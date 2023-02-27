У Левандовского 2 гола в 6 матчах Ла Лиги после ЧМ-2022. До турнира у него было 13 мячей в 14 играх

Теги Барселона Ла Лига Сборная Польши по футболу Роберт Левандовски ЧМ-2022 Футбол

Результативность Роберта Левандовского в «Барселоне» снизилась после ЧМ-2022.

Вчера нападающий отыграл 90 минут в матче Ла Лиги между «Барселоной» и «Альмерией» (0:1) и не отметился результативными действиями.

Левандовски забил 2 гола в 8 последних матчах испанского чемпионата – «Кадису» (2:0) и «Бетису» (2:1). В 6 последних матчах «Барселоны» во всех турнирах у Роберта 2 гола – «Манчестер Юнайтед» с пенальти и «Кадису».

До ЧМ-2022 у Левандовского было 13 голов в 14 матчах Ла Лиги. После чемпионата мира – 2 мяча в 6 играх Ла Лиги.

Всего у 34-летнего форварда 25 голов в 31 матче сезона за «Барселону». Его статистику можно изучить здесь.

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27 комментариев

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44ndfwwgbr
Ответ XavIniesta2008-2015
Пока Барселона была в хорошей форме и Дембеле с Педри были здоровы, Левандовски отбывал эту дурацкую дисквалификацию. Как только он вернулся, команда стала сдавать и два её главных креативщика получили травмы. Логично, что на нём, как на зависимом игроке, это сказалось в первую очередь
У Левы есть моменты, хоть и поменьше чем раньше, но он почти перестал их реализовывать.
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Бахти 86
Бедный Лёва
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ramaldanov
Ему просто Фати постоянно мешает забивать
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Ramin Mamedov
ну это понятно. любой игрок, пришедший в Барсу играет в начале как в своем старом клубе. После пары месяцев тренировок в Барсе, от них остается вот такое.. что Левандовски, который стал деревяшкой, что Кунде, который 2 автогола забил за последний месяц
ну Рафинья так вообще с самого начала был кривоногим каким то
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Tun
Ответ Дядя ТУРА
главное забивает. а как это уже не имеет значения
для персофанов нет, для нейтральных болел - еще как имеет
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Real_v_dushe
Обоср-ась польская палка на фифашном турнирчике и впала в хандру.
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Бене Гессерит
Ответ Рауан Турсунов
я не про свой
Я думал, ты про свой, написал же «этот»
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f0rmoceft
Ответ Екн Лор
Поляк перегорел. Когда у тебя дважды отнимают ЗМ, так ещё и со сборной опять провал, у многих мотивация упадёт
Ерунда.
Что же он тогда в первой половине сезона колотил одну за одной?
А сборная Польши сама по себе не топ, он это итак понимает.
Обычный спад, как бывает у всех, тем более игрок возрастной
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Рауан Турсунов
Ответ Бене Гессерит
Рауан Турсунов
я не про свой
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Quest
У него просто 24 гола в сезоне, забьет 25ый - придется каталонцам «Баварии» несколько миллионов отстегивать, такой уж контракт))
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Дядя ТУРА
Ответ Tun
Зато пляшет во время пенальти как Тимберлэйк в лучшие годы
главное забивает. а как это уже не имеет значения
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Тиль Улленшпигель
Ответ Tun
Зато пляшет во время пенальти как Тимберлэйк в лучшие годы
Элегантно))
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Бене Гессерит
Ответ Рауан Турсунов
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Рауан Турсунов
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XavIniesta2008-2015
Пока Барселона была в хорошей форме и Дембеле с Педри были здоровы, Левандовски отбывал эту дурацкую дисквалификацию. Как только он вернулся, команда стала сдавать и два её главных креативщика получили травмы. Логично, что на нём, как на зависимом игроке, это сказалось в первую очередь
+1
-1
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marshalericsson1357
Роберт был ужасен в последних матчах и дело не только в отсутствие забитых мячей. вопросы и к чтению игры, и к обработке мяча. Все, как-будто невпопад
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Tun
Зато пляшет во время пенальти как Тимберлэйк в лучшие годы
+18
-3
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Los Galácticos
Левандовски всё-таки уже возрастная легенда, без помощи своих внуков Педри и Гави сложновато уже одному тащить.
+8
-1
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error505
Древодонский
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Сикарио
Ответ Екн Лор
Поляк перегорел. Когда у тебя дважды отнимают ЗМ, так ещё и со сборной опять провал, у многих мотивация упадёт
дважды отнимают ЗМ?)) это как?
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Кирилл
Как по мне, Леву немного неправильно используют - он играет как Месси версии Барселоны и Аргентины: спускается низко за мячом, уходит во фланги, пытается начать атаку.
Но это вообще не его работа, на мой взгляд.

Надеюсь, он вернётся в форму и проложит забивать.
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Рауан Турсунов
Ответ rigobersong
Я вам говорил, я вас предупреждал:) Но когда покупали польскую древесину меня никто не слушал:))
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TravenS
А сколько у Холланда? А ведь тот и вовсе не играл на чм
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rigobersong
Я вам говорил, я вас предупреждал:) Но когда покупали польскую древесину меня никто не слушал:))
+2
-4
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Мэр Чунга-чанги
На чм забил, можно и на карьеру теперь забить
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Екн Лор
Поляк перегорел. Когда у тебя дважды отнимают ЗМ, так ещё и со сборной опять провал, у многих мотивация упадёт
+3
-6
-3
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