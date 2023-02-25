Левандовски высказал претензии Фати за то, что тот помешал Роберту пробить в концовке матча с «МЮ». Ансу извинился

высказал претензии после вылета из .

Форвард «Барселоны» остался недоволен тем, что испанец замкнул навес в компенсированное время матча с «Манчестер Юнайтед» (1:2), не дав поляку пробить головой из выгодной позиции. Похожая ситуация произошла и в матче с «Бетисом» (2:1) 1 февраля.

Во время игры с «МЮ» Левандовски поделился своим недовольством действиями Ансу с Торресом и .

По информации As, после матча Роберт лично высказал претензии одноклубнику в раздевалке. Нападающий спокойно и без издевок объяснил Фати, что тот уже дважды лишил его гола. Левандовски призвал партнера внимательнее оценивать ситуацию в штрафной и не пытаться забить любой ценой, потому что это может навредить команде.

Ансу извинился, заверив Левандовского, что не видел его. Вингер признал, что его удар был весьма неудачным.