«Челси» не уволит Поттера после 0:2 от «Тоттенхэма». Владельцы сохраняют терпение и верят в тренера

Теги Челси премьер-лига Англия Тоттенхэм Грэм Поттер Футбол

Руководство «Челси» не планирует увольнять Грэма Поттера.

Журналист CBS Sports Бен Джейкобс пишет, что владельцы лондонского клуба сохраняют терпение и верят в 47-летнего специалиста.

Увольнять Поттера после поражения от «Тоттенхэма» (0:2) в матче 25-го тура АПЛ не планируют.

У «Челси» 1 победа и 4 гола в 11 последних играх. Команда не выигрывает 6 матчей подряд.

Лондонский клуб занимает 10-е место в таблице АПЛ отстает от 4-го места на 14 очков.

Кошмар «Челси» – в цифрах. Все очень плохо

Может ли «Челси» вылететь из АПЛ?

Опрос

Вылетит ли «Челси» из АПЛ?
3133 голосa
Да
22%
чемпионшип
Нет
78%
Челси

Материалы по теме

61 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Суоми
Маразм крепчает! Поттер ничего исправлять не собирается! Он уже и сам бы рад, чтобы его поскорее уволили, а в него всё "продолжают верить"! У самого то кишка тонка уйти! Дождётся, рихтанут его болелы, где нибудь за углом! P. S. Боули - кретин!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Борис_Бритва
«Челси» не уволит Поттера после 0:2 от «Тоттенхэма». Владельцы считают что юзер Должанский мало страдал)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KeriLLo
Ответ Гол в девятину
Боули уже очень близок на самом деле к решению.Такое дерби Поттеру никто в Англии не простит, если он чудо в 2-3 ближайших матчах не совершит.Скоро гнев трибун перейдет от Поттера к Боули такими темпами, если и дальше "верить в процесс", а это уже репутационный ущерб бизнесу, в который уже вложено и будет вложено милиарды долларов. Да и можно подумать сами американцам по кайфу вкложить кучу денег, лететь из ЛА каждые выходные по 10 часов в одну сторону и видеть вот это.
Вылет от БД может сподвигнуть к назревающему решению, как мне кажется.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Маноло Санчи́с
Правильно! Не все рекорды ещё побиты))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Желтоусов
у ТТХ не получилось!!!??? Надеюсь что Боруссия сможет уволить потного. шмели вперёд 🔥
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Max Zhomkov
вспоминается цитата из Матрицы "хочешь ли ты узнать как глубока кроличья нора?"
вот это про Челси))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Акира_1
Ответ Prokuror Prokurorov
По xG у Челси за февраль не 1, а целые 5.8!!! Это на 0.8 больше, чем забил Реал в Англии за весь февраль! А если серьезно, то я не понимаю гона в адрес Боулинга и Поттера. Сейчас не нулевые, сейчас с нуля сразу не построишь команду как тот же Челси в нулевые. Да даже Сити потребовались 2.5 года, чтобы команда начала борьбу за чемпионство. А Челси сейчас именно что строится с нуля. И Гарри Поттер - часть этой перестройки. Смысл сейчас гнать тренера, под которого зимой совершили масштабную закупку? Даже если представить, что Поттера сегодня уволят, а на его место возьмут Пакета/Блана/Зидана/Спаллети, для Челси ничего не поменяется. Сезон для Челси закончен. А по Поттеру надо будет судить уже по декабрю. Там пройдет почти полтора сезона с момента его назначения и в случае неудовлетворительных результатов, вся критика будет справедливой.
Это оправдание 1 гола за февраль и позорных матчей с Саутгемптоном и Тоттенхэмом? Неужели при Поттере настолько упала планка, что нынешние результаты чем-то оправдываются вообще? Команда уже какой месяц деградирует, хотя до этого все заявляли, мол дело в травмах игроков, но теперь все вернулись, но игра стала ещё хуже. Челси сейчас на уровне аутсайдеров играет, ну какой XG?

И фишка в том, что Челси не строится. У Поттера нет никаких идей, игроки не знают, что делать с мячом, и вообще какую команду может построить Поттер? Хахаха это смешно. Серядняка для борьбы за ЛЕ, ибо другого он ничего не строил в жизни. Это назначение с самого начала было цирком, поэтому такие результаты сейчас не должны удивлять. Как можно поставить тренера Брайтона и ждать чуда...
Сезон то закончен. Только команда в такой яме, что 10 очков до зоны вылета не выглядят шуткой. Потому что Поттер с каждым днем внушает Челси психологию серядняка.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Obdob
Ответ Акира_1
Тоттенхэм запишет вчерашнюю победу на кассету для следующих поколений? Все таки первая победа над Челси в истории нового стадиона с момента его открытия. 😃
со всеми этими победами Челси в 2023 и голами за февраль у меня не осталось пустых двд, к сожалению 😀
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ja BRITER
Ответ Михаил Рыбкин
Зато Мудрик отрабатывает каждый потраченный фунт. Выходит и почти обводит, чуть-чуть не забивает, ещё малёк и почти в створ попадает. Настоящий топ. Монстр.
монстр для УПЛ и 15 лямов, а не 100 в АПЛ. для АПЛ это донный уровень
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MU-SAF. Scorp.
У меня вопрос! А что они ожидали, взяв системного тренера в середине сезона, когда игры каждые 3-4 дня?? Если Вы не планировали дать ему поработать летнюю предсезонку, зачем тогда звали !!??!
Это ТОЛЬКО ТУПОЕ решение руководства!!
Игра команды за месяц не строится!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Abam
Владелец челси по ходу думает, что после окончания регулярных игр чемпионата начнется плей-офф,
и метит в топ-8.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гол в девятину
Ответ Veni-Vidi-Vici
Чел на предматчевой пресс-конференции уже просто взмолился, как ему тут тяжело и он не вывозит, но Боули беспощаден.
Боули уже очень близок на самом деле к решению.Такое дерби Поттеру никто в Англии не простит, если он чудо в 2-3 ближайших матчах не совершит.Скоро гнев трибун перейдет от Поттера к Боули такими темпами, если и дальше "верить в процесс", а это уже репутационный ущерб бизнесу, в который уже вложено и будет вложено милиарды долларов.

