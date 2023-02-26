Морган о серии «Челси» без побед: «🤣 Если бы только они потратили больше в январе...»
Пирс Морган потроллил «Челси» после очередного поражения.
Сегодня команда тренера Грэма Поттера уступила «Тоттенхэму» (0:2) в 25-м туре АПЛ. У «синих» 6 матчей без побед – три поражения подряд и три ничьих. В Премьер-лиге «Челси» идет 10-м, набрав 31 очко.
«🤣🤣 Если бы только они потратили больше денег в январе...» – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».
Также он поддел бывшего капитана «синих» Джона Терри. Экс-защитник написал в твиттере перед игрой: «Большой матч. Вперед, «Челси». Морган после матча ответил Терри: «Привет, приятель 😉».
Клубы АПЛ потратили зимой €829 млн. Все остальные топ-лиги – в 3 раза меньше
получается не состыковочка
Но пока Арсенал явно интереснее Челси.
Плюс не забывай, что все прошлые сезоны Челси были под другим руководством.
Зачем переходить в середняк, если можно бороться за титул с Арсеналом?
Мудрик мог бы играть в следующем сезоне в ЛЧ, может даже что-то выиграть. А с Челси каши не сваришь.