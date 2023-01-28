Анчелотти о словах директора «Атлетико» про судей: «Реал» заслужил победу. Сейчас коррупции нет, если сравнивать с 80-ми и 90-ми»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Кубок Испании судьи Мигель Анхель Хиль Футбол

Карло Анчелотти отреагировал на слова гендиректора «Атлетико» о давлении «Реала» на судей.

Напомним, после матча между этими командами в 1/4 финала Кубка Испании Мигель Анхель Хиль Марин заявил: «Реал» давит на судей, и те знают, что их ждет, если они навредят «Мадриду». Десятилетиями одно и то же – это система».

О словах Хиля

«Это был равный матч. Мы заслужили пройти дальше. Об этом [высказывании директора «Атлетико»] я не собираюсь говорить.

Я ничего не читал, я кое-что слышал. Я больше не хочу говорить об этом вопросе. Мой характер таков, что я уважаю все мнения. Вот и все».

О судьях 

«Это очень сложно. ВАР помогает, особенно в ситуациях с офсайдами. Если сравнивать с 80-ми и 90-ми годами, то очевидно, что сейчас коррупции нет. Они ошибаются, но судейство в Европе значительно улучшилось», – сказал главный тренер «Реала».

Материалы по теме

41 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Firdavs Khursanov
Ответ Сикарио
У тебя горит, как ты выжил тогда?
Хорош
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Raul14
Ответ белошип
Тема про судей у бчкашных самая любимая Ведь именно благодаря ручным свисткам бчк хоть как-то конкурентна в Испании (в Европе одни унижения)
Попроси у любого фанатика спотифой цирка рассказать про 6:1 с ПСЖ) Они тут же исчезнут))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Raul14
Ответ белошип
Тема про судей у бчкашных самая любимая Ведь именно благодаря ручным свисткам бчк хоть как-то конкурентна в Испании (в Европе одни унижения)
Фактос!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vladimirfed92
То есть , всё-таки есть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Машина Мощная
Сииильно уважаю Дона Карло, но тут он конечно понёс ахинею насчёт "коррупции нет" ))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Remix
Коррупция была есть и будет!!!!!!.Так что не надо карло
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
real7
Ответ Slava Vestiaz
Сразу после Пармы. Только не спрашивай когда он тренировал Парму))))
))) значит это было очень очень очень давно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NartApsua
Ответ real7
Когда они тренировал Юве???
До Милана. В 99/01 годах.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Slava Vestiaz
Ответ real7
Когда они тренировал Юве???
Сразу после Пармы.
Только не спрашивай когда он тренировал Парму))))
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Slava Vestiaz
Выходит, если не сравнивать с прошлым, то коррупция все же есть :)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kutavlik
Поподробнее пожалуйста, я записываю....
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
real7
Ответ Дмитрий
Карло поиграл за Рому и Милан в 80-90-х. А потом еще и тренировал Милан и (громкий смех) Ювентус. Он точно знает, что такое настоящая коррупция)
Когда они тренировал Юве???
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
2RIN
Ответ Человек1991
Хахахаха)) реалка это мерзкий судейский клуб, за 15 лет ни одного честного титула , 3000 подсуживаний.
Твои подсчеты отдельный вид удовольствия)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pamir88
Сейчас систама в Европе работает по-другому. Тебя допускают к кормушке, если показываешь полную лояльность и выполняешь все указания. Если нарушаешь, то быстро вылетаешь из системы, иногда и через обвинения в домогательствах, например, или в той же коррупции. Система стала более гибкой.
А коррупция была, есть и будет. Пока в человеке остается алчность.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kyancey
Ответ GuruFutbola
Коррупции нет, но модрид брал 3 лч в каждом мачте которых судья постоянно ошибался именно в их пользу. Вот так совпадение 🤣
Вспомни, как твои любители выиграли ЛЧ 2006, 2009, 2011 и смойся с этого сайта :)))
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kyancey
Ответ werowolf-gears
Офигеть. Заходишь на ютуб, вбиваешь в поиск Реал Атлетико 2016, включаешь обзор от матч тв, перематываешь на 4:20. Если это не пенальти, то нарушения в футболе можно отменить.
Клаттенбург лично признал, что пенальти левый, и что этот левый пенальти он назначил "в отместку" засчитанного гола Рамоса с небольшого оффсайда
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
werowolf-gears
Ответ Dastanation
Да поэтому в ворота реала назначили пенальти в финале в 2016 году
Офигеть. Заходишь на ютуб, вбиваешь в поиск Реал Атлетико 2016, включаешь обзор от матч тв, перематываешь на 4:20. Если это не пенальти, то нарушения в футболе можно отменить.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VictorVallecano
Папа Карло своими ответами всегда лишний раз выставляет нытиков полными болванами :)
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
белошип
Ответ Человек1991
Хахахаха)) реалка это мерзкий судейский клуб, за 15 лет ни одного честного титула , 3000 подсуживаний.
Тема про судей у бчкашных самая любимая
Ведь именно благодаря ручным свисткам бчк хоть как-то конкурентна в Испании (в Европе одни унижения)
+16
-10
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дядя ТУРА
Ответ Человек1991
Хахахаха)) реалка это мерзкий судейский клуб, за 15 лет ни одного честного титула , 3000 подсуживаний.
Точно 3000? Не 2994?
+12
-8
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Человек1991
Комментарий скрыт
+8
-17
-9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sweaty25
"А если не сравнивать, то да, она, конечно же, имеется". - добавил итальянский тренер.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shadow1882
Несколько лет назад Реал на своём сайте жаловался на судейство и ничего. Может при Карло иначе, но безгрешных в жалобах в Ла Лиге нет
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Ответ Сикарио
У тебя горит, как ты выжил тогда?
Это факты, друг
Ни один юзер, который не является глором меньше чем клуба мне никогда не писал, что это ложь
Только такие как вы, оно и понятно)
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dastanation
Ответ GuruFutbola
Коррупции нет, но модрид брал 3 лч в каждом мачте которых судья постоянно ошибался именно в их пользу. Вот так совпадение 🤣
Да поэтому в ворота реала назначили пенальти в финале в 2016 году
+19
-6
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий