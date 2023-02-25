Арбитры Ла Лиги могут подать в суд на Негрейру из-за выплат «Барсы». Они хотят защитить репутацию по примеру Эстрады Фернандеса

Арбитры Ла Лиги могут подать в суд на чиновника судейского комитета.

« » в период с 2016 по 2018 год выплатила вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. Затем стало известно, что каталонский клуб заплатил Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.

Ранее судья подал в суд Барселоны заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Негрейры, его сына и Dasnil 95 – компании, через которую отец и сын получали выплаты от «блауграны».

Как сообщает Marca, другие арбитры Ла Лиги вдохновлены примером Фернандеса и тоже рассматривают возможность в ближайшее время подать в суд на Негрейру. Они не хотят оставаться безучастными перед тем, что является оскорблением их профессионализма, репутации и честности.

Арбитр Эстрада Фернандес подал в суд на Негрейру за выплаты от «Барсы». Он считает, что чиновник мог влиять на судей и имел корыстный мотив