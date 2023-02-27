Александр Мостовой: «Чем поможет Fan ID? Сегодня ты вышел из дома, и все об этом знают. На футбол надо, на хоккей – нет. Не понимаю этого»

Теги премьер-лига Россия болельщики Александр Мостовой стадионы Fan ID Футбол

Александр Мостовой с непониманием относится к введению Fan ID в России.

– Поддерживаете идею с Fan ID?

– Изначально я был ни за, ни против, потому что не понимал. Никто не говорил, зачем. На чемпионате Европы у нас были аккредитации. Я ничего плохого в этом не видел. Сейчас что-то похожее. Но никто не говорит, зачем. На футбол надо, на хоккей – нет. Только на футбол. Я этого не понимаю. Объясните по пунктам, зачем. Я так ни разу и не услышал.

Сделать Fan ID несложно, платить не надо. Но в сегодняшней жизни – ты вышел из дома, и об этом сразу все знают. Со спутника отследили телефон. И на стадионе миллион камер. Все и так известно. Чем поможет Fan ID? Плохого не вижу, хорошего тоже. Вот у меня телефон с фотографией, я зашел с ним, и «просвечен». Уже известно, где я, – сказал бывший игрок «Спартака».

Напомним, с июля система Fan ID работала на матчах Мир РПЛ на стадионах в пяти городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове, Самаре и Сочи. Во второй половине сезона к ним должны присоединиться арены всех остальных команд, участвующих в Премьер-лиге.

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14 комментариев

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Lavinka
Что ??? Адекватные мысли от Мостового ? Я сейчас сплю ?
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Slavnov
везде будет,сказали же,поэтому и название,паспорт болельщика
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Александр Жердин
Кому поможет фан-уйди? Очень поможет! Набить карманы чинушам. Другой пользы лично я не вижу. И делать его я не буду.
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Valentin Kompaneytsev
Ответ 26
ну хоть какая-то адекватная мысль Царя посетила
Перед отставкой.
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Burchik
Ответ Ебздрогыч
Два раза в день сломанные часы показывают правильное время. Примерно также и интервью Мостового - иногда здравые мысли проскальзывают
Я тоже не понимаю, такое ощущение, как будто журналисты ему звонят каждый день с надеждой, что он опять скажет какую-то дичь😂
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Адепт Суперлиги
Фануйди нужен исключительно для уничтожения фанатских, околофутбольных формирований. И, к сожалению, такие выходки, как брошенный банан в Вендела, только подкрепляют необходимость данного процесса. Хотя по идее этим(выслеживанием особо буйных и запретом на посещение) заниматься должны правоохранители, но у них, видимо, нет полномочий и возможностей отслеживать дальнейшую деятельность данных персонажей, поэтому те спокойно, переждав какое-то время, снова могут покупать билеты, приходить на стадионы и бросать бананы.

Утверждение, что ты и так под камерами не верно и все все о тебе знают неверно, ибо никто за тобой не следит конкретно, смотрят камеры уже после осуществления нарушения. А вот почему только футбол подвергается цензуре, это вопрос.
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blaugrano
Подожди, и за хоккей возьмутся.
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Incendier Deafening
Для людей ввели слежку, а политоте разрешили скрывать доходы)) круто))
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Konstantin Timoshenko
Царь, судя по всему, успел просохнуть после 4-х праздничных алковыходных и в кои-то веки говорит адекватные вещи. Ну или блинами закусывал плотно
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schwein
Ответ 0mertas626
и то не на весь футбол, Но, полагаю, влазди практику сочтут успешной распространят на другие виды спорта
>полагаю, влазди практику сочтут успешной распространят на другие виды спорта
Какой вы смышленый.
Принципиально фан уйди может требоваться для любых спортивных соревнований, главное выпустить соответствующее распоряжение правительства.
+1
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Ебздрогыч
Два раза в день сломанные часы показывают правильное время. Примерно также и интервью Мостового - иногда здравые мысли проскальзывают
+36
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+34
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26
ну хоть какая-то адекватная мысль Царя посетила
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FilinMD
«Чем поможет лицензия?» - недоумевал Мостовой
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0mertas626
и то не на весь футбол,
Но, полагаю, влазди практику сочтут успешной распространят на другие виды спорта
+1
0
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