Карпин про вылет от «Урала»: «Ростову» не хватило фарта – две руки непонятные и гол, который даже ударом по воротам не был. Пенальти смешной»

Теги Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Урал Валерий Карпин Владислав Безбородов Николай Комличенко Матч ТВ Егор Голенков Футбол

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о поражении от «Урала» (1:2).

– Чего «Ростову» не хватило для победы?

– Фарта не хватило. Два гола, те, которые мы пропустили, даже три по сумме двух матчей: две руки непонятные и залетел гол, который даже не был ударом по воротам.

– Что сказали команде в перерыве?

– По этому антифутболу… Здесь про футбол говорить не приходится. Первый тайм остался за «Уралом», они правильнее играли на таком поле, и игроки были подобраны под это. На таком поле Комличенко, который не играл с самого начала, с Голенковым был бы эффективнее, чем любой другой игрок.

Был смешной пенальти. Мяч попадает в затылок, отскакивает в руку [Ланговичу на 87-й минуте], и это пенальти, – сказал Карпин.

Четвертьфинальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России обслуживала бригада арбитров под руководством Владислава Безбородова.

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16 комментариев

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Бухгалтер2021
реально судья уникум
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voka25
Ответ Caniball
Валера, а как ваш пенальти? Снова чистый, снова без вопросов?!
Комличенко НИКОГДА без причины не падает. Раз упал - был фол.
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МИХАЛЫЧ
Ну что это если не деградация Ростова ,,
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Авангард 7487
Не фартанулр значит просто? А расчёт, видимо, был на то, что один из квадриллиона НЕПОНЯТНЫХ навесов НЕПОНЯТНО на кого приведет к голу? Ну тогда ТРЕНЕР СБОРНОЙ прав. Это однозначно НЕФАРТ.
Картина, конечно, удручающая. Эти вечные бездари байрамян с глебовым и стадо малолеток
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Lansm
Карпин как проигрывает - так всегда судьи виноваты. А как выигрывает и соперника засуживают - всё норм
Мерзкий тип
+1
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МИХАЛЫЧ
Слушать его противно,, фарта ,,
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Bashibuzuck
Нормальные пенальти, а Урал смотрелся чуть лучше, вот и выиграл
+3
0
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Buharoid
Болонка кудрявая, смешной пенальти это тот, который вам дали.
+3
-1
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Slavnov
хнык-хнык
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Nastra
Не смешные пенальти только на Комличенко - все остальное Comedy Club просто.
+5
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Назар Игорь
Ростову нехватило фарта, а Карпину объективности. Урал выиграл по делу.
+7
-2
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evil
Да, чуть не отскочил колхоз с помощью смешного пенальти, но справедливость восторжествовала
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Сергей Яковенко
Судьи как всегда с...
0
-1
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Caniball
Валера, а как ваш пенальти? Снова чистый, снова без вопросов?!
+26
-1
+25
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Алексеич (Ростов-Дон)
Редакторы, вы хоть текст новости проверяете? Это был четвертьфинал Пути РПЛ, а не всего Кубка.
+9
-4
+5
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Давид Agabekyan
Уже даже Валера понимает что весь его Ростов держится на фарте и левых пенках
+27
-6
+21
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