Александр Мостовой: «Чем поможет Fan ID? Сегодня ты вышел из дома, и все об этом знают. На футбол надо, на хоккей – нет. Не понимаю этого»
Александр Мостовой с непониманием относится к введению Fan ID в России.
– Поддерживаете идею с Fan ID?
– Изначально я был ни за, ни против, потому что не понимал. Никто не говорил, зачем. На чемпионате Европы у нас были аккредитации. Я ничего плохого в этом не видел. Сейчас что-то похожее. Но никто не говорит, зачем. На футбол надо, на хоккей – нет. Только на футбол. Я этого не понимаю. Объясните по пунктам, зачем. Я так ни разу и не услышал.
Сделать Fan ID несложно, платить не надо. Но в сегодняшней жизни – ты вышел из дома, и об этом сразу все знают. Со спутника отследили телефон. И на стадионе миллион камер. Все и так известно. Чем поможет Fan ID? Плохого не вижу, хорошего тоже. Вот у меня телефон с фотографией, я зашел с ним, и «просвечен». Уже известно, где я, – сказал бывший игрок «Спартака».
Напомним, с июля система Fan ID работала на матчах Мир РПЛ на стадионах в пяти городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове, Самаре и Сочи. Во второй половине сезона к ним должны присоединиться арены всех остальных команд, участвующих в Премьер-лиге.
Утверждение, что ты и так под камерами не верно и все все о тебе знают неверно, ибо никто за тобой не следит конкретно, смотрят камеры уже после осуществления нарушения. А вот почему только футбол подвергается цензуре, это вопрос.
Какой вы смышленый.
Принципиально фан уйди может требоваться для любых спортивных соревнований, главное выпустить соответствующее распоряжение правительства.
Но, полагаю, влазди практику сочтут успешной распространят на другие виды спорта