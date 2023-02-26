«Барса» организует пресс-конференцию по делу Негрейры 7 марта. Клуб хочет объяснить, что не подкупал судей

Теги Барселона Ла Лига судьи Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

«Барселона» организует пресс-конференцию по делу Негрейры.

По данным Mundo Deportivo, каталонский клуб, скорее всего, сделает это 7 марта – через 5 дней после матча с «Реалом» в Кубке Испании. «Барселона» хочет донести позицию, что не подкупала судей.

Напомним, «Барселона» в период с 2016 по 2018 год выплатила вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. Затем стало известно, что каталонский клуб заплатил Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.

Платеж «Барсы» Негрейре вырос с 200 до 729 тысяч евро в 2014-м. Одна из услуг – «запись матчей команд из Испании в еврокубках»

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70 комментариев

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Мукунку хороший
— Мы не подкупали судей
— Спасибо..все свободны..
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cukken
Детям на потеху.
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человек-муравей человек-физрук
Ответ Arthas M
Вам просто сказать нечего,проще поверить,что Барса действительно больше 10 лет платила главе судей за видеообзоры,такие вот благодетели)))
если платила почему они не помогали? или платила Барса а помогали Реалу?
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NickRockStar
Два основателя суперлиги коррупционеры. Идеальная реклама для будущего супер турнира
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Манюшный
Ответ Raindrop Drop Top
Вот и славно, никто так и не нашел ни одного доказательства. Теперь Лапорте пора поставить на место всех кто занимается вбросами и очернением безупречной репутации Барселоны
Как раз таки нашли, иначе не было бы пресс-конференции.
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Zidan GOAT
Долго придумывали версию))
Главное что ты знаешь правду, лучший персофан клуба в истории)))
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Ритка
это был не подкуп, это был донат на прокачку судейского корпуса
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Axl_rose
"Мы не платили судье чтобы он объяснил нам "как правильно упасть в штрафной и заработать пенальти""
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Remedy
На эту конфу надо пригласить ригу, клима, гуру, инка, гуська хусейнова, фаната, бурела или как там их.. Они-то пояснят что да как😄 Хотя , не исключаю, что это один и тот же «человек»… Ну вы понимаете, сотрудник какого «ресурса» так напрягается)
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Alex_msk
Не подкупали судей, а использовали рычаг для позитивных результатов
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Джон Картер
Ответ Xabi Alonso78
Сегунда B плачет по барселоночке
А по тебе пиdарасу все гомиkи района плачут
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Степан Куминов
ну удачи барсе докозать свою невиновность 😏
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Jeicob Harlon
давно все всё знают!!, было время когда в каждом Классико удаляли игроков Реала,ну а если еще и в ЛЧ взглянуть то там впще п####ц
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alberto-m
Ответ Zidan GOAT
Долго придумывали версию))
твою версию ждали ,но не дождались .
пришлось придумывать свою
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Arthas M
Ответ человек-муравей человек-физрук
экономисты из 5а подьехали :)
Вам просто сказать нечего,проще поверить,что Барса действительно больше 10 лет платила главе судей за видеообзоры,такие вот благодетели)))
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Isshin88
Аргументы будут скорее всего как в детском саду. Либо «мы этого не делали, поверьте нам на слово», либо «все так делают».
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larissa
Ответ Savarona25
Как в анекдоте про Вовочку: "Ж. есть, а слова такого нет". Выплаты были (доказано), а подкупа не было. А за что тогда платили миллионы высокопоставленному судейскому чиновнику?
Возможно, что у чиновника большая семья и зарплаты не хватало всех прокормить.
А Барселона оказывала гуманитарную помощь.
+4
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+4
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aidos_1979
Ответ Savarona25
Как в анекдоте про Вовочку: "Ж. есть, а слова такого нет". Выплаты были (доказано), а подкупа не было. А за что тогда платили миллионы высокопоставленному судейскому чиновнику?
Вот 7 марта и узнаем
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человек-муравей человек-физрук
Ответ Arthas M
Главе корпуса судей платили для того,чтобы у него был легальный доход,когда он захочет купить себе дорогой дом,у него будет законный источник происхождения денег, поэтому вопросов у налоговой к нему не будет,а остальное можно и налом
экономисты из 5а подьехали :)
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-1
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larissa
Ответ Jack Daniels
Почетные приглашенные спикеры: Дениз Айтекин и Том Хэннинг Эвребе
Хауге, Мальенко и Мерка забыли...
+1
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Val Smith
Но криминалити.
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Леван Мкртчян
Ответ Zidan GOAT
Долго придумывали версию))
Фраера. Вот вчера, Мансано ,за считаные доли секунды придумывал версии.
+8
-7
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Arthas M
Ответ человек-муравей человек-физрук
Комментарий удален модератором
Главе корпуса судей платили для того,чтобы у него был легальный доход,когда он захочет купить себе дорогой дом,у него будет законный источник происхождения денег, поэтому вопросов у налоговой к нему не будет,а остальное можно и налом
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fellx
Ответ Maliw Ali
Для покупки судей , да ещё и за такое количество лет , сумма мягко говоря мизерная .
Это лишь доказанная часть айсберга
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vkv_rus1
"Я тебе, конечно, верю,
Разве могут быть сомненья?
Я и сам всё это видел.
Это наш с тобой секрет,
Наш с тобою секрет!"
;)
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