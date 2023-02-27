82% читателей Marca посчитали ошибочным удаление Корреа в матче с «Реалом»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига дисквалификации судьи Антонио Рюдигер Хесус Хиль Мансано Анхель Корреа Футбол

Marca опросила читателей по поводу удаления Анхеля Корреа в матче против «Реала».

Нападающий «Атлетико» был удален на 64-й минуте мадридского дерби в 23-м туре Ла Лиги (1:1) за толчок защитника «сливочных» Антонио Рюдигера.

В голосовании Marca приняли участие более 39 тысяч пользователей. 82% опрошенных посчитали красную карточку Корреа несправедливой, и только 18% пользователей согласились с решением арбитра.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» оспорит решение арбитра Хиля Мансано.

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3 комментария

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Zidan GOAT
А как мы знаем, читатели Marca это главные эксперты судейского цеха
+3
-5
-2
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Абдул Абакаев
пчёлы против мёда
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cruel Snake
Хиля #### ты натворил?!
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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