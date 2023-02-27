Гончаренко про 2:1 с «Ростовом»: «Ничто не предвещало пенальти в ворота «Урала», Комличенко хорошо подставился, как всегда»

Теги Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Урал Виктор Гончаренко Николай Комличенко Матч ТВ Футбол

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги матча с «Ростовом» (2:1).

«Я бы не сказал, что победа была больше нужна «Уралу». «Ростов» хотел выиграть, они приложили все усилия, играли две команды на максимуме. Нам очень хотелось пройти дальше, делать шаги в развитии.

Когда нет системного навыка к победам, начинаешь прижиматься, терять мяч в простых ситуациях, сложно выйти в атаку, что и происходило. Как только мы пропустили, счет сравнялся, нашли в себе силы и отодвинули игру на половину поля соперника.

Доля случая, один момент мог решить исход матча. Ничто не предвещало, что будет пенальти в наши ворота, Комличенко, как всегда, хорошо подставился, потом качели пошли.

Надо верить до конца», – сказал Гончаренко.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
voka25
Про Комличенко - в девятку.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
arsenal.ave
Картофельный шарлатан творит историю
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bashibuzuck
Хорошая игра, и заслуженная победа, спасибо Михалычу и всем парням👏👏👏💪💪💪
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий