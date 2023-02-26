Анчелотти об удалении Корреа: «Мне оно показалось справедливым»
Карло Анчелотти прокомментировал удаление Анхеля Корреа в матче «Реала» и «Атлетико» (1:1).
На 64-й минуте матча против «Реала» форвард «Атлетико» в центре поля попал локтем в грудь защитника «Реала» Антонио Рюдигера, за что получил красную карточку от главного арбитра Хесуса Хиля Мансано.
«Да, мне оно показалось справедливым», – сказал главный тренер «Реала».
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Александр Бобров, "Спорт-Экспресс"
"64-я минута. Удаление Корреа выглядит спорно. Ударом это назвать не могу. Отпихнул. У нас максимум желтая. И то не всегда. "
Алё, реф.
Экс-судья Итурральде о красной Корреа: «Не считаю силу удара достаточной для удаления, но и Анхель не имеет права так делать. ВАР не вмешивался, потому что Хиль Мансано видел момент"
В по сути, что он мог сказать? Да моя команда это мерзкие провокаторы и симулянты? Вчера и Винни и Камавинга падали при каждом касании с такими криками будто вырывалась граната у них между ног!
Мерзость
Но местных обитателей все равно удивляет))
Для них втащить локтем - обычное футбольное дело, арги и лояльное судейство на ЧМ приучили, что это норма😂
Хотя почему - то определённую группу больше чем клуба особенно бомбит, интересно, что же так? 🤔(при этом как раз в матчах с ней подобного актёрства и КК соперникам как раз навалом)
Как только реал начинает проигрывать начинаются отмазки со стороны Анчелотти и вот такие высказывания)
Реал клуб провокаторов и нытиков. Мерзость короче
Впрочем Анчелотти другого ни чего сказать не мог.
Воры и преступники должны сидеть в тюрьме! (с)