82% читателей Marca посчитали ошибочным удаление Корреа в матче с «Реалом»
Marca опросила читателей по поводу удаления Анхеля Корреа в матче против «Реала».
Нападающий «Атлетико» был удален на 64-й минуте мадридского дерби в 23-м туре Ла Лиги (1:1) за толчок защитника «сливочных» Антонио Рюдигера.
В голосовании Marca приняли участие более 39 тысяч пользователей. 82% опрошенных посчитали красную карточку Корреа несправедливой, и только 18% пользователей согласились с решением арбитра.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» оспорит решение арбитра Хиля Мансано.
«На «Бернабеу» все еще ничего нового». Твиттер «Атлетико» выложил фото ноги Корреа с кровавыми ссадинами
3 комментария