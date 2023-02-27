Гончаренко про 2:1 с «Ростовом»: «Ничто не предвещало пенальти в ворота «Урала», Комличенко хорошо подставился, как всегда»
Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги матча с «Ростовом» (2:1).
«Я бы не сказал, что победа была больше нужна «Уралу». «Ростов» хотел выиграть, они приложили все усилия, играли две команды на максимуме. Нам очень хотелось пройти дальше, делать шаги в развитии.
Когда нет системного навыка к победам, начинаешь прижиматься, терять мяч в простых ситуациях, сложно выйти в атаку, что и происходило. Как только мы пропустили, счет сравнялся, нашли в себе силы и отодвинули игру на половину поля соперника.
Доля случая, один момент мог решить исход матча. Ничто не предвещало, что будет пенальти в наши ворота, Комличенко, как всегда, хорошо подставился, потом качели пошли.
Надо верить до конца», – сказал Гончаренко.
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