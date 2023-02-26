Поттер про 0:2 с «Тоттенхэмом»: «Довольны игрой «Челси» в 1-м тайме. Разочарованы поражением. Пыхтели, но не забили»

прокомментировал поражение от « » (0:2).

«Была напряженная игра. Первый тайм – равный. Мы, вероятно, были лучше соперника в первые 20 минут, а затем они включились.

В целом мы были довольны своей игрой, но начало второго тайма очень осложнило задачу. Когда ты проигрываешь 0:1, соперник может обороняться немного глубже и с большим количеством игроков, играя на контратаках.

Мы сопели и пыхтели, не сделав достаточно для того, чтобы забить, но в целом это разочаровывающее поражение для нас. Вы чувствуете желание игроков изменить результат, но иногда бывают моменты, когда приходится помучиться», – сказал тренер « ».