Гендиректор «Атлетико» об удалении Корреа: «Мы всегда терпим подобное в матчах с «Реалом» из-за давления на судей. Такие ситуации с годами вошли в привычку»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига судьи Мигель Анхель Хиль Хесус Хиль Мансано Анхель Корреа Футбол

Генеральный директор «Атлетико» раскритиковал судейство в матче с «Реалом».

Напомним, на 64-й минуте матча Ла Лиги (1:1) форвард «Атлетико» Анхель Корреа в центре поля попал локтем в грудь защитника «Реала» Антонио Рюдигера, за что получил красную карточку от главного арбитра Хесуса Хиля Мансано.

«Они [наши игроки] проделали отличную работу, проявив сплоченность, что вместе с имеющимся у нас талантом означало, что мы были очень близки к победе в игре. Мне бы очень хотелось знать, что произошло бы, если бы мы провели все 90 минут с одиннадцатью игроками. Я полагаю, что это было интересно и миллионам зрителей по всему миру, которые следили за игрой, но, к сожалению, нам остается только предполагать.   

Я говорил это несколько недель назад и придерживаюсь своего мнения слово в слово. Вчера снова было то же самое, это прискорбно! Мы всегда терпим подобное поведение в матчах с этой командой из-за постоянного давления на судейский состав.

Бессмысленно, что судье так трудно удалить одного из их игроков, даже если ситуация очевидна и нет места для иных трактовок, как это произошло в нашей последней игре на этом же поле. И в то же время ему было очень легко несправедливо удалить Анхеля Корреа.

После последнего дерби я решил публично поделиться своим мнением и получил за это много критики. Однако от многих групп я получил бесчисленное множество частных выражений поддержки. Мне особенно понравились те, которые исходили от работников СМИ и бывших судей, потому что они лучше, чем кто-либо другой, поняли мое осуждение несправедливой системы, которая пытается влиять на решения судей, которые должны быть беспристрастными.

Я знаю, что многие люди выступают против нас и нашего осуждения несправедливой системы, но нельзя нормализовать то, что ненормально. Я отказываюсь привыкать к таким ситуациям, хотя, к сожалению, с годами они вошли в привычку. Я не пытаюсь найти оправдания вчерашнему результату, я просто показываю, что мы сыты этим по горло», – сказал Мигель Анхель Хиль.

82% читателей Marca посчитали ошибочным удаление Корреа в матче с «Реалом»

Гендиректор «Атлетико»: «Реал» давит на судей, и те знают, что их ждет, если они навредят «Мадриду». Десятилетиями одно и то же – это система»

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10 комментариев

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Mamontilo
Ответ M93
У Атлетико с начала этого года 6 удалений. У одного Савича их 3 штуки. В остальных 5 удалениях тоже Реал виноват?!
не переводите тему
0
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Адам Алмарз
Ответ vals1702
играть надо в футбол, а не косить всех подряд. Мало удаляют матрасов-костоломов
У них 4 красных за 6 последних матчей, не?
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M93
У Атлетико с начала этого года 6 удалений. У одного Савича их 3 штуки. В остальных 5 удалениях тоже Реал виноват?!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vals1702
играть надо в футбол, а не косить всех подряд. Мало удаляют матрасов-костоломов
+3
-2
+1
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ts_vlad
Ответ Адам Алмарз
В десятером играли активнее чем в 11 игроков. Даже владение мячом почти то же, но атаки острее и ударов больше.
Очень смешно равнять владение с целью забить, с владением Атлетико с целью потянуть время начиная с первого тайма))
+1
-1
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Aidos9419
одно ясно, Манцано надо отстранить от футбола
+4
-3
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Нефанатик
Это как одно плохое перечеркивает 10 хороших дел. Теперь Атлетико есть что сказать и этот случай они будут голосить очень долго. В позапрошлом году судьи давили Реал почти в каждом матче и сделали Атлетико чемпионом. Чего только стоил матч Реала с Севильей. Но это Атлетико не вспомнит
Это другое. Понимать надо!
+5
-8
-3
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Адам Алмарз
В десятером играли активнее чем в 11 игроков. Даже владение мячом почти то же, но атаки острее и ударов больше.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нефанатик
Это как одно плохое перечеркивает 10 хороших дел. Теперь Атлетико есть что сказать и этот случай они будут голосить очень долго. В позапрошлом году судьи давили Реал почти в каждом матче и сделали Атлетико чемпионом. Чего только стоил матч Реала с Севильей. Но это Атлетико не вспомнит
+17
-8
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДЖИН
кабинет такой кабинет
+3
-5
-2
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