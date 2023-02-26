Анчелотти об удалении Корреа: «Мне оно показалось справедливым»

прокомментировал удаление в матче «Реала» и «Атлетико» (1:1).

На 64-й минуте матча против «Реала» форвард «Атлетико» в центре поля попал локтем в грудь защитника «Реала» , за что получил красную карточку от главного арбитра .

«Да, мне оно показалось справедливым», – сказал главный тренер «Реала».

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