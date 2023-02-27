«Спартак» выиграл у «Локомотива» 4 матча подряд

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Футбол

«Локомотив» проиграл «Спартаку» в четвертый раз подряд.

В ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России красно-белые одержали победу со счетом 4:2. Первый матч кубкового противостояния закончился со счетом 1:0 в пользу «Спартака».

Ранее в сезоне «Спартак» дважды обыграл железнодорожников в рамках Мир РПЛ – 1:0 и 2:1.

В последний раз «Локомотив» выигрывал у «Спартака» 2 апреля 2022 года.

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230 комментариев

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adamx
Ответ WizerionII
Ну момент с Миранчуком и Хлусевичем сложный. Там контакт по касательной. Как по мне слишком слабо, чтобы повалить Миранчука. А вот 2 гол Спартака с нарушением. Ладно еще в поле не увидели. Но там же ВАР смотрел. Как он не увидел? НУ а потом уже контратаки КБ. По пенальти вопросов нет. Как и ранний выход вратаря с линии ворот. По сути 2 гол сломал Локо.
В рамках того судейства что было весь матч - то воздействие руками было слишком незначительным. Скорее тикнизян сглупил. От того и засадил ногой в грудь мартинсу видимо... злился больше на себя, а не на судью. Ведь первый был на мяче, но переоценил свои возможности в борьбе.
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Andreich18
Ответ Алексей Иванов
Танкизян руку просунул между ног Игнатова, это что? Борцовский подхват? Тоже фол. Почему все об этом молчат?
где ты увидел руку между ног??? на Дзюбу меньше смотри.
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OldRedWhite
Веселая игра и даже смешная !
Тем более , что оказывается по регламенту Локомотив никуда не вылетает и ещё может выиграть Кубок )))
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Antonio Romangoli
Ответ Dr Gonzo
Да вас время убивают. Так убивают, что даже в пользу Зенита ошибаются гораздо реже. Уж после сегодняшнего цирка хотя бы хватило совести промолчать, но нет. Даже здесь умудряются ныть отдельные одаренные персонажи.
Так убивают, что даже в пользу Зенита ошибаются гораздо реже. - Ты что болеешь за Зенит и Локо , так Зенит защищаешь , который уже очень долго рулит РФСом и РПЛ ? Хорошо , что среди болельщиков Локо таких людей мало, которые за Зенит готовы болеть , и защищать их .
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Ильдар Фарукшин
Ответ Khrom-1970
Наберет форму, будет выглядеть лучше,а вот Промес Смола укатал. Как туляк,хорошо отношусь и Игорю, и к Артёму. За Арсенал бились..но годы..
Вот в этом деле. Менят надо их было. У тренера локо хватит духа, будет все хорошо, нет то дальше беда. Разлад в раздевалке начнётся 100%
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Артем Д
Ответ Генадий Филимонов
Что люди ноют? Да, это выглядело нелепо, но просто откиньте эмоции и что имеем? 1-ый пенальти 100%, 2-ой пенальти 100%, ГК Локо вышел с линии 2-мя ногами - 100% перебитие. Болелам Спартака желаю не обращать внимание на истеричек! У нас совесть чиста. Единственный спорный момент - гол Зобнина.
Что-то ты про фол Игнатова и пенальти на Миранчуке промолчал
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t7ss7wp7rz
Паровозы так ноют, как будто вылетели из турнира
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Dr Gonzo
Ответ Тёма Тёма
Так это ошибки или заказ Федуна? Вы уж все определитесь. Какие претензии к КБ. Ругайтесь на судей.
3 ошибки в одну сторону это уже не ошибки, а очевидная предвзятость.
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Max Zhomkov
Ответ Borillaz
Красавчик! Тогда давай разбираться по фактам) что именно в судействе (согласен, что спорным) показалось предвзятостью?
про предвзятость Я разговор не веду. На мой взгляд явная ошибка это засчитанный гол зобнина, на тикнизяне сфолил Игнатов. Момент с миранчуком и хлусевичем - скорее не пенальти чем пенальти, хотя я как игравший в футбол прекрасно понимаю что даже минимальное касание когда игрок в движении способно сильно помешать , но это все таки футбол а не балет, на мой взгляд в этом моменте была борьба. Пенальти по делу , перебить дал тоже по делу.
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sanek_rabona
Ответ tankist231
Спартак так боялся попасть в путь регионов и возможно попасть на зенит, что купил судью))) ...логика железная)
Скорее питерские боялись что шамар опять по шапке надает цыганятам и посадили ручного казарцева.
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WizerionII
