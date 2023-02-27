«Спартак» выиграл у «Локомотива» 4 матча подряд
«Локомотив» проиграл «Спартаку» в четвертый раз подряд.
В ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России красно-белые одержали победу со счетом 4:2. Первый матч кубкового противостояния закончился со счетом 1:0 в пользу «Спартака».
Ранее в сезоне «Спартак» дважды обыграл железнодорожников в рамках Мир РПЛ – 1:0 и 2:1.
В последний раз «Локомотив» выигрывал у «Спартака» 2 апреля 2022 года.
Тем более , что оказывается по регламенту Локомотив никуда не вылетает и ещё может выиграть Кубок )))
По сути 2 гол сломал Локо.