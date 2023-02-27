Хави о 0:1 от «Альмерии»: «Худшая игра сезона – «Барса» не показала, что хочет победить. Я в бешенстве. Мы упустили золотую возможность»

Хави раскритиковал «Барселону» после поражения от аутсайдера Ла Лиги.

Вчера каталонцы на выезде проиграли «Альмерии» с 15-го места в 23-м туре чемпионата Испании (0:1). Отрыв «Барсы» от «Реала» сократился до 7 очков.

«Я в бешенстве, потому что мы провели худшую игру сезона. Особенно это касается первого тайма. Нам не хватало движения, интенсивности, ритма... Мы не показали страсть, необходимую для победы. Во втором тайме – да, но это связанные вещи.

Сложный матч, тяжелый день, но мы все равно лидируем с отрывом в 7 очков. Мы допустили ошибку. Просим прощения у фанатов. Выиграть Ла Лигу будет сложно, сейчас мы должны поменять отношение. Мы не показали, что хотим победить.

Мы заметили некоторую усталость. С нею и были связаны замены. Мы провели много матчей. «Барселона» упустила золотую возможность оторваться на 10 очков. Плохой день», – сказал главный тренер «Барселоны».

«Барселона» заслуженно проиграла аутсайдеру Ла Лиги. Хави очень зол