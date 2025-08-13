  • Спортс
«Лейпциг» покупает форварда «Гезтепе» Ромуло за 20+5 млн евро на замену Шешко. Бразильцем интересовался «Зенит»

«РБ Лейпциг» нашел замену Беньямину Шешко.

Немецкий клуб согласовал трансфер нападающего «Гезтепе» Ромуло Кардозо, сообщает Фабрицио Романо. Сумма сделки составит 20 миллионов евро, также предусмотрены бонусные выплаты в размере 5 млн евро. Кроме того, турки могут получить процент от суммы перепродажи игрока. 

23-летний футболист заменит в «Лейпциге» перешедшего в «Манчестер Юнайтед» Беньямина Шешко.

Ранее спортивный директор турецкого клуба Иван Манце заявил, что интерес к Ромуло проявлял «Зенит». 

В прошлом сезоне чемпионата Турции бразилец провел 29 матчей, отличившись 13 голами и 9 ассистами. Его статистику можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
