Левандовски высказал претензии Фати за то, что тот помешал Роберту пробить в концовке матча с «МЮ». Ансу извинился

Теги Барселона Ла Лига Лига Европы УЕФА Роберт Левандовски Жорди Альба Ферран Торрес Ансу Фати Футбол

Роберт Левандовски высказал претензии Ансу Фати после вылета из Лиги Европы.

Форвард «Барселоны» остался недоволен тем, что испанец замкнул навес Феррана Торреса в компенсированное время матча с «Манчестер Юнайтед» (1:2), не дав поляку пробить головой из выгодной позиции. Похожая ситуация произошла и в матче с «Бетисом» (2:1) 1 февраля.

Во время игры с «МЮ» Левандовски поделился своим недовольством действиями Ансу с Торресом и Жорди Альбой.

По информации As, после матча Роберт лично высказал претензии одноклубнику в раздевалке. Нападающий спокойно и без издевок объяснил Фати, что тот уже дважды лишил его гола. Левандовски призвал партнера внимательнее оценивать ситуацию в штрафной и не пытаться забить любой ценой, потому что это может навредить команде.

Ансу извинился, заверив Левандовского, что не видел его. Вингер признал, что его удар был весьма неудачным.

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35 комментариев

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yrok77
Ответ Барсик Юрана
Жалкая десятка, кто ему только отдал её
вижу барсика, ставлю минус.жалкий
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kin
В смысле лишил гола? Его забить еще надо
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Алексей Смолин
Я не понимаю что вы от фати ожидаете? Он обычный средний игрок уровня Хетафе, не более)) Очередной Кркич!
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zzhf4bjztp
Лева деградирует, был момент когда набегавшему Рафинье не отдал пас, а лишь притормозил атаку. Очень нужен мобильный форвард с хорошей скоростью
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Аа Еее
самая беспонтовая барса за всю ее историю.
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Александр Никитин
не пытайся забить это может навредить команде в жизни не слышал большего бреда
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Александр Никитин
даже токсичный эгоист себе такого не позволял. хотя это же другое. сделай это Роналду его бы бросились чмырить всем миром
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Александр Никитин
не пытайся забить это навредит моей личной стате спокойно объяснил роберт
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Timur_A
В том эпизрде Лёва с защитником бы за этот мяч бодался, если бы Фати растворился в воздухе. Это не "лишил гола", а "лишил шанса на гол".
Новость, в принципе, кажется выдуманной, т.к. подобные ситуации возникают чуть ли не в каждом матче. Фати выиграл позицию, но ему не хватило роста. У Лёвы с ростом порядок, но позиция была хуже. Не повезло. Никто не виноват. Лёва не может этого не понимать, он не первый раз в футбол играет. Да и Фати не стал бы извиняться после такой предъявы, т.к. она не по делу.
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Pelerin
Ответ Леван Мкртчян
Фати так вклинивается уже третий раз не по теме, за последнее время), выскакивая перед Левой прямо на ударной позиции. Лева, может сейчас и плох в остальной игре, но скилл завершителя он еще , точно, не утратил. Думаю, просто пришло время это высказать. Фати это глобальное разочарование в этом году для любого болельщика Барселоны. Просто кровь из глаз его игра. Про то ,что пришло время и Леве задуматься о своей игре -- пожалуй соглашусь. Невозможно достойно выступать на Европейском уровне, когда Фати , Рафинья, Лева и прочие Роберто рушат весь билд-ап на корню и откатывают команду в хаос.
Даже если всё изложенное истина в последней инстанции, такие претензии в раздевалке после проигранного матча ничего хорошего в атмосферу в клубе не приносят.
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Alibaba51
Гнать этого Фати надо только мешает, Левандовский наколотил уже за Барсу 25 голов
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yumurta
там оффсайд был
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Леван Мкртчян
Ответ Pelerin
Почему? Ты думаешь, Фати не заметил, что Лёва сам не фонтан, а претензии к Фати предъявляет? Если сам обделался, то сначала признай свою вину
Фати так вклинивается уже третий раз не по теме, за последнее время), выскакивая перед Левой прямо на ударной позиции. Лева, может сейчас и плох в остальной игре, но скилл завершителя он еще , точно, не утратил.
Думаю, просто пришло время это высказать.
Фати это глобальное разочарование в этом году для любого болельщика Барселоны.
Просто кровь из глаз его игра.

Про то ,что пришло время и Леве задуматься о своей игре -- пожалуй соглашусь. Невозможно достойно выступать на Европейском уровне, когда Фати , Рафинья, Лева и прочие Роберто рушат весь билд-ап на корню и откатывают команду в хаос.
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koshaus
Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет©...
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mg-3
Ответ Барсик Юрана
Жалкая десятка, кто ему только отдал её
Десятку авансом ему дали, семнадцатилетнему. Хорошо дебютировал. Показалось что нового месси вырастили
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Сикарио
Мерзкий токсичный польский брусок, который в очередной раз потерялся в большом матче, решил отыграться на сопляке)))
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Pelerin
Ответ Леван Мкртчян
Лева ужасен последнее время, но эта претензия не имеет никакого отношения к атмосфере в команде.
Почему? Ты думаешь, Фати не заметил, что Лёва сам не фонтан, а претензии к Фати предъявляет?
Если сам обделался, то сначала признай свою вину
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rigobersong
Фати же в свою очередь очень полезен, не понимаю претензий к 20ти летнему игроку после тяжелых травм, статистика хорошая, бегает, старается. Просто сезон переходный для него, если этот проведет без каких-то серъезных травм, летом может набрать форму, стать увереннее, и уже тогда с него можно будет спрашивать. Сейчас же просто абсурд обвинять в чем-то Ансу:)
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Андрюха с района
Да пшек все равно не забил бы) Фати это знал и решил сам)
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rigobersong
Это просто смешно, Левандовски это худшее, что было в Барселоне на моей памяти, мало того что стоп кран команды, не умеет прессинговать, помогать партнерам и т.д. так еще открывает свой рот на молодого игрока, вместо поддержки. Я буду очень разочарован если его оставят, такая 9ка не нужна это тихий ужас. Причем с самого начала сезона только я говорил, что трансфер катастрофа, а в т.ч. болельщики Барселоны радовались подписанию этого дровосека:) Говорю, в Баварии слишком все налажено, что бы играть без нападающего, Лева там не был конструктором, а просто шакалил мячи как Роналду вот и все, сколько у Баварии с ним было финалов ЛЧ?:) До него 3 финала в 10х годах(10й, 12й, 13й), после 1 финал и то в коротком сезоне. Но радует хоть я изначально знал, что от короля Гройтеров ожидать и не питал иллюзий в отличии от тех, кто считает забитые голы, а не смотрит футбол своими глазами:))
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Леван Мкртчян
Ответ Pelerin
А к себе Лёва никаких претензий предъявить не хочет? Атмосфера в команде на высоте )
Лева ужасен последнее время, но эта претензия не имеет никакого отношения к атмосфере в команде.
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SWS
Токсичный Левандовски должен был в личной беседе высказать претензии юнцу, а не искать поддержки у команды
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Двоечник
Левандовски высказал претензии Фати за то, что тот помешал Роберту пробить в концовке матча с «МЮ»....Следующая новость на сайте про испанца: "Фати получил ушиб колена на тренировке". Похоже здесь есть некая связь
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Мыкола
На лицо расизм
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Антон Киселёв
Левандовски высказал претензии Фати
Фати травмировал колено
Совпадение???
+5
-2
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