Да и можно подумать сами американцам по кайфу вкложить кучу денег, лететь из ЛА каждые выходные по 10 часов в одну сторону и видеть вот это.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Muga Gappaev
Вот бы с Тухелем они так))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Abid_88
Ответ Роман
Ну ничего Должуня, 10 место не 20. В следующем сезоне уцепятся за Лигу Конференции!
Ну ничего , Роман. Если бы можно было вылететь из 2-х еврокубков за сезон , то может и с барсой там встретились бы)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Влад Игнатенков
Ответ Sajres_Smit
А почему все винят Поттера, а не новое руководство?
Наверно, потому что он тренер, он ответственный за результат. Руководство инвестировали в трансферы зимой большие деньги, в чем их вина?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гол в девятину
"Сохраняют терпение" и "полностью поддерживают" это совсем разные вещи.Владелец, если его не зовут Питер Лим и Майк Эшли, не может долго держать тренера, против которого настолько выступают трибуны, они как бы свои деньги в клуб вкалдывают и такая негативная реакция им не нужна.Даже овощной Кронке убрал самого Венгера, когда на него пошел жесткий накат.

Обычно когда под тренером шатается стул, то толпа делится на тех, кто требует отставку и тех, кто хочет дать время тренеру.Но против Поттер выступают абсолютно все инфлюенсеры и ЛОМы в Англии.Если не будет прям серьезных улучшений в ближайшие недели, то Поттер не получит даже предсезонку.Как бы Боули не нравился Поттер, он не пойдет против всех трибун ради него.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sajres_Smit
А почему все винят Поттера, а не новое руководство?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Милан. Тонали. 8.
Боэли просто сказочный 🤡🤡🤡
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ansu Fati
Клуб приколов))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Должун Ригоберкович
Напоминает ситуацию из фильма про говорящего медведя Тэда, где он упорно пытался чтоб его уволил управляющий магазином и всячески оскорблял его, но тот его повышал и медведь сказал ему , ты бы психологу показался что ли. Напоминает отношения Боули и Поттера
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Ж
Это правильно
Главное летом еще купить игроков под него лямов на 300))
А потом уже можно и увольнять)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shamarin
А где сейчас Грановская?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
кроссовер Айверсона
Ответ mishakmv96
Тухеля уволили спустя 7 матчей, в которых было одержано 3 победы, сыграна одна ничья и потерплено три поражения, а этого чудика держат в клубе после двух побед в 15 матчах с нулём голов в феврале. Умом руководство Челси не понять
сто раз же говорили, Тухеля уволили не из-за результатов, а из-за внутренних разногласий с руководством
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Prokuror Prokurorov
Ответ Акира_1
Действительно, другое дело сейчас с 1 голом за февраль. В каком бы кризисе не был Челси Тухеля, но такого дна никогда бы не было ( Даже там была борьба и желание игроков, чего нет сейчас). Поттер просто не стоит и мизинца Тухеля ни в плане харизмы, ни в плане тренерских навыков. Да и дело то не в этом, а в том, что он поставил абсолютно некомпетентного тренера, которого я и тренером назвать не могу. Тренера худшего во всем. И сейчас даже не хочет признать свою ошибку, доверяя Поттеру.
По xG у Челси за февраль не 1, а целые 5.8!!! Это на 0.8 больше, чем забил Реал в Англии за весь февраль!
А если серьезно, то я не понимаю гона в адрес Боулинга и Поттера. Сейчас не нулевые, сейчас с нуля сразу не построишь команду как тот же Челси в нулевые. Да даже Сити потребовались 2.5 года, чтобы команда начала борьбу за чемпионство. А Челси сейчас именно что строится с нуля. И Гарри Поттер - часть этой перестройки. Смысл сейчас гнать тренера, под которого зимой совершили масштабную закупку? Даже если представить, что Поттера сегодня уволят, а на его место возьмут Пакета/Блана/Зидана/Спаллети, для Челси ничего не поменяется. Сезон для Челси закончен. А по Поттеру надо будет судить уже по декабрю. Там пройдет почти полтора сезона с момента его назначения и в случае неудовлетворительных результатов, вся критика будет справедливой.
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mohnatiy
Достижение "Угробить команду" - получено.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий