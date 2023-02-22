Тренер «Рубина» Уткульбаев о Fan ID: «Общая задача наша и правоохранительных органов – чтобы было комфортно. Может, всех разместим на вип-трибунах?»

высказался о посещаемости матчей «Рубина».

– На «Рубин» в последнее время ходит очень мало болельщиков. Как повысить посещаемость на стадионе?

– Я, к сожалению, не специалист в этих вопросах, как зазывать болельщиков на стадион. Думаю, что игра и результат, выход в Премьер-лигу должны людей замотивировать ходить на матчи. Конечно, надо создавать на аренах комфортные условия для просмотра футбола. Хотелось бы, чтобы все в стране получше жили, чтобы была возможность отвлечься от бытовых проблем и пойти всей семьей на стадион. Много факторов играет роль. Со своей стороны могу пообещать, что равнодушных в команде к игре, результатам не будет. Это я гарантирую. – На ваш взгляд, отсутствие «ультрас» на трибунах и введение Fan ID сильно бьют по зрелищности и атмосфере матчей? – Сложно сказать. В Англии мне понравилась обстановка, но не знаю, дерутся ли у них фанаты или нет. На стадионе никаких проблем. Через пять минут после окончания матча казалось, что стадион уже был пустой, хотя было 72 тысячи [болельщиков].

Наша общая задача и работников, и правоохранительных органов, чтобы было комфортно приходить. Может, всех разместим на вип-трибунах? (Смеется.) Пусть не 40 тысяч будет вместительность, а 20, но все будут за стеклом сидеть. Или крышу сделать, как в Питере? Кстати, я вообще удивился, когда сказали, что крыша будет только в Санкт-Петербурге. А мы? А Екатеринбургу крыша не нужна? У нас зима до конца апреля идет, – сказал тренер « ».