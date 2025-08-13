«Борнмут» купил защитника «Лилля» Диаките за 35+5 млн евро

Бафоде Диаките перешел в «Борнмут» из «Лилля».

Английский клуб объявил о подписании 24-летнего защитника. Срок действия контракта не уточняется.

По информации Романо, сумма сделки составила 35 миллионов евро. Еще 5 млн могут быть выплачены в качестве бонусов.

В прошлом сезоне футболист провел 31 матч в Лиге 1, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. Его статистику можно изучить по ссылке .

Фото: https://www.afcb.co.uk/