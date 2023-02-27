«Урал» не проигрывает 13 матчей. У команды Гончаренко 9 побед и 4 ничьих с конца сентября
«Урал» продлил серию без поражений до 13 матчей.
Команда Виктора Гончаренко обыграла «Ростов» (2:1) в плей-офф Фонбет Кубка России.
В последний раз клуб из Екатеринбурга проигрывал 17 сентября – «Ахмату» в Мир РПЛ. С тех пор у него 9 побед и 4 ничьих (здесь учитывается и кубковый матч с ЦСКА, завершившийся со счетом 0:0 в основное время, но выигранный «Уралом» по пенальти).
Далее команда сыграет со «Спартаком» в чемпионате России – это случится 4 марта.
Удивительная глубина психологизма. Такой нерв, что можно бы это и экранизировать, а мы все это видели в прямом эфире.
И пусть еще кто-нибудт скажет, что подписка на наш футбол не стоит 250 рублей в месяц.
О, отечественный ногомяч, ты прекрасна!
Кажется 10 побед у Урала, там кубковая ничья с ЦСКА была выиграна ими по пенальти.
Кроме Краснодара
Там у него совсем не получилось
А может и не его вина
Он же в интерьвю Слуцкому рассказывал
Часто мы не знаем кто мы, зачем мы живем, на том ли месте находимся. Не зря вопрос лишнего человека всегда поднимался в русской литературе. Тварь я дрожащая или право имею? Почему я не могу сыграть центрофорварда будучи центральным защитником?
Ну вот забил Нуньес Реалу пяткой в касание. А что он хотел этим сказать, какие проблемы осветить? То-то же, ничего. А у нас какие глубины, какие смыслы...
Ростов игра начинаетс с 1йминуты, а не с 46й.
До этого такие серии были у него?
Хорош Михалыч
Ведь есть такие тренера которые с середниками лучше двигаются
Может ему посидеть в Урале плотненко?
Через пару сезонов в 3 залезет