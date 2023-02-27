«Спартак» выиграл у «Локомотива» 4 матча подряд

«Локомотив» проиграл « » в четвертый раз подряд.

В ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России красно-белые одержали победу со счетом 4:2. Первый матч кубкового противостояния закончился со счетом 1:0 в пользу «Спартака».

Ранее в сезоне «Спартак» дважды обыграл железнодорожников в рамках Мир – 1:0 и 2:1.

В последний раз « » выигрывал у «Спартака» 2 апреля 2022 года.