«Лейпциг» покупает форварда «Гезтепе» Ромуло за 20+5 млн евро на замену Шешко. Бразильцем интересовался «Зенит»

«РБ Лейпциг» нашел замену Беньямину Шешко.

Немецкий клуб согласовал трансфер нападающего «Гезтепе » Ромуло Кардозо , сообщает Фабрицио Романо. Сумма сделки составит 20 миллионов евро, также предусмотрены бонусные выплаты в размере 5 млн евро. Кроме того, турки могут получить процент от суммы перепродажи игрока.

23-летний футболист заменит в «Лейпциге » перешедшего в «Манчестер Юнайтед» Беньямина Шешко .

Ранее спортивный директор турецкого клуба Иван Манце заявил , что интерес к Ромуло проявлял «Зенит ».

В прошлом сезоне чемпионата Турции бразилец провел 29 матчей, отличившись 13 голами и 9 ассистами. Его статистику можно найти здесь .