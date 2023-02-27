«Урал» не проигрывает 13 матчей. У команды Гончаренко 9 побед и 4 ничьих с конца сентября

Теги Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Урал Виктор Гончаренко Футбол

«Урал» продлил серию без поражений до 13 матчей.

Команда Виктора Гончаренко обыграла «Ростов» (2:1) в плей-офф Фонбет Кубка России.

В последний раз клуб из Екатеринбурга проигрывал 17 сентября – «Ахмату» в Мир РПЛ. С тех пор у него 9 побед и 4 ничьих (здесь учитывается и кубковый матч с ЦСКА, завершившийся со счетом 0:0 в основное время, но выигранный «Уралом» по пенальти).

Далее команда сыграет со «Спартаком» в чемпионате России – это случится 4 марта.

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20 комментариев

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Давид Agabekyan
Ответ fregat96
Наверное только с Зенитом. Там судьи всегда принципиальные. "Иначе отключат газ".
Принципиально судят честно. Какие плохие судьи
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Саша Пушкин
Ответ Ебздрогыч
Наш футбол - это не спорт, это искусство! Взять второй гол Урала. Сначала уральский Модрич отдает нацеленную передачу транзитом через стратосферу. Форвард долго ждет этот адресный пас, параллельно вспоминая выключил ли он с утра утюг. За этими раздумьями он и встречается с мячом - тот прилетел прямо в голову, но с другой стороны. Юркий и цепкий защитник был готов к любому маневру форварда, но не к такому коварству. От этих превратностей судьбы он инстинктивно возносит руки к небу с немым вопросом - но делает это в штрафной и именно в этот момент встречается руками с мячом. Вар. Пенальти. Занавес. Искусство, чистое искусство. Драматургия!
Сюжет сродни античной трагедии Эсхила или Софокла.
Удивительная глубина психологизма. Такой нерв, что можно бы это и экранизировать, а мы все это видели в прямом эфире.
И пусть еще кто-нибудт скажет, что подписка на наш футбол не стоит 250 рублей в месяц.
О, отечественный ногомяч, ты прекрасна!
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Anthony Hlyanov
Ответ Carlos
Кстати Да Кроме Краснодара Там у него совсем не получилось А может и не его вина Он же в интерьвю Слуцкому рассказывал
вроде агенты игроков его тогда слили и ссали на уши Галицкому
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fregat96
Ответ Buharoid
Победа, конечно, хорошо, но когда уже Ростову перестанут позорнейшие пенки дарить? Что это за цирк был опять?
Наверное только с Зенитом. Там судьи всегда принципиальные. "Иначе отключат газ".
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TheSportNik
Урал идет по графику Зенита, если бы Иванов заменил Шалимова на Ганчаренко в начале сезона, то уральцы претендовали бы на золотые медали, что забавно.
Кажется 10 побед у Урала, там кубковая ничья с ЦСКА была выиграна ими по пенальти.
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fregat96
Когда Ганчаренко снял с игры Ранджеловича и Эрика, выпустив корвалольного Бегича и непонятного (не значит плохого) Гогличидзе и нам забили с наимутнейшего (не значит не было) пенальти, я подумал -ну все жду пенальти, теперь послематчевые. И тут корвалольный Бегич поставил кривую тыковку и... пенальти, только не послематчевый.
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Carlos
Ответ juneed
Он везде хорошо себя проявил, другие тренеры после Михалыча в ЦСКА не достигли и его успехов.
Кстати Да
Кроме Краснодара
Там у него совсем не получилось
А может и не его вина
Он же в интерьвю Слуцкому рассказывал
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juneed
Ответ Carlos
13 матчей без поражений До этого такие серии были у него? Хорош Михалыч Ведь есть такие тренера которые с середниками лучше двигаются Может ему посидеть в Урале плотненко? Через пару сезонов в 3 залезет
Он везде хорошо себя проявил, другие тренеры после Михалыча в ЦСКА не достигли и его успехов.
+7
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+7
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Ебздрогыч
Ответ Fg Gf
тут небольшая ошибка, которую если убрать, еще смешнее становится)))) дело в том, что там не форвард был в атакующей позиции ,а центральный защитник Бегич)))
Надо добавить.

Часто мы не знаем кто мы, зачем мы живем, на том ли месте находимся. Не зря вопрос лишнего человека всегда поднимался в русской литературе. Тварь я дрожащая или право имею? Почему я не могу сыграть центрофорварда будучи центральным защитником?

