова и Казарцева.
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OldRedWhite
Ответ КБ Сергей
Примеров масса. Пересмотри матчи Спартака и Зенита в чемпионате и 1/2 Кубка, которые судил иванов. И матч Спартака с ЦСКА в 1/4 того же розыгрыша Кубка. Это только принципиальные матчи. А ещё, просто посмотри статистику матчей Спартака при судействе иванова.
Та игра в Кубке была просто из ряда вон !
Тем более , что тогда Кубок и Чемпионат что-то значили и эмоции были совсем другие !
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schwein
Ответ mean machine/
Что этот куколд несёт? Он же сейчас каминг-аут сделал.
Его видимо по тому из Лукойла и выгнали, что шестеренки в голове начали скрипеть.
Да и экспертница из под стола вылезла буквально недавно, до этого ей отвлекаться от прямых обязанностей не позволялось.
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OldRedWhite
Ответ Дмитрий Махаев
Нормально - это когда откровенно Спартаку подсуживают получается?
Вы не поняли Федуна !
Он сказал буквально :
При мне не работали с судьями , а теперь начали )))
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xomamb
какая-то ненормальная у него нормальность
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fil_spb
Ответ КБ Сергей
Ты приди в себя немножко, если можешь. То, что иванов и казарцев не судьи, спартачи твердят уже несколько лет, но вы, питерские, которых результат этого матча вообще волновать не должен, вдруг, прозрели.))) А ты уже забыл, как этот же иванов, судил матчи Спартака с Зенитом и в чемпионате и в Кубке? Тогда тебе всё нравилось? Сегодня эти клоуны испортили счёт, но не исход матча. Спартак играл лучше Локо. К тому же, Локо не вылетел и будет играть в Кубке дальше.
"Сегодня эти клоуны испортили счёт, но не исход матча. Спартак играл лучше Локо."

Ага-ага. Т.е. то что Спартак на 40-й минуте, при ничейном счете, должен был получить пенальти в свои ворота и удаление не повлияло на исход матча? Не стыдно такой бред с серьезным видом вещать? Зачем?
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стоит признать, что наши судьи весьма своеобразную манеру имеют...
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Политрук
«Спартак» никогда с судьями не работал. Стоило мне уйти, стали судить нормально» В смысле, стоило Федуну уйти, как начали работать?-)
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mean machine/
Что этот куколд несёт? Он же сейчас каминг-аут сделал.
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sanek_rabona
Ответ fil_spb
"стали судить нормально" Ну-ну. Было бы такое в обратную сторону и мы бы уже слушали шантаж про "Спартак снимается", а в эфире Матч ТВ/СЭ и т.д. брызгала бы слюной возмущенная компашка красно-белых персонажей.
Да уж куда без мнения питерского эксперта.
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КБ Сергей
Ответ An Kr
Пример?
Примеров масса.
Пересмотри матчи Спартака и Зенита в чемпионате и 1/2 Кубка, которые судил иванов. И матч Спартака с ЦСКА в 1/4 того же розыгрыша Кубка. Это только принципиальные матчи. А ещё, просто посмотри статистику матчей Спартака при судействе иванова.
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t7ss7wp7rz
Ответ An Kr
Пример?
Спартак- Зенит 2015, Зенит- Спартак 2016, Зенит- Спартак 2020, навскидку.
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-2
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mishakmv96
Ну, для Спартака - это, пожалуй, нормальное судейство, все решения принимались в пользу них. В противном случае, они бы после матча пригрозили бы снятием команды с кубка.
+12
-4
+8
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Александр Баскаков
Это было всегда , конечно" нормально " особенно красные Соболева которые ему не дали штуки три точно
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-4
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Ростов-на-Дону
Игра понравилась: оба клуба оставили хорошие впечатления.
+2
-2
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КБ Сергей
Ответ fil_spb
А вообще, удивительно бесстыдная реакция на сегодняшнее безобразие, что со стороны Федуна, что со стороны местных кб. И ее обязательно еще им припомнят при случае и ошибках судей против них. Благо для кб, при безобразном судействе этого сезона, шанс припомнить представится не скоро. Ведь Спартак как начали судьи тащить с июля, так и продолжают.
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-18
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selso99
Очевидно, что теперь работает. Если Иванов не пройдет полиграф, всё понятно с нашим футболом.
+8
-3
+5
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