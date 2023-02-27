Гильермо Абаскаль: «Локо» – сильная команда, знающая, как побеждать. «Спартак» приобретает зрелость – это самое важное»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Гильермо Абаскаль Футбол

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о победе над «Локомотивом» (4:2).

«Все довольно просто. Мы с «Локомотивом» играли уже четвертый раз в этом сезоне. Это сильная команда, с мощной историей. Эта команда знает, как побеждать. К тому же они приобрели важных футболистов, сделали хорошее усиление.

Даже не хочется кого‑то выделять, ребята показали себя на футбольном поле. Та зрелость, которую мы приобретаем, это самое важное. Мы рады выйти в полуфинал турнира и понимаем, что дальше проще не будет», – сказал Абаскаль.

Галактионов о вылете от «Спартака»: «Локо» продолжит борьбу за титул, пускай по нижней сетке Кубка. Пенальти в 1-м тайме был, но судья решил иначе»

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17 комментариев

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Anufriy
Лучший тренер в РПЛ... Симак наверно хороший но только для второй лиги, за счет игроков на виду а так НОЛЬ, на мой взгляд
+1
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КБ Сергей
Работы у Абаскаля ещё море. В обороне сплошные дыры. Игра интересная, а оборона пока не тянет. Локо играл тоже интересно, но на победу точно не наиграл. А иванов с казарцевым… ну, эти двое, хорошо бы смотрелись в цирке. Гнать надо в шею обоих.
+4
0
+4
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Владимир Молявин
Молодец, тренер!!! Всех с победой!!!
+3
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+3
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Vīŋ4ėŽ
с победой!
+4
0
+4
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qiqe
Ответ Алексей Лепар
Абаскаль крутой тренер !!! Спасибо ему за 10 русских парней в составе !!!
13 с бригадой Иванова
+2
-10
-8
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Сергей Крижанов
Подавай в эск. Пенальти не было. Гол я думал не засчитают
0
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Амаль Мустафаев
Спасибо судьям, забыли добавить.....
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-5
-5
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Updated
При Абаскале радует не только результат, но и игра Спартака.
+4
0
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Kas.Spartak
Спасибо за прекрасную игру и заслеженную победу
+7
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Андрооо
Гильермо молодец
+5
0
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Сергей Крижанов
Пенальти не было, тикнизяну надо не ползать на четвереньках, а играть
+10
-3
+7
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Николай Кугушев
Хорошая игра была 👍
+5
-1
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Dan Kennedy
Абаскаль скучный, только на языке фактов разговаривает.
0
-2
-2
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Алексей Лепар
Абаскаль крутой тренер !!! Спасибо ему за 10 русских парней в составе !!!
+31
-1
+30
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Валерий Лебединский
Всех КБ с победой!))
+6
-1
+5
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камикадзе
С победой КБ!
+28
-3
+25
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Алехсей Белкин
Браво, тренер!
+35
-2
+33
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