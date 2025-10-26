«Зенит» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
«Зенит» примет «Динамо» в 13-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет на «Газпром Арене».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 17:30 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
Премьер-лига Россия (РПЛ). 13 тур
26 октября 14:30, Газпром Арена
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?7529 голосов
Зенит
Будет ничья
Динамо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
