«Локомотив» опроверг переговоры о покупке «Велеса»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Первая лига Юрий Нагорных Велес Футбол

Юрий Нагорных оценил информацию о возможной покупке «Велеса» «Локомотивом».

«Прочитал на нескольких новостных ресурсах информацию о том, что мы ведем переговоры о приобретении клуба «Велес». Никаких переговоров мы не ведем.

Клуб работает сейчас над решением текущих задач», — сказал председатель совета директоров «Локомотива».

Владелец «Велеса» Евгений Шиленков также опроверг эту информацию.

«На меня никто из «Локомотива» не выходил и ничего не предлагал. Хотя всегда интересно посмотреть на то, что тебе предлагают. Фантазировать на эту тему не буду, тем более мне есть чем сейчас заниматься.

В футбольном плане «Велесу» надо сохранить лицензию в Первой лиге. У нас свой турнирный путь. Я человек конкретики, будет конкретика – обсудим», – сказал Шиленков.

После 20 туров «Велес» занимает в таблице Мелбет Первой лиги 14-е место.

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4 комментария

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Дядя ТУРА
Ответ Арсений Элин
Локо совсем уже не знает куда деньги девать!?
сейчас была новость от спорт экспресс, что Локо покупает Арсения Элина
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
тот самый Кадрус
Ответ Арсений Элин
Локо совсем уже не знает куда деньги девать!?
Опровергли же но всё равно надо сказануть?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арсений Элин
Локо совсем уже не знает куда деньги девать!?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ВладимирНеПутин
Футбольный клуб покупает футбольный клуб? Что-то новое
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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