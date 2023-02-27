Карпин про вылет от «Урала»: «Ростову» не хватило фарта – две руки непонятные и гол, который даже ударом по воротам не был. Пенальти смешной»

Главный тренер « » высказался о поражении от « » (1:2).

– Чего «Ростову» не хватило для победы?

– Фарта не хватило. Два гола, те, которые мы пропустили, даже три по сумме двух матчей: две руки непонятные и залетел гол, который даже не был ударом по воротам.

– Что сказали команде в перерыве?

– По этому антифутболу… Здесь про футбол говорить не приходится. Первый тайм остался за «Уралом», они правильнее играли на таком поле, и игроки были подобраны под это. На таком поле , который не играл с самого начала, с был бы эффективнее, чем любой другой игрок.

Был смешной пенальти. Мяч попадает в затылок, отскакивает в руку [Ланговичу на 87-й минуте], и это пенальти, – сказал Карпин.

Четвертьфинальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России обслуживала бригада арбитров под руководством Владислава Безбородова.