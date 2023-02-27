Хави о 0:1 от «Альмерии»: «Худшая игра сезона – «Барса» не показала, что хочет победить. Я в бешенстве. Мы упустили золотую возможность»

Теги Барселона Хави Ла Лига Альмерия Футбол

Хави раскритиковал «Барселону» после поражения от аутсайдера Ла Лиги.

Вчера каталонцы на выезде проиграли «Альмерии» с 15-го места в 23-м туре чемпионата Испании (0:1). Отрыв «Барсы» от «Реала» сократился до 7 очков.

«Я в бешенстве, потому что мы провели худшую игру сезона. Особенно это касается первого тайма. Нам не хватало движения, интенсивности, ритма... Мы не показали страсть, необходимую для победы. Во втором тайме – да, но это связанные вещи.

Сложный матч, тяжелый день, но мы все равно лидируем с отрывом в 7 очков. Мы допустили ошибку. Просим прощения у фанатов. Выиграть Ла Лигу будет сложно, сейчас мы должны поменять отношение. Мы не показали, что хотим победить.

Мы заметили некоторую усталость. С нею и были связаны замены. Мы провели много матчей. «Барселона» упустила золотую возможность оторваться на 10 очков. Плохой день», – сказал главный тренер «Барселоны».

«Барселона» заслуженно проиграла аутсайдеру Ла Лиги. Хави очень зол

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24 комментария

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Сикарио
Ответ SanEffect
Комментарий удален модератором
но у тебя не получилось - лови минус
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Wlad Wld
Ответ barcaman_94
Надо поскорее забыть и работать дальше
рабочее отверстие подрастянули, будет легче...
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SanEffect
Ответ Сикарио
Неделя нытья от Хаве объявлена открытой.
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Жаргал Шадапов
Ответ AurelioDeLaurentis
Как Хави в упор не видит бесполезность Левандовского, я честно сказать не понимаю. Тер Штегену надо дать капитанскую повязку, вот кто по настоящему достоин носить его, а не эти бездари бесхарактерные.
Альтернатива есть Лёве?
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barcaman_94
Надо поскорее забыть и работать дальше
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Виталий Желтоусов
у всех случаются такие игры
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Vitalik Barbacari
Каталонский ДНК. Что там про «при Хави Барса играет в свой футбол» или «мы можем поиграть но будем показывать свою философию»? Клоуны
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Arkadios Avgitidis
Ответ AurelioDeLaurentis
Я уверен найдется не хуже игрок из академии, тем более молодые не будут пешеходить и будут отрабатывать в защите в отличие от этого "звезды", не успевающего нигде. Надо было вместо него купить Хулиана Альвареса, молодого бойца на долгие годы, а вместо этого потратили около 60-70 млн. € на этого медленного старика.
по моему,никого не надо было покупать, только вас,в качестве консультанта- ассистента)
все проблемы были бы решены)
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Леван Сиукаев
Хави,тебе как раз бешенства и злости не хватает,иначе не были бы игроки такими равнодушными к игре и результату.не предстовляю что бы, у Пепа или Конте так безхребетно и с полным отсутствием желания сыграли футболисты(хотя неудачные матчи бывает и у ных)
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Трусики в крови
Ответ AurelioDeLaurentis
Я уверен найдется не хуже игрок из академии, тем более молодые не будут пешеходить и будут отрабатывать в защите в отличие от этого "звезды", не успевающего нигде. Надо было вместо него купить Хулиана Альвареса, молодого бойца на долгие годы, а вместо этого потратили около 60-70 млн. € на этого медленного старика.
"Не хуже" игрок из академии? Ты чё поехавший?
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Ислам Базгиев
Комментарии тренера в Football manager
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Николай Иванов
Пришли косарь,который я на вас поставил...Козлина ....ля🤬
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Alex Legend
Ответ AurelioDeLaurentis
Я уверен найдется не хуже игрок из академии, тем более молодые не будут пешеходить и будут отрабатывать в защите в отличие от этого "звезды", не успевающего нигде. Надо было вместо него купить Хулиана Альвареса, молодого бойца на долгие годы, а вместо этого потратили около 60-70 млн. € на этого медленного старика.
Ахахахаха, вот это эксперт. Какая нахрен академия, половина оттуда никогда не заиграет на уровне первой Ла Лиги.
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Alex Legend
После того как вскрылись выплаты главе судейского комитета результаты резко ухудшились. Совпадение? Не думаю.
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AurelioDeLaurentis
Ответ Дуойка Бубнова
предлагаешь посадить главного страйкера на лавку? и кого вместо него ставить в штрафную?
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Scorpion
Обос*ались не то слово
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LokiSp
Помимо очевидного вопроса к игрокам есть и много вопросов к тренеру. Почему Кессье играл не на своем месте, почему заменили его, а не роберто-бускетса-гави? Двойная замена двух защитников - блестяще. Зато у нас есть лучший игрок сразу на три позиции - ЦЗ, ПЗ, ЦФ (жаль Араухо нельзя клонировать). Лева полный ноль без крутой полузащиты, Раф просто уничтожает свое будущее в команде, зачем выходить на замену и даже не попытаться продвигать мяч, обводить, совершать рывки за спину. Вот Аларкон с Торре вышли по-настоящему, страсть в глазах и ногах.
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Gravdaar Iyaad
Не расстраивайся, Хави
Барса все равно станет чемпионом
Реал уже как 30 лет не хозяин Ла Лиги
Спотыкнется об аутсайдерах, и ни раз
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Дуойка Бубнова
Ответ AurelioDeLaurentis
Как Хави в упор не видит бесполезность Левандовского, я честно сказать не понимаю. Тер Штегену надо дать капитанскую повязку, вот кто по настоящему достоин носить его, а не эти бездари бесхарактерные.
предлагаешь посадить главного страйкера на лавку? и кого вместо него ставить в штрафную?
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-2
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f0rmoceft
Ответ Barsa! bolshe chem klub
почему так получается? если Барса забивает первая то при 1-0 садится в оборону и играет на удержание. а если пропускает первая то в створ ворот бьёт аж на 81 ой минуте... и кто их обучает этим навесам??? может разыграть попробуют хоть через раз
Тренер дает установку на игру, вот и навешивают
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f0rmoceft
Ох как же я обожаю его фразы: барселона упустила золотую возможность…😂
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AurelioDeLaurentis
Как Хави в упор не видит бесполезность Левандовского, я честно сказать не понимаю.

Тер Штегену надо дать капитанскую повязку, вот кто по настоящему достоин носить его, а не эти бездари бесхарактерные.
+11
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+7
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Мальчик Весёлый
ничё еще выиграют
0
-1
-1
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Сикарио
Неделя нытья от Хаве объявлена открытой.
+23
-18
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Barsa! bolshe chem klub
почему так получается?
если Барса забивает первая то при 1-0 садится в оборону и играет на удержание.

а если пропускает первая то в створ ворот бьёт аж на 81 ой минуте...

и кто их обучает этим навесам???
может разыграть попробуют хоть через раз
+7
-5
+2
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