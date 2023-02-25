Арбитры Ла Лиги могут подать в суд на Негрейру из-за выплат «Барсы». Они хотят защитить репутацию по примеру Эстрады Фернандеса

Теги Барселона Ла Лига происшествия судьи Хавьер Эстрада Фернандес Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Арбитры Ла Лиги могут подать в суд на чиновника судейского комитета.

«Барселона» в период с 2016 по 2018 год выплатила вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. Затем стало известно, что каталонский клуб заплатил Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.

Ранее судья Хавьер Эстрада Фернандес подал в суд Барселоны заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Негрейры, его сына и Dasnil 95 – компании, через которую отец и сын получали выплаты от «блауграны».

Как сообщает Marca, другие арбитры Ла Лиги вдохновлены примером Фернандеса и тоже рассматривают возможность в ближайшее время подать в суд на Негрейру. Они не хотят оставаться безучастными перед тем, что является оскорблением их профессионализма, репутации и честности.

Арбитр Эстрада Фернандес подал в суд на Негрейру за выплаты от «Барсы». Он считает, что чиновник мог влиять на судей и имел корыстный мотив

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15 комментариев

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Леван Мкртчян
Ответ korablev
Эту историю пытаются превратить в какой-то фарс. Сами по себе выплаты ничего не значат - они проведены через банковские операции. Из никто не прятал. Это не взятка под столом. СМИ намекают на коррупцию. Ну, так вникайте в этот вопрос. Идите сразу от значимого: Негрейра в силу служебного положения мог заставлять арбитров подсуживать Барселоне. Вопрос N 1. Они подсуживали? Все матчи в записи есть, общее впечатление от судейства известно. Какие конкретные выводы по предвзятому судейству есть у тех, кто раскручивает это дело? Есть что сказать по существу? Вопрос N 2. Допросите арбитров, работающих на матчах Барселоны в Ла Лиге в 2001-2018 гг. предлагал ли им Негрейра подсуживать Барсе? Да или нет? Вопрос N 3. Есть ли хоть какое-то свидетельство того, что Негрейра пытался влиять на работу судей в пользу Барселоны? Никто не занимается вышеперечисленным. Все прилепились к выплатам, которые сами по себе ничего не доказывают!
Чел, не травмируй мозг местных хейтеров своим логическим подходом.
Тут не модно сопоставлять факты и искать причинно-следственные связи.
Иначе мы потеряем сюрреалистрческие комментарии озлобленных фриков, с вагонами плюсов ,на ветках Барселоны
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TC@ER18
Ответ korablev
Эту историю пытаются превратить в какой-то фарс. Сами по себе выплаты ничего не значат - они проведены через банковские операции. Из никто не прятал. Это не взятка под столом. СМИ намекают на коррупцию. Ну, так вникайте в этот вопрос. Идите сразу от значимого: Негрейра в силу служебного положения мог заставлять арбитров подсуживать Барселоне. Вопрос N 1. Они подсуживали? Все матчи в записи есть, общее впечатление от судейства известно. Какие конкретные выводы по предвзятому судейству есть у тех, кто раскручивает это дело? Есть что сказать по существу? Вопрос N 2. Допросите арбитров, работающих на матчах Барселоны в Ла Лиге в 2001-2018 гг. предлагал ли им Негрейра подсуживать Барсе? Да или нет? Вопрос N 3. Есть ли хоть какое-то свидетельство того, что Негрейра пытался влиять на работу судей в пользу Барселоны? Никто не занимается вышеперечисленным. Все прилепились к выплатам, которые сами по себе ничего не доказывают!
"Сами по себе выплаты ничего не значат - они проведены через банковские операции. Из никто не прятал. Это не взятка под столом."

Так ты хочешь сказать, что если чел переводит деньги в офшор через банковскую операцию, то это значит, что он не прячет деньги, а всего лишь отмывает?

Вот блин понаехали мамкины финансисты 😏
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korablev
Эту историю пытаются превратить в какой-то фарс. Сами по себе выплаты ничего не значат - они проведены через банковские операции. Из никто не прятал. Это не взятка под столом.

СМИ намекают на коррупцию. Ну, так вникайте в этот вопрос. Идите сразу от значимого: Негрейра в силу служебного положения мог заставлять арбитров подсуживать Барселоне.

Вопрос N 1. Они подсуживали? Все матчи в записи есть, общее впечатление от судейства известно. Какие конкретные выводы по предвзятому судейству есть у тех, кто раскручивает это дело? Есть что сказать по существу?

Вопрос N 2. Допросите арбитров, работающих на матчах Барселоны в Ла Лиге в 2001-2018 гг. предлагал ли им Негрейра подсуживать Барсе? Да или нет?

Вопрос N 3. Есть ли хоть какое-то свидетельство того, что Негрейра пытался влиять на работу судей в пользу Барселоны?

Никто не занимается вышеперечисленным. Все прилепились к выплатам, которые сами по себе ничего не доказывают!
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Леван Мкртчян
Ответ Alex Slobodskikh
Вот и нашли козла отпущения. А Барселона не виновата, а если и виновна - то это было давно. Очень удобно
Так получается "козел отпущения" сам подсуживал Барселоне будучи чиновником комитета судей и никогда не выходя на поле?
Просто, видишь, сами же судьи открещиваются от него и хотят засудить
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Федот Евграфович
Том Хеннинг Эвребё тоже подаст в суд на Негрейре.
Норвежец считает, что ему не доплатили :)))))
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ljolik888
Интересно как все судьи помогали Барселоне , если они хотят падать в суд на Негрейру . Чего-то я не понимая или они против себя идут ? Ведь если Барса виновата , то именно эти люди должны были подсуживать ей.
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deadjoker
Чувак походу не поделился :)
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mc-manaman
Ответ Xabi Alonso78
Хейтеры, которые думают, что Барселону отправят в Сегунду, не надейтесь. Барселона - не тонет!
как Хавно?
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QWertY
Что объединяет испанских и итальянских клубов? Что те, что другие любят работать с судьями. Не зря Реал, Барса и Юве топят за Суперлигу)
+1
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Alex Slobodskikh
Вот и нашли козла отпущения.
А Барселона не виновата, а если и виновна - то это было давно.
Очень удобно
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Адам Альмурзаев
Как в старой поговорке древние говорили "Барселона в воде не тонет".
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Iomov
Жадность - дорога к бедности! Надо было делиться с народом!😂😂😂
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Xabi Alonso78
Хейтеры, которые думают, что Барселону отправят в Сегунду, не надейтесь.
Барселона - не тонет!
+4
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-7
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Direct free kick
Ответ xbfy7wncvc
По-хорошему, нужно отправить Барсу в Сегунду. Очистить карму
Поменять местами с Депортиво
+2
-7
-5
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xbfy7wncvc
По-хорошему, нужно отправить Барсу в Сегунду. Очистить карму
+6
-12
-6
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