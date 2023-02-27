У Левандовского 2 гола в 6 матчах Ла Лиги после ЧМ-2022. До турнира у него было 13 мячей в 14 играх
Результативность Роберта Левандовского в «Барселоне» снизилась после ЧМ-2022.
Вчера нападающий отыграл 90 минут в матче Ла Лиги между «Барселоной» и «Альмерией» (0:1) и не отметился результативными действиями.
Левандовски забил 2 гола в 8 последних матчах испанского чемпионата – «Кадису» (2:0) и «Бетису» (2:1). В 6 последних матчах «Барселоны» во всех турнирах у Роберта 2 гола – «Манчестер Юнайтед» с пенальти и «Кадису».
До ЧМ-2022 у Левандовского было 13 голов в 14 матчах Ла Лиги. После чемпионата мира – 2 мяча в 6 играх Ла Лиги.
Всего у 34-летнего форварда 25 голов в 31 матче сезона за «Барселону». Его статистику можно изучить здесь.
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ну Рафинья так вообще с самого начала был кривоногим каким то
Что же он тогда в первой половине сезона колотил одну за одной?
А сборная Польши сама по себе не топ, он это итак понимает.
Обычный спад, как бывает у всех, тем более игрок возрастной
Но это вообще не его работа, на мой взгляд.
Надеюсь, он вернётся в форму и проложит забивать.