«Локомотив» заплатил за Пиняева и Глушенкова 120 млн рублей агентских – по 60 млн за каждого: «Мы получили топовых российских игроков»
Глава «Локомотива» назвал сумму агентских за Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.
Игроки перешли в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в декабре прошлого года. Ранее появлялась информация о том, что трансфер двух игроков в сумме обошелся «Локомотиву» в 400 миллионов рублей.
– Можете ли вы сказать, руководствуясь принципом прозрачности «Локомотива», какие агентские получила группа Павла Андреева? Правда ли, что агентские составили 200 млн рублей за одного футболиста?
– Неправда. Агентские составили 120 млн рублей.
– За душу? В равных долях – по 60?
– Да.
– Не считаете, что агентские вопиюще большие?
– Не считаю. Мы получили топовых российских игроков, ведущих игроков чемпионата, – сказал Юрий Нагорных.
Особенно от Паши
Максим хорош, но его реализация это жесть)
Пахнет какими-то схемами распила по-моему