«Барселона» выплатит 1,25 млн евро бонусов «Баварии» за Левандовского – у него 25 голов в сезоне

« » выплатит бонусы «Баварии» после 25-го гола Роберта Левандовского в сезоне.

Как сообщает Catalunya Ràdio, в трансферном соглашении прописан бонус в размере 1,25 млн евро, который «Барселона» должна была выплатить в случае, если Левандовски забьет 25 голов во всех турнирах за сезон. В матче раунда плей-офф Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (1:2) это случилось – теперь у поляка 25 мячей в 30 матчах за «Барсу» во всех турнирах.

Отмечается, что «Барселона» должна будет платить «Баварии» по 1,25 млн евро за каждый сезон, в котором Роберт достигнет отметки в 25 голов.

Таким образом, максимальная сумма, которую сможет получить « » в качестве бонусов, составляет 5 млн евро (по 1,25 млн евро за четыре сезона по контракту с «Барселоной»).

Напомним, что трансфер Левандовского обошелся «Барселоне» в 45 млн евро без учета бонусов.

Полную статистику 34-летнего нападающего можно изучить здесь.