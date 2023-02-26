«Атлетико» подаст апелляцию на красную карточку Корреа в матче с «Реалом»

«Атлетико» оспорит удаление .

На 64-й минуте матча против «Реала» форвард «Атлетико» в центре поля попал локтем в грудь защитника «Реала» Антонио Рюдигера, за что получил красную карточку от главного арбитра .

В «Атлетико» считают наказание чрезмерным, поэтому подадут апелляцию в апелляционный комитет, поскольку, согласно статье 121, футболист может пропустить как минимум два матча.

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