Щербакова посетила матч «Спартак» – «Локомотив». Перед прошлой игрой Загитова выступила в роли диджея

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России женское катание Анна Щербакова музыка Футбол

Фигуристка Анна Щербакова посетила матч «Спартак» – «Локомотив» в Фонбет Кубке России.

Помимо олимпийской чемпионки и ее сестры Яны, на игру прибыли музыканты ESMI, Кирилл Скрипник, Тим Акимов, актеры Павел Табаков, Егор Губарев, Екатерина Владимирова, комик Роман Косицын, блогер Полина Копейкина.

Напомним, перед первым матчем «Локомотива» и «Спартака» в роли диджея выступила Алина Загитова.

РФС о Загитовой, Сычеве, Пименове: «Важно, чтобы клубы приводили звездных спикеров и развернулись лицом к журналистам. Если не давать прессе контент, она будет формировать негатив»

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15 комментариев

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ретроградный меркурий
Не знаю, как это у Ани получается, но у Спартака пока 100% результат, когда Щербакова на трибунах
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Владимир Молявин
Молодец, Аня!!! Снова пришла и принесла победу. Всех с победой!!!
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kovfun-barrios
Прокатчицы, как всегда, лезут в футбол из своего "суперпопулярного" прокатства, лишь бы проиариться.
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Сергей Куликов
А кто эти люди (поо Косицына слышал, вроде)???
+1
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askarik1992
Ну пришли и пришли... Очень важная информация... Нет
+3
-3
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Ярик01
Ответ Евгений Спирин
Кто все эти люди? Кроме Щербаковой и Табакова. 🤔😂
"Эти люди" Табаков Олег, а это всего лишь сын ...
0
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С головы в грудак
Загитова выступила в роли диджея)) У меня примерно также пот на лбу выступает.
+6
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Евгений Спирин
Кто все эти люди? Кроме Щербаковой и Табакова. 🤔😂
+3
-3
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TheWitcher
Можно было бы и кружок из Телеграм с Анютой на трибунах прикрепить к посту… Она невероятно красива 🥰 С победой, „Спартак“! 🔴⚪
+13
-7
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Dark.Babysitter
Талисман Спартака теперь не Щербакова, а судья Иванов.
+5
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Ярик01
Не аниматором, а обычным зрителем, не поЗорясь?
+4
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T622222
Теперь возите до мая ее )
+9
-1
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Сергей Логинов
Снова пришла и опять победа
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-4
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Artem Piatkov
Талисман Спартака
+19
-3
+16
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Lanapiano
И Спартак снова выиграл)
+19
-3
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