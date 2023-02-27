Гендиректор «Атлетико» о деле «Барсы» и Негрейры: «Честность соревнования не должна вызывать сомнений, иначе из игры выбывают все»

Генеральный директор « » прокомментировал дело «Барселоны» и Негрейры.

«Честность соревнования не должна вызывать сомнений. Если болельщики начинают сомневаться в честности игры, из нее выбывают все. За последние несколько недель мы получили доступ к очень важной информации, которая требует серьезного расследования.

У нас нет другого выбора, кроме как докопаться до сути этого вопроса. Это то, чего требовали все клубы , за исключением двух: клуба, в отношении которого требуется расследование, и еще одного (речь о мадридском «Реале» – Sports.ru). Я убежден, что наш футбол заслуживает того, чтобы мы вместе работали над тем, чтобы не возникало ни единого сомнения или подозрения. Я намерен продолжать это делать, и надеюсь, что, по крайней мере, по этому вопросу мы все сможем договориться», – сказал Мигель Анхель Хиль.

Напомним, ранее стало известно, что « » в период с 2016 по 2018 год выплатила вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. Позже выяснилось, что каталонский клуб в общей сложности заплатил Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.

«Барса» организует пресс-конференцию по делу Негрейры 7 марта. Клуб хочет объяснить, что не подкупал судей