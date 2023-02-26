Поттер про 0:2 с «Тоттенхэмом»: «Довольны игрой «Челси» в 1-м тайме. Разочарованы поражением. Пыхтели, но не забили»

Теги Челси премьер-лига Англия Тоттенхэм Грэм Поттер Футбол

Грэм Поттер прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» (0:2).

«Была напряженная игра. Первый тайм – равный. Мы, вероятно, были лучше соперника в первые 20 минут, а затем они включились.

В целом мы были довольны своей игрой, но начало второго тайма очень осложнило задачу. Когда ты проигрываешь 0:1, соперник может обороняться немного глубже и с большим количеством игроков, играя на контратаках.

Мы сопели и пыхтели, не сделав достаточно для того, чтобы забить, но в целом это разочаровывающее поражение для нас. Вы чувствуете желание игроков изменить результат, но иногда бывают моменты, когда приходится помучиться», – сказал тренер «Челси».

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19 комментариев

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KerroChelsea
Ответ Акира_1
Сегодня сказали на не уволят, но, возможно, на неделе.
Не надо, не делай этого, не дари надежду.
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CFCheadhunter
Да не уволят его, даже если на дне таблицы окажемся.
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Sadn Jutr
По статистике у Поттера в Челси 34,6% выигранных матчей. В Брайтоне 31.1% было. Рано отчаиваться, надо дать ему еще время, а если ниже 30% опустится статистка, то уже подумать об увольнении.
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Джек Токтошакунов
Пыхтели?🤣 Абсолютно все ходили пешком, не знали что делать.
Пешком пыхтели
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WelcomeBackPURE
Уволят после Дортмунда
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Дядя Тима
Думаю после игры с Боруссией с ним наконец то попрощаются ,увольнение Тухеля ошибка
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Джек Токтошакунов
Пыхтели?🤣 Абсолютно все ходили пешком, не знали что делать.
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Гол в девятину
Да все уже, хватит.У Боули не осталось выбора кроме как тебя уволить.В Англии уже никто не поддерживает Поттера, такое дерби стало последней каплей.Даже у буков уже меньше 2 на отставку

Ну и сам Поттер ничего не показал, чтобы заслужить хоть чуток доверия
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Ноно Гомес
Уйди уже сам....
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Yuri Ten
Помощник Конте>Поттер))
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Carlos
Доволен игрой в 1 тайме
Что ты несёшь
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DolJun
помню тухель тоже говорил что нужно терпеть и мучиться, но делать это ради побед в соревнованиях типа лч. тут же сабж предлагает терпеть чтобы побеждать на поле, которое всегда считалось для челси тренировочным, учитывая что у шпор и тренера-то не было.
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Артем Артём
Ответ Seoul Candy
Если его и сейчас не уволят то я даже не знаю как среагировать на это )
Бред - решение его увольнять сейчас. Под тренера проводят закупку, с ним подписывают контракт на 5 лет и видят в нём потенциальное будущее. Этот сезон будет провальным по результатам - смиритесь уже с этим. Сейчас у клуба перезапуск и масштабная перестройка. Поттер - её часть. Его увольнение будет означать полный маразм Боули. Если ещё и к Тухелю обратятся, будет прекрасный анекдот.
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U
Да в том-то и дело, что игры-то особо нет. Пыхтим чего-то.
+1
0
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Акира_1
Ответ Aristokrat_13
"Пыхтели", - краткое резюме работы Поттера в Челси
Сегодня сказали на не уволят, но, возможно, на неделе.
+4
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Акира_1
Пыхтели как могли это по его мнению катать мяч по центру без ударов?
+1
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Aristokrat_13
"Пыхтели", - краткое резюме работы Поттера в Челси
+25
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GuruFutbola
Похоже на описание действий кринжа за последние полгода 🤣🤣🤣
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-2
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Seoul Candy
Если его и сейчас не уволят то я даже не знаю как среагировать на это )
+18
-1
+17
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