Гильермо Абаскаль: «Локо» – сильная команда, знающая, как побеждать. «Спартак» приобретает зрелость – это самое важное»

Главный тренер «Спартака» высказался о победе над « » (4:2).

«Все довольно просто. Мы с «Локомотивом» играли уже четвертый раз в этом сезоне. Это сильная команда, с мощной историей. Эта команда знает, как побеждать. К тому же они приобрели важных футболистов, сделали хорошее усиление.

Даже не хочется кого‑то выделять, ребята показали себя на футбольном поле. Та зрелость, которую мы приобретаем, это самое важное. Мы рады выйти в полуфинал турнира и понимаем, что дальше проще не будет», – сказал Абаскаль.

Галактионов о вылете от «Спартака»: «Локо» продолжит борьбу за титул, пускай по нижней сетке Кубка. Пенальти в 1-м тайме был, но судья решил иначе»