«Локомотив» заплатил за Пиняева и Глушенкова 120 млн рублей агентских – по 60 млн за каждого: «Мы получили топовых российских игроков»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Павел Андреев Юрий Нагорных агенты Максим Глушенков Сергей Пиняев деньги Футбол

Глава «Локомотива» назвал сумму агентских за Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

Игроки перешли в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в декабре прошлого года. Ранее появлялась информация о том, что трансфер двух игроков в сумме обошелся «Локомотиву» в 400 миллионов рублей.

– Можете ли вы сказать, руководствуясь принципом прозрачности «Локомотива», какие агентские получила группа Павла Андреева? Правда ли, что агентские составили 200 млн рублей за одного футболиста?

– Неправда. Агентские составили 120 млн рублей.

– За душу? В равных долях – по 60?

– Да.

– Не считаете, что агентские вопиюще большие?

– Не считаю. Мы получили топовых российских игроков, ведущих игроков чемпионата, – сказал Юрий Нагорных.

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17 комментариев

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Сергей Галынский
Дрова нынче дОроги
Особенно от Паши
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Dan Kennedy
Ответ </c/>
Пиняев и Глушенков в том наборе футболистов что был в первом тайме явно хороши, а вот по второму есть вопросы...
Глушенков только во втором тайме вышел.
Максим хорош, но его реализация это жесть)
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hulk&boloto
Ха, тут правильно пишут, совсем не стесняются. Зачем им столько? Чем меньше прослойка обеспеченных, тем хуже качество обслуживания...
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Пиняев и Глушенков в том наборе футболистов что был в первом тайме явно хороши, а вот по второму есть вопросы...
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Ковш Сосновый
Чтоб вы понимали, 1.5$ чисто агентский. При всем уважении к Крыльям, молодцы что доверяют молодёжи, но их давно пора проверить с этими мутными агентскими схемами
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Dima91Caps
Паша Андреев известный волшебник, делать деньги из воздуха умеет получше многих
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blaugrano
Если Пиняев поменяет вторую букву в фамилии на "ы", то на нём никогда не будут фолить.
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Kit244098
Агенты - зло. Правда Паша Андреев, скорее всего, иного мнения))
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goleodor
Пока действительно топчутся на поле, если заиграют будем хлопать в ладоши
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Thomas Schaaf
Какие-то невероятные агентские, почти млн. долларов за средних игроков из РПЛ.
Пахнет какими-то схемами распила по-моему
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Pavelaznaurov
Попилили,плевать они хотели что вокруг——пилят внаглую…..и правильно делают ….наверное…
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Марат Люсьеныч
Конечно не считаю большими ведь я в доле - скромно умолчал Юрий
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CoMoBo3
Раз уж бороздить просторы ФНЛ — так с топовыми игроками 😎
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Иван Алейников
Ответ Ебздрогыч
За душу? Скорее все же за тело
Или поленья
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holdenkolfielddd
Народ, подскажите, а слово кринж является запрещенным на спортсе?
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Ебздрогыч
Ну Нагорных эффективный менеджер, это мы еще с сочинской допингиады помним
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Ебздрогыч
За душу? Скорее все же за тело
+8
-3
+5
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