Александр Мостовой: «Чем поможет Fan ID? Сегодня ты вышел из дома, и все об этом знают. На футбол надо, на хоккей – нет. Не понимаю этого»

с непониманием относится к введению Fan ID в России.

– Поддерживаете идею с Fan ID?

– Изначально я был ни за, ни против, потому что не понимал. Никто не говорил, зачем. На чемпионате Европы у нас были аккредитации. Я ничего плохого в этом не видел. Сейчас что-то похожее. Но никто не говорит, зачем. На футбол надо, на хоккей – нет. Только на футбол. Я этого не понимаю. Объясните по пунктам, зачем. Я так ни разу и не услышал.

Сделать Fan ID несложно, платить не надо. Но в сегодняшней жизни – ты вышел из дома, и об этом сразу все знают. Со спутника отследили телефон. И на стадионе миллион камер. Все и так известно. Чем поможет Fan ID? Плохого не вижу, хорошего тоже. Вот у меня телефон с фотографией, я зашел с ним, и «просвечен». Уже известно, где я, – сказал бывший игрок «Спартака».

Напомним, с июля система Fan ID работала на матчах Мир РПЛ на стадионах в пяти городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове, Самаре и Сочи. Во второй половине сезона к ним должны присоединиться арены всех остальных команд, участвующих в Премьер-лиге.