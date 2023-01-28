Анчелотти о словах директора «Атлетико» про судей: «Реал» заслужил победу. Сейчас коррупции нет, если сравнивать с 80-ми и 90-ми»

отреагировал на слова гендиректора «Атлетико» о давлении «Реала» на судей.

Напомним, после матча между этими командами в 1/4 финала Кубка Испании Мигель Анхель Хиль Марин заявил: «Реал» давит на судей, и те знают, что их ждет, если они навредят « ». Десятилетиями одно и то же – это система».

О словах Хиля

«Это был равный матч. Мы заслужили пройти дальше. Об этом [высказывании директора « »] я не собираюсь говорить.

Я ничего не читал, я кое-что слышал. Я больше не хочу говорить об этом вопросе. Мой характер таков, что я уважаю все мнения. Вот и все».

О судьях

«Это очень сложно. ВАР помогает, особенно в ситуациях с офсайдами. Если сравнивать с 80-ми и 90-ми годами, то очевидно, что сейчас коррупции нет. Они ошибаются, но судейство в Европе значительно улучшилось», – сказал главный тренер «Реала».