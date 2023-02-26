«Атлетико» подаст апелляцию на красную карточку Корреа в матче с «Реалом»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига дисквалификации судьи Хесус Хиль Мансано Анхель Корреа Футбол

«Атлетико» оспорит удаление Анхеля Корреа.

На 64-й минуте матча против «Реала» форвард «Атлетико» в центре поля попал локтем в грудь защитника «Реала» Антонио Рюдигера, за что получил красную карточку от главного арбитра Хесуса Хиля Мансано.

В «Атлетико» считают наказание чрезмерным, поэтому подадут апелляцию в апелляционный комитет, поскольку, согласно статье 121, футболист может пропустить как минимум два матча.

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15 комментариев

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Rumov
Но судьи там всегда в сливочной форме.
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Her Mio
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Анвар Масимов
силенок не хватит с Мадридом в кабинетах тягаться
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Moscwow
Ответ Spo88
Ребят, минусуйте хоть сколько. Но просто представьте, что это Рюдигер так специально локтем ударил в солнечное сплетение игрока Атлетико. Представили? Как бы корчился атлет. И если бы там не дали красную, тут бы нытья было на год вперед. Красная абсолютно по делу. Это не "толчёк в грудь", это именно умышленная отмашка и удар, неспортивное поведение.
Да хорош, я сам за Реал болею, но очевидно же, что Рюдигер включил актера, причём не самого хорошего, до Бускетса далеко ему
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Бестрофейник 19/20
Обычный момент, неспортивное поведение. Всегда давали красную за такое. Помню Роналду в Ла Лиге удалили за то, что едва коснулся лица оппонента во время стычки
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Spo88
Ребят, минусуйте хоть сколько.
Но просто представьте, что это Рюдигер так специально локтем ударил в солнечное сплетение игрока Атлетико. Представили? Как бы корчился атлет. И если бы там не дали красную, тут бы нытья было на год вперед.

Красная абсолютно по делу. Это не "толчёк в грудь", это именно умышленная отмашка и удар, неспортивное поведение.
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инок
И правильно сделают. Это самое смешное удаление за последнее время на моей памяти.
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Совесть Черданцева
Чую Тебас их за такую наглость в Сегунду скинет
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Berekella 999
реал это зло
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King_X
Интересно обоснование
Да, он втащил, что абсолютно неспортивно, причём в паре метров от судьи, но просим понять и простить?)

Или "локтем бить можно, он же не так сильно и не сломал никому носа?"
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90 Minutes
Есть ещё кто болен реалом?
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Z Pobeda
Правильно! С реалом только так!
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ХавиГави_Паратрупер
Вы, главное, возле лица рукой не проводите, а то ещё пару матчей дисквалификации накинут. Лёва не даст соврать🤓
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Homelender_666
Ответ Fox_Mulder_12
Мансано удалите с судейской бригады
Неубедительно отработал матч. Надеюсь, что карточку отменят. Она сломала игру обеим командам
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Fox_Mulder_12
Мансано удалите с судейской бригады
+17
-3
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