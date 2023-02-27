Галактионов о вылете от «Спартака»: «Локо» продолжит борьбу за титул, пускай по нижней сетке Кубка. Пенальти в 1-м тайме был, но судья решил иначе»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Сергей Сергеевич Иванов Михаил Галактионов Матч ТВ Футбол

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча со «Спартаком» (2:4).

– Надо пересмотреть эпизоды. В большей степени в первом тайме был переломный момент, где был фол – и был там пенальти или не пенальти. Что касается трактовки… На наш взгляд, там был фол, но судья решил иначе.

– Кажется, на поле было только три человека.

– На мой взгляд, в подсчетах вы несколько ошибаетесь. Это субъективное мнение каждого конкретного человека. Другой скажет было 11, третий – 8, другой – пять. А индивидуальную оценку мы дадим игрокам соответственно в индивидуальных беседах.

– Команда создала достаточно моментов, но не хватало ударов…

– В этом компоненте надо поработать. Ответственность брать на себя необходимо. Если такие моменты есть, надо проявлять себя. Мы это только поддерживаем.

– У вас есть понимание, почему «Локомотив» в столь плачевной ситуации? По игре так не скажешь.

– Не стоит сейчас анализировать вслух эти причины. Мы анализ свой провели, поработали на сборах, нам совершенно не хочется обсуждать коллег, мы отвечаем только за свою работу. Нам надо двигаться дальше. Команда продолжит борьбу за титул, пускай и по нижней сетке, – сказал Галактионов.

Матч Фонбет Кубка России обслуживала бригада арбитров под руководством Сергея Иванова.

Иванов назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в добавленное время и велел перебить второй. Промес реализовал 1 из 3 попыток

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33 комментария

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КБ Сергей
Ответ NikiCh
примеры?
Тебе уже отвечали на этот вопрос. Если бы ты не бегал по веткам, то прочитал бы. Но тебе это не надо. Главное, поистерить.)))
Может здесь прочитаешь. С ивановым матчи Спартака с Зенитом, как минимум три (два в чемпионате и 1/2 Кубка). И с ЦСКА в 1/4 Кубка. С Казарцевым - с Сочи, где он поставил сразу два левых пенальти в ворота Спартака. Это навскидку, сразу.
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Pelerin
Фраза Галактионова: "и был там пенальти или не пенальти"
Редакторский заголовок: "пенальти в 1 тайме был"

Александр Суряев "молодец"! )
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Mihail Rojnita
Ответ Дмитрий Поляков
Эксперты матч ТВ))) Кто хоть там эксперт? Журавль или Гоша?
Ну такие чипушилы как ты писать нечего)))
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КБ Сергей
Спокойный тренер. Высказал своё мнение, не истерил. Вообще, Галактионов уже успел сделать игру Локо интереснее. Почему-то уверен, что Локо точно не вылетит.
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Дмитрий Поляков
Ответ Mihail Rojnita
Позор судьям,да же эксперты матч ТВ иначе озвучили свое мнения на счёт пенальти и фола в штрафной.... судейство на уровне дно
Эксперты матч ТВ)))
Кто хоть там эксперт? Журавль или Гоша?
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Fidelitas et virtus
Ответ Fidelitas et virtus
Все гонял на судейство и самое главное на Спартак. Вопрос - в чем виноват Спартак? Он плохо играл? Не создавал моментов? Не бежал вперед и не разыгрывал комбинаций? Тикнизян сам создал такую ситуацию. Мяч катится медленно, вратаря не прессингуют. Тикнизян заведомо понимает что будет борьба. Отдай киперу, выбей в аут, но что делает игрок Локо? Чистый привоз. Посмотрите ключевой момент когда Игнатов оставляет мяч в поле первым касанием, Тикнизян заваливается на противоходе и падает на колени. Руки Игнатова еле лежат на игроке, Игнатов оббегает Тикнизяна пока того «штормит» из стороны в сторону. Сам виноват, что довел ситуацию до такой стадии, сам заработал гол.
При этом на мой взгляд наверно второго пенальти не было, да и перебивать не стоило.. Лантратов красава.
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Дмитрий Поляков
Ответ Амаль Мустафаев
Позор судьям и с.виньям..... Зачем ставить VAR, если вы и в первом матче и сейчас, трактует эпизоды как вам удобно. Просто дно.......
В каком Моменте судьям позор? В том что тикнизяну и Баринову не дали по второй карточке?
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Алексей Бирюков
Ответ Амаль Мустафаев
Тикнизян пока самое слабое звено и до этого и сейчас много голов он привёз. Нужен получше крайний защитник вместо него....
Тикнизян ещё не чего,а вот у вас наш Глушенков, вот эта мерзость,а не игрок,такое впечатление,что он вышел мстить,а не играть в футбол.
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Andreich18
Ответ seka@
Больше всего вопросов вызывает система розыгрыша этого Кубка, проиграв два матча, ты в принципе вообще никуда не вылетаешь... Это точно кубковая система?
что то типо киберспортивной системы
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kin
А кто мужик в шапке на скамейке, все время Галактионову подсказывает? Лицо знакомое
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Fidelitas et virtus
Все гонял на судейство и самое главное на Спартак. Вопрос - в чем виноват Спартак? Он плохо играл? Не создавал моментов? Не бежал вперед и не разыгрывал комбинаций?

Тикнизян сам создал такую ситуацию. Мяч катится медленно, вратаря не прессингуют. Тикнизян заведомо понимает что будет борьба. Отдай киперу, выбей в аут, но что делает игрок Локо? Чистый привоз. Посмотрите ключевой момент когда Игнатов оставляет мяч в поле первым касанием, Тикнизян заваливается на противоходе и падает на колени. Руки Игнатова еле лежат на игроке, Игнатов оббегает Тикнизяна пока того «штормит» из стороны в сторону.
Сам виноват, что довел ситуацию до такой стадии, сам заработал гол.
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Andreich18
Ответ Mihail Rojnita
Позор судьям,да же эксперты матч ТВ иначе озвучили свое мнения на счёт пенальти и фола в штрафной.... судейство на уровне дно
вы же в следующих новостях одними из первых говорите, что "эксперты" мач тв, вообще никто и не разбираются
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Дмитрий Поляков
Ответ NikiCh
ну если бы так Спартак судили Тушино бы вообще в слезах утонуло))
А что именно тебя не устроило в судействе?
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Andreich18
Ответ Ростислав Калабаев
ни капли
ну да ты прав, локо весь матч давил, пробил больше 20 раз, но треклятый судья не засчитал все 32 гола
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Дмитрий Калашников
Ответ Ростислав Калабаев
ни капли
воистину я прав
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seka@
Больше всего вопросов вызывает система розыгрыша этого Кубка, проиграв два матча, ты в принципе вообще никуда не вылетаешь... Это точно кубковая система?
+1
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Mihail Rojnita
Ответ Амаль Мустафаев
Позор судьям и с.виньям..... Зачем ставить VAR, если вы и в первом матче и сейчас, трактует эпизоды как вам удобно. Просто дно.......
Позор судьям,да же эксперты матч ТВ иначе озвучили свое мнения на счёт пенальти и фола в штрафной.... судейство на уровне дно
+1
-3
-2
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007punk
Девочки плачут
+1
-2
-1
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Ярик01
Для борьбы за выживание в команде слишком много игроков, способных удалиться в любом матче: Тикнизян, Глушенков, Баринов.
+1
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t7ss7wp7rz
Ответ NikiCh
примеры?
Иванов: Петербург 2015, 2016,2020. Казарцев : Тушино 2020.
+1
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Амаль Мустафаев
Тикнизян пока самое слабое звено и до этого и сейчас много голов он привёз. Нужен получше крайний защитник вместо него....
+3
-1
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NikiCh
Ответ t7ss7wp7rz
Судили, причём, не единожды и именно Иванов с Казарцевым, как ни странно.
примеры?
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t7ss7wp7rz
Ответ NikiCh
ну если бы так Спартак судили Тушино бы вообще в слезах утонуло))
Судили, причём, не единожды и именно Иванов с Казарцевым, как ни странно.
+3
-5
-2
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Дмитрий Бровко
Не судейство а клоунада
+6
-1
+5
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NikiCh
Ответ t7ss7wp7rz
Даже главный тренер сказал, что продолжат борьбу в турнире, а нытья от болельщик столько, как будто отняли победу в финале.
ну если бы так Спартак судили Тушино бы вообще в слезах утонуло))
+27
-7
+20
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