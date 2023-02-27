Федун о судействе с «Локо»: «Спартак» никогда не работал с арбитрами. Стоило мне уйти, стали судить нормально»
Леонид Федун высказался о судействе в матче с «Локомотивом».
В ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России «Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 4:2. В первом тайме арбитр Сергей Иванов после просмотра ВАР отменил пенальти в ворота «Спартака» на Антоне Миранчуке. В добавленное ко второму тайму время было назначено два пенальти в ворота «Локомотива».
«Мне игра понравилась, приятные эмоции. Игроки играли, а не умирали на поле.
Есть ли вопросы к судейству? К «Локомотиву» такие вопросы задавайте. «Спартак» никогда с судьями не работал. Стоило мне уйти, стали судить нормально», – сказал бывший владелец «Спартака».
Глава «Локо» о судействе: «Это футбол или вольная борьба? У нас есть вопросы, будем обращаться в ЭСК, скорее всего»
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Тем более , что тогда Кубок и Чемпионат что-то значили и эмоции были совсем другие !
Да и экспертница из под стола вылезла буквально недавно, до этого ей отвлекаться от прямых обязанностей не позволялось.
Он сказал буквально :
При мне не работали с судьями , а теперь начали )))
Ага-ага. Т.е. то что Спартак на 40-й минуте, при ничейном счете, должен был получить пенальти в свои ворота и удаление не повлияло на исход матча? Не стыдно такой бред с серьезным видом вещать? Зачем?
Пересмотри матчи Спартака и Зенита в чемпионате и 1/2 Кубка, которые судил иванов. И матч Спартака с ЦСКА в 1/4 того же розыгрыша Кубка. Это только принципиальные матчи. А ещё, просто посмотри статистику матчей Спартака при судействе иванова.