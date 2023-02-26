«Барселона» выплатит 1,25 млн евро бонусов «Баварии» за Левандовского – у него 25 голов в сезоне

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига Роберт Левандовски деньги Футбол

«Барселона» выплатит бонусы «Баварии» после 25-го гола Роберта Левандовского в сезоне.

Как сообщает Catalunya Ràdio, в трансферном соглашении прописан бонус в размере 1,25 млн евро, который «Барселона» должна была выплатить в случае, если Левандовски забьет 25 голов во всех турнирах за сезон. В матче раунда плей-офф Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (1:2) это случилось – теперь у поляка 25 мячей в 30 матчах за «Барсу» во всех турнирах.

Отмечается, что «Барселона» должна будет платить «Баварии» по 1,25 млн евро за каждый сезон, в котором Роберт достигнет отметки в 25 голов.

Таким образом, максимальная сумма, которую сможет получить «Бавария» в качестве бонусов, составляет 5 млн евро (по 1,25 млн евро за четыре сезона по контракту с «Барселоной»).

Напомним, что трансфер Левандовского обошелся «Барселоне» в 45 млн евро без учета бонусов. 

Полную статистику 34-летнего нападающего можно изучить здесь.

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14 комментариев

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Surviving
И за Видаля бабки верните...
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Barca
Ответ DolJun
левандовски - сильнейшая девятка в истории барсы, будем объективны
Луис Суарес: ну да ну да, пошёл я н###р
+1
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DolJun
левандовски - сильнейшая девятка в истории барсы, будем объективны
+2
-2
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Bazilic
Это того стоит
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Aymammet Baylyyew
Баварцы Падавитес вы с этими 1.25 млнами
0
-5
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Раиль Гайнетдинов
Бавария как только не имеет Барселону 🙈
+4
-5
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Эд
вычтут из зарплаты поляка эти деньги или вообще постараются его продать
+7
-5
+2
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Любезный Коссутий
Ответ udiekemen
А Дортмунд не додумался, а Холанд и 40 забьёт
Дортмунд еще платежей за трансфер не дождался - какие бонусы 🤷‍♂️
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Михаил1970
Ответ udiekemen
А Дортмунд не додумался, а Холанд и 40 забьёт
Боруссия вроде получила за Холланда все отступные положенные по контракту. Т. е. весь возможный максимум.
+3
-3
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Ansu Fati
Ответ Amalfitano
А как же рычаги? Я думал Барса бонусы оплачивает только судьям, а оно вон как.
Ага, в качестве поддержки за лояльность вчера оплатила удаление Корреа и не поставленный пеналь в ворота сливочных за воллейбол))
+3
-5
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tankist231
Левандовски конечно супернап
+8
-3
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Alexvu10
Ответ Amalfitano
А как же рычаги? Я думал Барса бонусы оплачивает только судьям, а оно вон как.
Ну 1,25млн то наскребут, у Бускетса с Альбой отнимут, по старой схеме)
+25
-8
+17
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Amalfitano
А как же рычаги? Я думал Барса бонусы оплачивает только судьям, а оно вон как.
+7
-12
-5
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udiekemen
А Дортмунд не додумался, а Холанд и 40 забьёт
0
-1
-1
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