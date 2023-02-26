Де Йонг о проигрыше «Барсы»: «Был шанс оторваться от «Реала» на 10 очков, мы очень разочарованы»

высказался о борьбе с « » после поражения «Барселоны».

Каталонцы сегодня на выезде проиграли «Альмерии» в 23-м туре чемпионата Испании (0:1). Отрыв «Барсы» от «Реала» сократился до 7 очков.

«Мы очень разочарованы, потому что у нас была возможность оторваться от «Реала» на десять очков. Мы не ожидали, что проиграем в этом матче.

Соперник был очень хорош в обороне. Мы сделали много навесов во втором тайме, надо работать лучше и создавать больше моментов.

Мы не думали о классико [в полуфинале Кубка Испании в четверг], потому что чемпионат очень важен.

У нас ничего не получилось, особенно в первом тайме. Мы всегда должны быть сосредоточены. Мы плохо начали игру, соперник вышел вперед в счете, а дальше все стало сложнее», – сказал полузащитник «Барселоны».