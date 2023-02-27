У Левандовского 2 гола в 6 матчах Ла Лиги после ЧМ-2022. До турнира у него было 13 мячей в 14 играх

Результативность Роберта Левандовского в «Барселоне» снизилась после ЧМ-2022.

Вчера нападающий отыграл 90 минут в матче Ла Лиги между «Барселоной» и «Альмерией» (0:1) и не отметился результативными действиями.

Левандовски забил 2 гола в 8 последних матчах испанского чемпионата – «Кадису» (2:0) и «Бетису» (2:1). В 6 последних матчах «Барселоны» во всех турнирах у Роберта 2 гола – «Манчестер Юнайтед» с пенальти и «Кадису».

До ЧМ-2022 у Левандовского было 13 голов в 14 матчах Ла Лиги. После чемпионата мира – 2 мяча в 6 играх Ла Лиги.

Всего у 34-летнего форварда 25 голов в 31 матче сезона за «Барселону». Его статистику можно изучить здесь.

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