Гендиректор «Атлетико» о деле «Барсы» и Негрейры: «Честность соревнования не должна вызывать сомнений, иначе из игры выбывают все»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига судьи Федерация футбола Испании Мигель Анхель Хиль Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Генеральный директор «Атлетико» прокомментировал дело «Барселоны» и Негрейры.

«Честность соревнования не должна вызывать сомнений. Если болельщики начинают сомневаться в честности игры, из нее выбывают все. За последние несколько недель мы получили доступ к очень важной информации, которая требует серьезного расследования.

У нас нет другого выбора, кроме как докопаться до сути этого вопроса. Это то, чего требовали все клубы Ла Лиги, за исключением двух: клуба, в отношении которого требуется расследование, и еще одного (речь о мадридском «Реале» – Sports.ru). Я убежден, что наш футбол заслуживает того, чтобы мы вместе работали над тем, чтобы не возникало ни единого сомнения или подозрения. Я намерен продолжать это делать, и надеюсь, что, по крайней мере, по этому вопросу мы все сможем договориться», – сказал Мигель Анхель Хиль.

Напомним, ранее стало известно, что «Барселона» в период с 2016 по 2018 год выплатила вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. Позже выяснилось, что каталонский клуб в общей сложности заплатил Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.

«Барса» организует пресс-конференцию по делу Негрейры 7 марта. Клуб хочет объяснить, что не подкупал судей

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10 комментариев

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ts_vlad
Ответ Alexlagodny
А то, что последние примерно пять мадридских дерби Атлетико заканчивает в меньшестве из за красных карточек, у гендиректора никаких сомнительных мыслей не появляется?
Очень мило, что каталонский глор так сильно переживает за Атлетико. Но с удалением закончились последние 3 дерби, а не 5. И например удаление Савича в кубке более чем справедливое. Так что обелить репутацию своего клуба своими вбросами у тебя не получилось)
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Сикарио
А в другой новости барсаглоры так поддерживали гендира матрасов, а тут такой удар в спину)))
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Alexlagodny
А то, что последние примерно пять мадридских дерби Атлетико заканчивает в меньшестве из за красных карточек, у гендиректора никаких сомнительных мыслей не появляется?
+2
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+2
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Bazilic
Про чемпионство Атлетико 2013 будем говорить?
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Kaloyan Yalamov
Не надоело уже писать неточные и высосанные из пальца новости, лишь бы звучало по шумнее. Вице-президенту не платили ничего.
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xbfy7wncvc
Ответ Raul14
Этот персонаж смешон. По поводу покупки судей банкротом , да. Оно вредит футболу. А если говорить про честность, умышленно ударить, травмировать, играть в антифутбол тоже не честно. Раз ты говоришь на публику, добавь про свою игру тоже.
А как банкротство связано с покупкой судей? После 2020 года начались финансовые трудности, а судей покупали с начала нулевых по 18ый год. Мне вот интересно, когда в последний раз игрок Атлетико травмировал кого-то. Да, играют жестко, но в рамках правил. Насчет умышленно ударить - Корреа за отмашку получил прямую красную, в то время как Рюдигер симулировал боль и где на повторах было видно что он щипнул Корреа до полученной отмашки. Вини направо налево отправляет на *** в буквальном смысле судей. И даже желтой нет.
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skorpion n
по шумят и закроют дело
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-1
-1
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Raul14
Ответ Sevuska
Комментарий удален пользователем
Теперь официально: Больше Чем Кабинет))
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-6
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Sevuska
Комментарий удален пользователем
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Raul14
Этот персонаж смешон. По поводу покупки судей банкротом , да. Оно вредит футболу. А если говорить про честность, умышленно ударить, травмировать, играть в антифутбол тоже не честно. Раз ты говоришь на публику, добавь про свою игру тоже.
+3
-6
-3
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predMBAPPE
Красавчик 🤝🏻
+3
-6
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