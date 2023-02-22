Тренер «Рубина» Уткульбаев о Fan ID: «Общая задача наша и правоохранительных органов – чтобы было комфортно. Может, всех разместим на вип-трибунах?»

Теги Рубин премьер-лига Россия болельщики Первая лига Юрий Уткульбаев стадионы Fan ID Футбол

Юрий Уткульбаев высказался о посещаемости матчей «Рубина».

– На «Рубин» в последнее время ходит очень мало болельщиков. Как повысить посещаемость на стадионе?

– Я, к сожалению, не специалист в этих вопросах, как зазывать болельщиков на стадион. Думаю, что игра и результат, выход в Премьер-лигу должны людей замотивировать ходить на матчи. Конечно, надо создавать на аренах комфортные условия для просмотра футбола. Хотелось бы, чтобы все в стране получше жили, чтобы была возможность отвлечься от бытовых проблем и пойти всей семьей на стадион. Много факторов играет роль. Со своей стороны могу пообещать, что равнодушных в команде к игре, результатам не будет. Это я гарантирую. – На ваш взгляд, отсутствие «ультрас» на трибунах и введение Fan ID сильно бьют по зрелищности и атмосфере матчей? – Сложно сказать. В Англии мне понравилась обстановка, но не знаю, дерутся ли у них фанаты или нет. На стадионе никаких проблем. Через пять минут после окончания матча казалось, что стадион уже был пустой, хотя было 72 тысячи [болельщиков].

Наша общая задача и работников, и правоохранительных органов, чтобы было комфортно приходить. Может, всех разместим на вип-трибунах? (Смеется.) Пусть не 40 тысяч будет вместительность, а 20, но все будут за стеклом сидеть. Или крышу сделать, как в Питере? Кстати, я вообще удивился, когда сказали, что крыша будет только в Санкт-Петербурге. А мы? А Екатеринбургу крыша не нужна? У нас зима до конца апреля идет, – сказал тренер «Рубина».

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8 комментариев

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Spartakus1984
Ответ Злодей Спб
На Газпром Арене крыша, потому как думали о комфорте зрителей. На остальных российских стадионах крыша не нужна, т.к. там клубы и футбол не для зрителей, а чтобы попилить бюджет.
Мда.НА стадион зенит Питерская власть кучу денег слила,что бы была крыша.Легко думать о ком то и о чем то когда деньги не твои.
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Sinister Kid
Как же человек поверхностно погружён в футбол.
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Overkiller
Какая там крыша на стадионе? Чтобы спартакиады по водным видам спорта дождём не заливало что ли?
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Злодей Спб
На Газпром Арене крыша, потому как думали о комфорте зрителей. На остальных российских стадионах крыша не нужна, т.к. там клубы и футбол не для зрителей, а чтобы попилить бюджет.
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Ярик01
В пердиве нет фан-айди, а у Рубина и без него плохая работа со зрителями была и летом и зимой, да и со стадионом вечный сериал
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Ебздрогыч
У Зенита Газпром, плюс рассчитывали на еврокубки, надо же иностранцам пыль в глаза пустить, это наша любимая забава. А Казань с Екатеринбургом перебьются, там же местные ходят, они и потерпеть могут
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Умелец_Мэнни
У Санкт-Петербурга крыша, потому то у него есть «крыша»)
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Dexter Dallas
В Англии мне понравилась обстановка, но не знаю, дерутся ли у них фанаты или нет.

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он точно тренер? или так по знакомству, что не знает где дерутся фанаты, а где нет. еще бв сказал, что неожиданно они тоже пытаются попасть мячом в ворота.
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