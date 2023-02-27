«Челси» не уволит Поттера после 0:2 от «Тоттенхэма». Владельцы сохраняют терпение и верят в тренера

Руководство «Челси» не планирует увольнять .

Журналист CBS Sports Бен Джейкобс пишет, что владельцы лондонского клуба сохраняют терпение и верят в 47-летнего специалиста.

Увольнять Поттера после поражения от « » (0:2) в матче 25-го тура АПЛ не планируют.

У «Челси» 1 победа и 4 гола в 11 последних играх. Команда не выигрывает 6 матчей подряд.

Лондонский клуб занимает 10-е место в таблице АПЛ отстает от 4-го места на 14 очков.

Кошмар «Челси» – в цифрах. Все очень плохо

Может ли «Челси» вылететь из АПЛ?