Анчелотти об удалении Корреа: «Мне оно показалось справедливым»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетико Ла Лига судьи Антонио Рюдигер Хесус Хиль Мансано Анхель Корреа Футбол

Карло Анчелотти прокомментировал удаление Анхеля Корреа в матче «Реала» и «Атлетико» (1:1).

На 64-й минуте матча против «Реала» форвард «Атлетико» в центре поля попал локтем в грудь защитника «Реала» Антонио Рюдигера, за что получил красную карточку от главного арбитра Хесуса Хиля Мансано.

«Да, мне оно показалось справедливым», – сказал главный тренер «Реала».

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19 комментариев

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rigobersong
карлуха после того как его выкинули из риала, и он оказался в Эвертоне, опустился на уровень плинтуса, лишь бы работать, а так давно понятно сбитый летчик:)
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zhukas58
Еще что-то Барсе про судейство смеют пикать
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Butrymovich Mikalai
" Ударом то, что сделал Корреа, можно назвать с натяжкой. Скорее он попытался отпихнуть здоровенного Рюдигера. Футболист «Атлетико» попал сопернику в область груди, а не в лицо. В России, если судить по нескольким эпизодам из первой части чемпионата страны, за такой фол, скорее всего, показали бы желтую карточку."
Александр Бобров, "Спорт-Экспресс"

"64-я минута. Удаление Корреа выглядит спорно. Ударом это назвать не могу. Отпихнул. У нас максимум желтая. И то не всегда. "
Алё, реф.

Экс-судья Итурральде о красной Корреа: «Не считаю силу удара достаточной для удаления, но и Анхель не имеет права так делать. ВАР не вмешивался, потому что Хиль Мансано видел момент"
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Andrey Kulchitsky
тот случай, когда лучше было промолчать
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Футбол_это_жизнь
Анчелотти: «Рафик не виновен»
В по сути, что он мог сказать? Да моя команда это мерзкие провокаторы и симулянты? Вчера и Винни и Камавинга падали при каждом касании с такими криками будто вырывалась граната у них между ног!
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DeltaForce
Анчелотти был бы идеальным российским чиновником,такой же конформист.
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Футбол_это_жизнь
Недавно когда Савич схватил за волосы Торреса все местные глора Реала писали про мужественность и борьбу. Вчера когда чёрный шкаф 190 ростом и 85 кг упал от легкого движения руки Корреа который весит 66 кг при росте 167 с криками будто ему оторвало ноги и руки местные пишут про неспортивное поведение и что мол нельзя махать руками.
Мерзость
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Redmurza
Свой уровень без судейской поддержки Анчелотти показал в Эвертоне. Естественно, он будет зализывать всем и вся, лишь бы подольше остаться в судейском фаворите
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King_X
По-моему в футболе уже многие годы понятно, что подобные неигровые и неспортивные оценивают не по силе удара, а по самому намерению втащить сопернику

Но местных обитателей все равно удивляет))
Для них втащить локтем - обычное футбольное дело, арги и лояльное судейство на ЧМ приучили, что это норма😂

Хотя почему - то определённую группу больше чем клуба особенно бомбит, интересно, что же так? 🤔(при этом как раз в матчах с ней подобного актёрства и КК соперникам как раз навалом)
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Buba
Рюдигер наконец-то нашёл свой клуб.
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Muhammad Juraev
Когда побеждаешь легко быть "справедливым")
Как только реал начинает проигрывать начинаются отмазки со стороны Анчелотти и вот такие высказывания)
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Футбол_это_жизнь
Послушать бы самого Корреа. Когда показывали увлечённые кадры момента с ВАР показалось, что Рюдигер обнявши щипал аргентинца за бок тем самым провоцируя его.
Реал клуб провокаторов и нытиков. Мерзость короче
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cektor
Ну да. Двух метровый громила Рюдигер упал от худощавого Корреа.
Впрочем Анчелотти другого ни чего сказать не мог.
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Apotamkin
Удаление 1000%!
Воры и преступники должны сидеть в тюрьме! (с)
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cektor
Вххахахахахах
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GuruFutbola
Такого позорного удаления я не видел давно, но модридский кабинет не перестает удивлять, все силы кинули на то, чтобы удержать 10 очковый отрыв)
+24
-13
+11
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Никита Самарин
Тут Карло в меньшинстве.
+2
-2
0
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GuruFutbola
Ахах, нашли у кого спросить 🤣
+4
-5
-1
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QWertY
Вы бы еще Хиль Мансано спросили о справедливости удаления)
+30
-8
+22
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