Морган о серии «Челси» без побед: «🤣 Если бы только они потратили больше в январе...»

Теги Челси Джон Терри премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм соцсети Пирс Морган Футбол

Пирс Морган потроллил «Челси» после очередного поражения.

Сегодня команда тренера Грэма Поттера уступила «Тоттенхэму» (0:2) в 25-м туре АПЛ. У «синих» 6 матчей без побед – три поражения подряд и три ничьих. В Премьер-лиге «Челси» идет 10-м, набрав 31 очко.

«🤣🤣 Если бы только они потратили больше денег в январе...» – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».

Также он поддел бывшего капитана «синих» Джона Терри. Экс-защитник написал в твиттере перед игрой: «Большой матч. Вперед, «Челси». Морган после матча ответил Терри: «Привет, приятель 😉».

Клубы АПЛ потратили зимой €829 млн. Все остальные топ-лиги – в 3 раза меньше

«Челси» обновил рекорд АПЛ покупкой Энцо

Материалы по теме

44 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Blaumerc
Ответ DolJun
был бы аргумент, если бы челси представлял на поле один человек)
тоже аргумент. но ты же такие аргументы приводишь когда говоришь о Барсе, в ключе одного игрока перешедшего из Челси.
получается не состыковочка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Blaumerc
потому что Челси находится во второй половине турнирной таблицы. чем не аргумент?
был бы аргумент, если бы челси представлял на поле один человек)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Blaumerc
Ответ DolJun
почему ты так думаешь? потому что спортс тебе новости только такие постит?)
потому что Челси находится во второй половине турнирной таблицы. чем не аргумент?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bega Dj
Я привыкая уже к проигрыше челси.вообще нету рисунка игры.Но опять будем терпеть это издевательство над Челси.Не знаю исправить ли Потер положение время покажет будем терпеть это.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Denis242424
Ответ Raybay
Почему он не пишет: если бы они купили роналду??? Значит на самом деле не ценит кринжа
Ценит, конечно. Он хорошо зарабатывает на нем. Он журналист. И он хамелеон, истинного отношения никогда не покажет, невыгодно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Raybay
Почему он не пишет: если бы они купили роналду??? Значит на самом деле не ценит кринжа
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Toxik61
Ответ Должун Ригоберкович
Арсенал лет десять был посмешищем, что то Морган тогда не сыпал смайликами со слезками
Ну им надо насладится моментом. У них наверно и сммщик только появился) до этого повода не было)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Dan Kennedy
Ну посмотрим как вы в следующем сезоне играть будете. Но пока Арсенал явно интереснее Челси. Плюс не забывай, что все прошлые сезоны Челси были под другим руководством.
не забывай - арсенал был под тем же. и 3 сезона с артетой был в яме. если челси взяли арсенал за ориентир - то смотреть нужно будет не в следующем сезоне, а через два.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dan Kennedy
Ответ DolJun
ты действительно считаешь что мудрик судил по одному сезону?)
Ну посмотрим как вы в следующем сезоне играть будете.
Но пока Арсенал явно интереснее Челси.
Плюс не забывай, что все прошлые сезоны Челси были под другим руководством.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wekil Halylow
Ответ DolJun
норм, до сих пор значит припекает изза мудрика)
Спасибо что увезли мудрика это не мои слова а болелшиков из NORTH LONDON
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SunLover
как там нападающий за 70 лямов.. опять всех поразил своей скоростью?.... забивать то планирует?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Dan Kennedy
Потому, что Арсенал 1 место занимает в таблице, а твой любимый клуб 10. Зачем переходить в середняк, если можно бороться за титул с Арсеналом?
ты действительно считаешь что мудрик судил по одному сезону?)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
U
Чего-то слабо. На спортсе бы плюсов много не набрал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dan Kennedy
Ответ DolJun
почему ты так думаешь? потому что спортс тебе новости только такие постит?)
Потому, что Арсенал 1 место занимает в таблице, а твой любимый клуб 10.

Зачем переходить в середняк, если можно бороться за титул с Арсеналом?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Должун Ригоберкович
Арсенал лет десять был посмешищем, что то Морган тогда не сыпал смайликами со слезками
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Dan Kennedy
Да все ржут с Мудрика и Челси. Мудрик мог бы играть в следующем сезоне в ЛЧ, может даже что-то выиграть. А с Челси каши не сваришь.
почему ты так думаешь? потому что спортс тебе новости только такие постит?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SoWeTo
Морган как типичный комментатор-хейтер на Спортсе, который постоянно пытается шутить и троллить, но плюсов не зарабатывает.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arty K.
Пирс решил добить лежачих
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dan Kennedy
Ответ DolJun
норм, до сих пор значит припекает изза мудрика)
Да все ржут с Мудрика и Челси.
Мудрик мог бы играть в следующем сезоне в ЛЧ, может даже что-то выиграть. А с Челси каши не сваришь.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
deadjoker
Слабовато…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
Достойный пост для спортс.ру
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эд Рогозин
Ответ Moe Joe
Я вот серьёзно, главное не вылететь в чемпионшип.
нормально, Тухель в начале сезона набрал не много очков, чтоб не вылетели
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саша Пушкин
Ответ Акира_1
Слабенько Мораган. Тут на спортсе хейтеры лучше могут. 🤣
Так у нас тут ежедневная практика и отточенный годами ядовитый сарказм. А дед в соц сетях постит лишь фото внуков и иногда высказывается по футбольным событиям. Понимать надо!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
Ответ error505
Давно его не видел
Да все путем
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zarik18
Ответ Геннадий Тёкин
Мертвого льва может лягнуть даже осел.
Ауф
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий