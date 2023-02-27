Щербакова посетила матч «Спартак» – «Локомотив». Перед прошлой игрой Загитова выступила в роли диджея

Фигуристка Анна Щербакова посетила матч «Спартак» – «Локомотив» в Фонбет Кубке России.

Помимо олимпийской чемпионки и ее сестры Яны, на игру прибыли музыканты ESMI, Кирилл Скрипник, Тим Акимов, актеры Павел Табаков, Егор Губарев, Екатерина Владимирова, комик Роман Косицын, блогер Полина Копейкина.

Напомним, перед первым матчем « » и « » в роли диджея выступила Алина Загитова.

РФС о Загитовой, Сычеве, Пименове: «Важно, чтобы клубы приводили звездных спикеров и развернулись лицом к журналистам. Если не давать прессе контент, она будет формировать негатив»