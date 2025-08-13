Гладилин о Кубке России: «Кубок – это игры на вылет. Раньше команда из низшего дивизиона принимала гостей из РПЛ, это был праздник. Сейчас клубы могут играть дублем – вылететь сложно»

Валерий Гладилин раскритиковал текущий формат FONBET Кубка России.

«Я понимаю, что хотели сделать больше матчей для клубов РПЛ , но я приверженец старого формата. Кубок в моем понимании – это игры на вылет. А сейчас командам из низших лиг даже сыграть с клубами из РПЛ не так просто.

Раньше на первой стадии команда из низшего дивизиона дома принимала гостей из РПЛ, это был праздник для местных болельщиков. А теперь получается, что на групповом раунде клубы РПЛ могут позволить себе выпускать дубли или смешанные составы и при этом продолжать борьбу дальше, поскольку вылететь из группового раунда довольно сложно.

Классический формат гораздо интереснее, как мне кажется», – сказал бывший полузащитник «Спартака».