Ну момент с Миранчуком и Хлусевичем сложный. Там контакт по касательной. Как по мне слишком слабо, чтобы повалить Миранчука. А вот 2 гол Спартака с нарушением. Ладно еще в поле не увидели. Но там же ВАР смотрел. Как он не увидел? НУ а потом уже контратаки КБ. По пенальти вопросов нет. Как и ранний выход вратаря с линии ворот.
По сути 2 гол сломал Локо.
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чебурашка
Локо сейчас никакой, конечно команды будут сваэои победные серии продлевать
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adamx
Ответ Дмитрий Махаев
И гол после борьбы в партере чистый по твоей логике?
В рамках той борьбы что была на поле - да. В середине поля и более жесткие эпизоды пропускались.
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Andreich18
Ответ RSI
Согласен. Но! До гола Зобнина Локо был лучше. А такое позорное решение засчитать гол после того, как игрока просто валяли по газону сломает любого. И Иванов посчитал это честной "борьбой". А Николаев, как распутная девка, поддакивал((( Прям хором решили вытащить любимый клуб за уши(( Я больше полвека смотрю футбол и такого безобразия не видел.
вопрос к Тикнизяну, почему он не отдал пас вратарю или не выбил в аут??? он сам упал ставя спину, и одной рукой придержать - это равно валять по газону??? в первом тайме с Локо защитникам карточки за локти в верховой борьбе не дали, но это ведь никто не видел, так что не было
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sanek_rabona
А девки и не против.
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Caniball
Ответ Генадий Филимонов
Что люди ноют? Да, это выглядело нелепо, но просто откиньте эмоции и что имеем? 1-ый пенальти 100%, 2-ой пенальти 100%, ГК Локо вышел с линии 2-мя ногами - 100% перебитие. Болелам Спартака желаю не обращать внимание на истеричек! У нас совесть чиста. Единственный спорный момент - гол Зобнина.
Гол надо было отменять. Там ситуация не 50 на 50, а фол.
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Сергей Илюшенков
Хорошая игра!Судья чудил в обе стороны!Если бы он раздавал карточки за все фолы которые здесь просят болельщики,то Локо как минимум 2 не досчитался,Спартак одного!А так могу сказать ещё ни чего и ни для кого не потеряно!Ждём Локо в финале,там нам и докажете,что это была случайность!Удачи всем болельщикам!
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kogolkogol
Иванов в поле сносно судил, момент с Миранчуком сложный, но по ВАР - это пендаль. Но там Казарцев - "лучший", сдрейфил, (т.к. это еще и удаление)
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Alexey Key
Ответ LokoMasteR
это вы наныли на такое убогое судейство, скандал после каждого вашего матча, где вы обсираетесь по полной
проводник, чаю!
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Khrom-1970
Ответ Ильдар Фарукшин
Ну вот адекватно. Есть. Респект. Локо так будет играть все будет хорошо. Только дзюбу 90 минут нет
Наберет форму, будет выглядеть лучше,а вот Промес Смола укатал. Как туляк,хорошо отношусь и Игорю, и к Артёму. За Арсенал бились..но годы..
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Spartak16(region)
Ответ Амаль Мустафаев
Что-то сейчас вы на судей не жалуетесь и с чемпионата не собираетесь сниматься как тряпки. Какая команда, такие и болельщики
тряпку ты в зеркале увидишь)
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pulyalke
видимо судьи решили вернуть долги)) столько лет убивали спартак и тут видимо проснулась совесть - решили судить честно, что вызвало бурю эмоций
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panfiiiiil
Ответ Максим Толкачёв
Вы не понимаете, это одно из нововведений Кубка России - Промес бьёт пенальти до тех пор пока не забьёт, если бы игрового времени не хватило бы, бил бы после игры, но уже Максименко 😅
Но пенальти то по факту все по делу были) подкат в ноги, выставленная рука и выход с ленточки до удара (повтор отличный показали по этому поводу)
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Андрей Черноносов
Ответ David 9
Спартак по делу выиграл-а насчёт судейства там все сомнительные эпизоды, как говорится, на тоненького. Винить судей в проигрыше-это удел слабых, надо лучшей игрой доказывать свое преимущество, то есть мастерскими голами с игры.
Так Спартаку говорили, не надо судей винить забивайте больше)
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Амаль Мустафаев
Ответ Spartak16(region)
я надеюсь, что вы вылетите в фнл. туда вам дорога.
Что-то сейчас вы на судей не жалуетесь и с чемпионата не собираетесь сниматься как тряпки. Какая команда, такие и болельщики
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