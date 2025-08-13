Глава «Вильярреала» о Парти и обвинении в изнасилованиях: «Он перестанет играть за клуб, если будет осужден. Мы уважаем презумпцию невиновности»

Президент «Вильярреала» заявил, что Томас Парти покинет клуб, если будет осужден.

Напомним, Парти предъявлены обвинения по пяти эпизодам изнасилования, в том числе с анальным проникновением, и одному эпизоду сексуального насилия. По версии обвинения, предполагаемые преступления в отношении трех женщин были совершены в особняке Парти в Лондоне и в отеле в испанской Марбелье.

Футболист освобожден под залог . Он должен предстать перед судом Олд-Бейли 2 сентября.

Ранее «Вильярреал» заключил соглашение с 32-летним полузащитником сроком на один год.

«Игрок находится в процессе судебного разбирательства. Он отстаивает свою невиновность и отрицает факты, которые ему вменяются. Клуб отстаивает презумпцию невиновности, и именно английское правосудие будет уполномочено выяснить обстоятельства дела.

Мы уважаем презумпцию невиновности и, разумеется, осуждаем любой вид насилия – как в футболе, так и за его пределами. На данный момент Парти так же невиновен, как и все мы здесь. Такое фундаментальное право должно соблюдаться.

Он великолепный игрок и очень поможет нам расти как команде. Это один из лучших футболистов мира на своей позиции. Если его признают виновным, он не будет играть за «Вильярреал», но сейчас он не осужден. Нужно подождать. Он заслуживает того, чтобы мы уважали презумпцию невиновности», – сказал президент «Вильярреала » Фернандо Роч.