Карпин про вылет от «Урала»: «Ростову» не хватило фарта – две руки непонятные и гол, который даже ударом по воротам не был. Пенальти смешной»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о поражении от «Урала» (1:2).
– Чего «Ростову» не хватило для победы?
– Фарта не хватило. Два гола, те, которые мы пропустили, даже три по сумме двух матчей: две руки непонятные и залетел гол, который даже не был ударом по воротам.
– Что сказали команде в перерыве?
– По этому антифутболу… Здесь про футбол говорить не приходится. Первый тайм остался за «Уралом», они правильнее играли на таком поле, и игроки были подобраны под это. На таком поле Комличенко, который не играл с самого начала, с Голенковым был бы эффективнее, чем любой другой игрок.
Был смешной пенальти. Мяч попадает в затылок, отскакивает в руку [Ланговичу на 87-й минуте], и это пенальти, – сказал Карпин.
Четвертьфинальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России обслуживала бригада арбитров под руководством Владислава Безбородова.
Картина, конечно, удручающая. Эти вечные бездари байрамян с глебовым и стадо малолеток
Мерзкий тип