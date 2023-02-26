Де Йонг о проигрыше «Барсы»: «Был шанс оторваться от «Реала» на 10 очков, мы очень разочарованы»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Альмерия Френки де Йонг Футбол

Френки де Йонг высказался о борьбе с «Реалом» после поражения «Барселоны».

Каталонцы сегодня на выезде проиграли «Альмерии» в 23-м туре чемпионата Испании (0:1). Отрыв «Барсы» от «Реала» сократился до 7 очков.

«Мы очень разочарованы, потому что у нас была возможность оторваться от «Реала» на десять очков. Мы не ожидали, что проиграем в этом матче.

Соперник был очень хорош в обороне. Мы сделали много навесов во втором тайме, надо работать лучше и создавать больше моментов.

Мы не думали о классико [в полуфинале Кубка Испании в четверг], потому что чемпионат очень важен.

У нас ничего не получилось, особенно в первом тайме. Мы всегда должны быть сосредоточены. Мы плохо начали игру, соперник вышел вперед в счете, а дальше все стало сложнее», – сказал полузащитник «Барселоны».

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10 комментариев

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Universal1000
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ригобер - такой не благодарный. Левандовски лучший бомбардир Барселоны и Ла лиги. А ты его сносишь, скажи спасибо, что он в Барсе :)
Так себе на самом деле поляк именно по игре. Обамеянг бесплатный не хуже был в свои полгода.)
Особенно конечно забавно, что Роберта на ЗМ форсить пытались год назад. Там и в 34-35 пропасть в классе с Месси.
Но Реалу палок должен Леван накидать в класиках хехе.)

А про Френки он тоже прав. Проблемный актив. Хоть и безусловно сильнейший с отрывом голландец из нынешнего их безобразного поколения.)
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Дима Берин
Тен Хаг получается гений? Сломал Барселону.
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xQcoW
Надо было продлевать контракт с Негрейрой
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Леван Мкртчян
Антифутбол сегодня был на радость хейтерам.
Действительно, нечего сказать кроме того, что сыграли как фк Навес , а на поле ,вместо футболистов, бегало куча шлака
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ARIGAMI ARIGAMI
Но ты же их читаешь, да, ригоберыч?
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rigobersong
Шел 2023й год, аригами до сих пор думает, что я вижу его комментарии:))🤣🤣🤣 Может кто-то ему подскажет, а то с его айкью он походу недогадался:))
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ARIGAMI ARIGAMI
Ригобер - такой не благодарный. Левандовски лучший бомбардир Барселоны и Ла лиги. А ты его сносишь, скажи спасибо, что он в Барсе :)
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-4
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rigobersong
2 днища, что один назад/поперек, что второй стоит спиной к воротам без движения, лучше уж из Ла Масси пацанов в основу ставить, а этих пассажиров скинуть летом и забыть как страшный сон:))
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ARIGAMI ARIGAMI
Если все так продолжится, то у Реала есть шанс взять чемпионство.
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rigobersong
Был шанс, но увы ты играешь в одной команде с бревандовски:))🤣🤣🤣
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