«Локомотив» опроверг переговоры о покупке «Велеса»

Юрий Нагорных оценил информацию о возможной покупке «Велеса» « ».

«Прочитал на нескольких новостных ресурсах информацию о том, что мы ведем переговоры о приобретении клуба «Велес». Никаких переговоров мы не ведем.

Клуб работает сейчас над решением текущих задач», — сказал председатель совета директоров «Локомотива».

Владелец « » Евгений Шиленков также опроверг эту информацию.

«На меня никто из «Локомотива» не выходил и ничего не предлагал. Хотя всегда интересно посмотреть на то, что тебе предлагают. Фантазировать на эту тему не буду, тем более мне есть чем сейчас заниматься.

В футбольном плане «Велесу» надо сохранить лицензию в Первой лиге. У нас свой турнирный путь. Я человек конкретики, будет конкретика – обсудим», – сказал Шиленков.

После 20 туров «Велес» занимает в таблице Мелбет Первой лиги 14-е место.