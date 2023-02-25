Левандовски высказал претензии Фати за то, что тот помешал Роберту пробить в концовке матча с «МЮ». Ансу извинился
Роберт Левандовски высказал претензии Ансу Фати после вылета из Лиги Европы.
Форвард «Барселоны» остался недоволен тем, что испанец замкнул навес Феррана Торреса в компенсированное время матча с «Манчестер Юнайтед» (1:2), не дав поляку пробить головой из выгодной позиции. Похожая ситуация произошла и в матче с «Бетисом» (2:1) 1 февраля.
Во время игры с «МЮ» Левандовски поделился своим недовольством действиями Ансу с Торресом и Жорди Альбой.
По информации As, после матча Роберт лично высказал претензии одноклубнику в раздевалке. Нападающий спокойно и без издевок объяснил Фати, что тот уже дважды лишил его гола. Левандовски призвал партнера внимательнее оценивать ситуацию в штрафной и не пытаться забить любой ценой, потому что это может навредить команде.
Ансу извинился, заверив Левандовского, что не видел его. Вингер признал, что его удар был весьма неудачным.
Новость, в принципе, кажется выдуманной, т.к. подобные ситуации возникают чуть ли не в каждом матче. Фати выиграл позицию, но ему не хватило роста. У Лёвы с ростом порядок, но позиция была хуже. Не повезло. Никто не виноват. Лёва не может этого не понимать, он не первый раз в футбол играет. Да и Фати не стал бы извиняться после такой предъявы, т.к. она не по делу.
Думаю, просто пришло время это высказать.
Фати это глобальное разочарование в этом году для любого болельщика Барселоны.
Просто кровь из глаз его игра.
Про то ,что пришло время и Леве задуматься о своей игре -- пожалуй соглашусь. Невозможно достойно выступать на Европейском уровне, когда Фати , Рафинья, Лева и прочие Роберто рушат весь билд-ап на корню и откатывают команду в хаос.
На лад их дело не пойдет©...
Если сам обделался, то сначала признай свою вину
Фати травмировал колено
Совпадение???