Ну вот забил Нуньес Реалу пяткой в касание. А что он хотел этим сказать, какие проблемы осветить? То-то же, ничего. А у нас какие глубины, какие смыслы...
+1
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Виталий Желтоусов
Урал с победой!!!
Ростов игра начинаетс с 1йминуты, а не с 46й.
+1
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Fg Gf
Ответ Ебздрогыч
Наш футбол - это не спорт, это искусство! Взять второй гол Урала. Сначала уральский Модрич отдает нацеленную передачу транзитом через стратосферу. Форвард долго ждет этот адресный пас, параллельно вспоминая выключил ли он с утра утюг. За этими раздумьями он и встречается с мячом - тот прилетел прямо в голову, но с другой стороны. Юркий и цепкий защитник был готов к любому маневру форварда, но не к такому коварству. От этих превратностей судьбы он инстинктивно возносит руки к небу с немым вопросом - но делает это в штрафной и именно в этот момент встречается руками с мячом. Вар. Пенальти. Занавес. Искусство, чистое искусство. Драматургия!
тут небольшая ошибка, которую если убрать, еще смешнее становится)))) дело в том, что там не форвард был в атакующей позиции ,а центральный защитник Бегич)))
+2
0
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Caniball
Тем интереснее будет в субботу в Москве.
+1
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Carlos
13 матчей без поражений
До этого такие серии были у него?
Хорош Михалыч
Ведь есть такие тренера которые с середниками лучше двигаются
Может ему посидеть в Урале плотненко?
Через пару сезонов в 3 залезет
+4
0
+4
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alexman1996
Ответ Ебздрогыч
Наш футбол - это не спорт, это искусство! Взять второй гол Урала. Сначала уральский Модрич отдает нацеленную передачу транзитом через стратосферу. Форвард долго ждет этот адресный пас, параллельно вспоминая выключил ли он с утра утюг. За этими раздумьями он и встречается с мячом - тот прилетел прямо в голову, но с другой стороны. Юркий и цепкий защитник был готов к любому маневру форварда, но не к такому коварству. От этих превратностей судьбы он инстинктивно возносит руки к небу с немым вопросом - но делает это в штрафной и именно в этот момент встречается руками с мячом. Вар. Пенальти. Занавес. Искусство, чистое искусство. Драматургия!
Идеальный комментарий.🤣👍
+3
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молодцы!
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JacksonMart
Ответ Ебздрогыч
Наш футбол - это не спорт, это искусство! Взять второй гол Урала. Сначала уральский Модрич отдает нацеленную передачу транзитом через стратосферу. Форвард долго ждет этот адресный пас, параллельно вспоминая выключил ли он с утра утюг. За этими раздумьями он и встречается с мячом - тот прилетел прямо в голову, но с другой стороны. Юркий и цепкий защитник был готов к любому маневру форварда, но не к такому коварству. От этих превратностей судьбы он инстинктивно возносит руки к небу с немым вопросом - но делает это в штрафной и именно в этот момент встречается руками с мячом. Вар. Пенальти. Занавес. Искусство, чистое искусство. Драматургия!
хорошо мои мысли передали от этого эпизода. хоть и болел за Урал)
+2
0
+2
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Caniball
Ответ Бухгалтер2021
судье хоть бы спасибо за пенальти сказали
Кто?! Там Ростов бил очередной левак.
+6
0
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Ебздрогыч
Наш футбол - это не спорт, это искусство! Взять второй гол Урала. Сначала уральский Модрич отдает нацеленную передачу транзитом через стратосферу. Форвард долго ждет этот адресный пас, параллельно вспоминая выключил ли он с утра утюг. За этими раздумьями он и встречается с мячом - тот прилетел прямо в голову, но с другой стороны. Юркий и цепкий защитник был готов к любому маневру форварда, но не к такому коварству. От этих превратностей судьбы он инстинктивно возносит руки к небу с немым вопросом - но делает это в штрафной и именно в этот момент встречается руками с мячом. Вар. Пенальти. Занавес. Искусство, чистое искусство. Драматургия!
+25
-1
+24
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Buharoid
Победа, конечно, хорошо, но когда уже Ростову перестанут позорнейшие пенки дарить? Что это за цирк был опять?
+12
0
+12
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Бухгалтер2021
судье хоть бы спасибо за пенальти сказали
0
-5
-5
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