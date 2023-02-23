«Локомотив» заплатил за Пиняева и Глушенкова 120 млн рублей агентских – по 60 млн за каждого: «Мы получили топовых российских игроков»

Глава «Локомотива» назвал сумму агентских за и .

Игроки перешли в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в декабре прошлого года. Ранее появлялась информация о том, что трансфер двух игроков в сумме обошелся « » в 400 миллионов рублей.

– Можете ли вы сказать, руководствуясь принципом прозрачности «Локомотива», какие агентские получила группа Павла Андреева? Правда ли, что агентские составили 200 млн рублей за одного футболиста?

– Неправда. Агентские составили 120 млн рублей.

– За душу? В равных долях – по 60?

– Да.

– Не считаете, что агентские вопиюще большие?

– Не считаю. Мы получили топовых российских игроков, ведущих игроков чемпионата, – сказал Юрий Нагорных.