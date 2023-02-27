82% читателей Marca посчитали ошибочным удаление Корреа в матче с «Реалом»

Marca опросила читателей по поводу удаления в матче против « ».

Нападающий « » был удален на 64-й минуте мадридского дерби в 23-м туре (1:1) за толчок защитника «сливочных» .

В голосовании Marca приняли участие более 39 тысяч пользователей. 82% опрошенных посчитали красную карточку Корреа несправедливой, и только 18% пользователей согласились с решением арбитра.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» оспорит решение арбитра Хиля Мансано.

«На «Бернабеу» все еще ничего нового». Твиттер «Атлетико» выложил фото ноги Корреа с кровавыми ссадинами