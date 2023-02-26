Поттер про 0:2 с «Тоттенхэмом»: «Довольны игрой «Челси» в 1-м тайме. Разочарованы поражением. Пыхтели, но не забили»
Грэм Поттер прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» (0:2).
«Была напряженная игра. Первый тайм – равный. Мы, вероятно, были лучше соперника в первые 20 минут, а затем они включились.
В целом мы были довольны своей игрой, но начало второго тайма очень осложнило задачу. Когда ты проигрываешь 0:1, соперник может обороняться немного глубже и с большим количеством игроков, играя на контратаках.
Мы сопели и пыхтели, не сделав достаточно для того, чтобы забить, но в целом это разочаровывающее поражение для нас. Вы чувствуете желание игроков изменить результат, но иногда бывают моменты, когда приходится помучиться», – сказал тренер «Челси».
Ну и сам Поттер ничего не показал, чтобы заслужить хоть чуток доверия
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