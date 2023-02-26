«Барса» организует пресс-конференцию по делу Негрейры 7 марта. Клуб хочет объяснить, что не подкупал судей

« » организует пресс-конференцию по делу Негрейры.

По данным Mundo Deportivo, каталонский клуб, скорее всего, сделает это 7 марта – через 5 дней после матча с «Реалом» в Кубке Испании. «Барселона» хочет донести позицию, что не подкупала судей.

Напомним, «Барселона» в период с 2016 по 2018 год выплатила вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. Затем стало известно, что каталонский клуб заплатил Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.

Платеж «Барсы» Негрейре вырос с 200 до 729 тысяч евро в 2014-м. Одна из услуг – «запись матчей команд из Испании в еврокубках»