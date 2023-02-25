Арбитры Ла Лиги могут подать в суд на Негрейру из-за выплат «Барсы». Они хотят защитить репутацию по примеру Эстрады Фернандеса
Арбитры Ла Лиги могут подать в суд на чиновника судейского комитета.
«Барселона» в период с 2016 по 2018 год выплатила вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. Затем стало известно, что каталонский клуб заплатил Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.
Ранее судья Хавьер Эстрада Фернандес подал в суд Барселоны заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Негрейры, его сына и Dasnil 95 – компании, через которую отец и сын получали выплаты от «блауграны».
Как сообщает Marca, другие арбитры Ла Лиги вдохновлены примером Фернандеса и тоже рассматривают возможность в ближайшее время подать в суд на Негрейру. Они не хотят оставаться безучастными перед тем, что является оскорблением их профессионализма, репутации и честности.
Арбитр Эстрада Фернандес подал в суд на Негрейру за выплаты от «Барсы». Он считает, что чиновник мог влиять на судей и имел корыстный мотив
Тут не модно сопоставлять факты и искать причинно-следственные связи.
Иначе мы потеряем сюрреалистрческие комментарии озлобленных фриков, с вагонами плюсов ,на ветках Барселоны
Так ты хочешь сказать, что если чел переводит деньги в офшор через банковскую операцию, то это значит, что он не прячет деньги, а всего лишь отмывает?
Вот блин понаехали мамкины финансисты 😏
СМИ намекают на коррупцию. Ну, так вникайте в этот вопрос. Идите сразу от значимого: Негрейра в силу служебного положения мог заставлять арбитров подсуживать Барселоне.
Вопрос N 1. Они подсуживали? Все матчи в записи есть, общее впечатление от судейства известно. Какие конкретные выводы по предвзятому судейству есть у тех, кто раскручивает это дело? Есть что сказать по существу?
Вопрос N 2. Допросите арбитров, работающих на матчах Барселоны в Ла Лиге в 2001-2018 гг. предлагал ли им Негрейра подсуживать Барсе? Да или нет?
Вопрос N 3. Есть ли хоть какое-то свидетельство того, что Негрейра пытался влиять на работу судей в пользу Барселоны?
Никто не занимается вышеперечисленным. Все прилепились к выплатам, которые сами по себе ничего не доказывают!
Просто, видишь, сами же судьи открещиваются от него и хотят засудить
Норвежец считает, что ему не доплатили :)))))
А Барселона не виновата, а если и виновна - то это было давно.
Очень удобно
Барселона - не тонет!