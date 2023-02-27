«Челси» не уволит Поттера после 0:2 от «Тоттенхэма». Владельцы сохраняют терпение и верят в тренера
Руководство «Челси» не планирует увольнять Грэма Поттера.
Журналист CBS Sports Бен Джейкобс пишет, что владельцы лондонского клуба сохраняют терпение и верят в 47-летнего специалиста.
Увольнять Поттера после поражения от «Тоттенхэма» (0:2) в матче 25-го тура АПЛ не планируют.
У «Челси» 1 победа и 4 гола в 11 последних играх. Команда не выигрывает 6 матчей подряд.
Лондонский клуб занимает 10-е место в таблице АПЛ отстает от 4-го места на 14 очков.
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вот это про Челси))
И фишка в том, что Челси не строится. У Поттера нет никаких идей, игроки не знают, что делать с мячом, и вообще какую команду может построить Поттер? Хахаха это смешно. Серядняка для борьбы за ЛЕ, ибо другого он ничего не строил в жизни. Это назначение с самого начала было цирком, поэтому такие результаты сейчас не должны удивлять. Как можно поставить тренера Брайтона и ждать чуда...
Сезон то закончен. Только команда в такой яме, что 10 очков до зоны вылета не выглядят шуткой. Потому что Поттер с каждым днем внушает Челси психологию серядняка.
Это ТОЛЬКО ТУПОЕ решение руководства!!
Игра команды за месяц не строится!!
и метит в топ-8.
Да и можно подумать сами американцам по кайфу вкложить кучу денег, лететь из ЛА каждые выходные по 10 часов в одну сторону и видеть вот это.
Обычно когда под тренером шатается стул, то толпа делится на тех, кто требует отставку и тех, кто хочет дать время тренеру.Но против Поттер выступают абсолютно все инфлюенсеры и ЛОМы в Англии.Если не будет прям серьезных улучшений в ближайшие недели, то Поттер не получит даже предсезонку.Как бы Боули не нравился Поттер, он не пойдет против всех трибун ради него.
Главное летом еще купить игроков под него лямов на 300))
А потом уже можно и увольнять)))
А если серьезно, то я не понимаю гона в адрес Боулинга и Поттера. Сейчас не нулевые, сейчас с нуля сразу не построишь команду как тот же Челси в нулевые. Да даже Сити потребовались 2.5 года, чтобы команда начала борьбу за чемпионство. А Челси сейчас именно что строится с нуля. И Гарри Поттер - часть этой перестройки. Смысл сейчас гнать тренера, под которого зимой совершили масштабную закупку? Даже если представить, что Поттера сегодня уволят, а на его место возьмут Пакета/Блана/Зидана/Спаллети, для Челси ничего не поменяется. Сезон для Челси закончен. А по Поттеру надо будет судить уже по декабрю. Там пройдет почти полтора сезона с момента его назначения и в случае неудовлетворительных результатов, вся критика будет справедливой.