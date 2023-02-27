«Урал» не проигрывает 13 матчей. У команды Гончаренко 9 побед и 4 ничьих с конца сентября

«Урал» продлил серию без поражений до 13 матчей.

Команда Виктора Гончаренко обыграла « » (2:1) в плей-офф Фонбет Кубка России.

В последний раз клуб из Екатеринбурга проигрывал 17 сентября – «Ахмату» в Мир . С тех пор у него 9 побед и 4 ничьих (здесь учитывается и кубковый матч с ЦСКА, завершившийся со счетом 0:0 в основное время, но выигранный « » по пенальти).

Далее команда сыграет со «Спартаком» в чемпионате России – это случится 4 марта.