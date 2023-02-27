Федун о судействе с «Локо»: «Спартак» никогда не работал с арбитрами. Стоило мне уйти, стали судить нормально»

высказался о судействе в матче с « ».

В ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России «Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 4:2. В первом тайме арбитр Сергей Иванов после просмотра ВАР отменил пенальти в ворота «Спартака» на Антоне Миранчуке. В добавленное ко второму тайму время было назначено два пенальти в ворота «Локомотива».

«Мне игра понравилась, приятные эмоции. Игроки играли, а не умирали на поле.

Есть ли вопросы к судейству? К «Локомотиву» такие вопросы задавайте. «Спартак» никогда с судьями не работал. Стоило мне уйти, стали судить нормально», – сказал бывший владелец « ».

Глава «Локо» о судействе: «Это футбол или вольная борьба? У нас есть вопросы, будем обращаться в ЭСК, скорее всего»