Гончаренко про 2:1 с «Ростовом»: «Ничто не предвещало пенальти в ворота «Урала», Комличенко хорошо подставился, как всегда»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (2:1).

«Я бы не сказал, что победа была больше нужна «Уралу». «Ростов» хотел выиграть, они приложили все усилия, играли две команды на максимуме. Нам очень хотелось пройти дальше, делать шаги в развитии.

Когда нет системного навыка к победам, начинаешь прижиматься, терять мяч в простых ситуациях, сложно выйти в атаку, что и происходило. Как только мы пропустили, счет сравнялся, нашли в себе силы и отодвинули игру на половину поля соперника.

Доля случая, один момент мог решить исход матча. Ничто не предвещало, что будет пенальти в наши ворота, , как всегда, хорошо подставился, потом качели пошли.

Надо верить до конца», – сказал Гончаренко.