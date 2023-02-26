«Атлетико» подаст апелляцию на красную карточку Корреа в матче с «Реалом»
«Атлетико» оспорит удаление Анхеля Корреа.
На 64-й минуте матча против «Реала» форвард «Атлетико» в центре поля попал локтем в грудь защитника «Реала» Антонио Рюдигера, за что получил красную карточку от главного арбитра Хесуса Хиля Мансано.
В «Атлетико» считают наказание чрезмерным, поэтому подадут апелляцию в апелляционный комитет, поскольку, согласно статье 121, футболист может пропустить как минимум два матча.
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Но просто представьте, что это Рюдигер так специально локтем ударил в солнечное сплетение игрока Атлетико. Представили? Как бы корчился атлет. И если бы там не дали красную, тут бы нытья было на год вперед.
Красная абсолютно по делу. Это не "толчёк в грудь", это именно умышленная отмашка и удар, неспортивное поведение.
Да, он втащил, что абсолютно неспортивно, причём в паре метров от судьи, но просим понять и простить?)
Или "локтем бить можно, он же не так сильно и не сломал никому носа?"