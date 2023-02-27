Гендиректор «Атлетико» об удалении Корреа: «Мы всегда терпим подобное в матчах с «Реалом» из-за давления на судей. Такие ситуации с годами вошли в привычку»

Генеральный директор «Атлетико» раскритиковал судейство в матче с «Реалом».

Напомним, на 64-й минуте матча (1:1) форвард «Атлетико» в центре поля попал локтем в грудь защитника « » Антонио Рюдигера, за что получил красную карточку от главного арбитра .

«Они [наши игроки] проделали отличную работу, проявив сплоченность, что вместе с имеющимся у нас талантом означало, что мы были очень близки к победе в игре. Мне бы очень хотелось знать, что произошло бы, если бы мы провели все 90 минут с одиннадцатью игроками. Я полагаю, что это было интересно и миллионам зрителей по всему миру, которые следили за игрой, но, к сожалению, нам остается только предполагать.

Я говорил это несколько недель назад и придерживаюсь своего мнения слово в слово. Вчера снова было то же самое, это прискорбно! Мы всегда терпим подобное поведение в матчах с этой командой из-за постоянного давления на судейский состав.

Бессмысленно, что судье так трудно удалить одного из их игроков, даже если ситуация очевидна и нет места для иных трактовок, как это произошло в нашей последней игре на этом же поле. И в то же время ему было очень легко несправедливо удалить Анхеля Корреа.

После последнего дерби я решил публично поделиться своим мнением и получил за это много критики. Однако от многих групп я получил бесчисленное множество частных выражений поддержки. Мне особенно понравились те, которые исходили от работников СМИ и бывших судей, потому что они лучше, чем кто-либо другой, поняли мое осуждение несправедливой системы, которая пытается влиять на решения судей, которые должны быть беспристрастными.

Я знаю, что многие люди выступают против нас и нашего осуждения несправедливой системы, но нельзя нормализовать то, что ненормально. Я отказываюсь привыкать к таким ситуациям, хотя, к сожалению, с годами они вошли в привычку. Я не пытаюсь найти оправдания вчерашнему результату, я просто показываю, что мы сыты этим по горло», – сказал Мигель Анхель Хиль.

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Гендиректор «Атлетико»: «Реал» давит на судей, и те знают, что их ждет, если они навредят «Мадриду». Десятилетиями одно и то же – это система»