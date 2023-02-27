Хави о 0:1 от «Альмерии»: «Худшая игра сезона – «Барса» не показала, что хочет победить. Я в бешенстве. Мы упустили золотую возможность»
Хави раскритиковал «Барселону» после поражения от аутсайдера Ла Лиги.
Вчера каталонцы на выезде проиграли «Альмерии» с 15-го места в 23-м туре чемпионата Испании (0:1). Отрыв «Барсы» от «Реала» сократился до 7 очков.
«Я в бешенстве, потому что мы провели худшую игру сезона. Особенно это касается первого тайма. Нам не хватало движения, интенсивности, ритма... Мы не показали страсть, необходимую для победы. Во втором тайме – да, но это связанные вещи.
Сложный матч, тяжелый день, но мы все равно лидируем с отрывом в 7 очков. Мы допустили ошибку. Просим прощения у фанатов. Выиграть Ла Лигу будет сложно, сейчас мы должны поменять отношение. Мы не показали, что хотим победить.
Мы заметили некоторую усталость. С нею и были связаны замены. Мы провели много матчей. «Барселона» упустила золотую возможность оторваться на 10 очков. Плохой день», – сказал главный тренер «Барселоны».
«Барселона» заслуженно проиграла аутсайдеру Ла Лиги. Хави очень зол
все проблемы были бы решены)
Барса все равно станет чемпионом
Реал уже как 30 лет не хозяин Ла Лиги
Спотыкнется об аутсайдерах, и ни раз
Тер Штегену надо дать капитанскую повязку, вот кто по настоящему достоин носить его, а не эти бездари бесхарактерные.
если Барса забивает первая то при 1-0 садится в оборону и играет на удержание.
а если пропускает первая то в створ ворот бьёт аж на 81 ой минуте...
и кто их обучает этим навесам???
может разыграть попробуют хоть через раз