потроллил «Челси» после очередного поражения.

Сегодня команда тренера Грэма Поттера уступила « » (0:2) в 25-м туре . У «синих» 6 матчей без побед – три поражения подряд и три ничьих. В Премьер-лиге «Челси» идет 10-м, набрав 31 очко.

«🤣🤣 Если бы только они потратили больше денег в январе...» – написал телеведущий и болельщик « ».

Также он поддел бывшего капитана «синих» . Экс-защитник написал в твиттере перед игрой: «Большой матч. Вперед, «Челси». Морган после матча ответил Терри: «Привет, приятель 😉».

Клубы АПЛ потратили зимой €829 млн. Все остальные топ-лиги – в 3 раза меньше

«Челси» обновил рекорд АПЛ покупкой Энцо