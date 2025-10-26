«Если «Динамо» не обыграет «Зенит», шансы на чемпионство потеряны. За троечку еще поборется». Семшов о матче в Петербурге
Игорь Семшов высказался в преддверии матча «Зенит» – «Динамо».
Игра 13-го тура РПЛ пройдет сегодня в Санкт-Петербурге.
«Динамо», наверное, за чемпионство сложно будет побороться в этом сезоне. Команда практически всем своим конкурентам, за исключением «Спартака», уступила.
Сейчас матч для «Динамо» очень важен, если бело-голубые не выиграют, думаю, на чемпионство шансы точно потеряны. А за троечку «Динамо» еще поборется, возможности есть.
«Зенит» выше в таблице, как бы ни сложился матч, команда будет продолжать бороться за первое место. Матчи с конкурентами впереди, «Краснодар» обыграли, в целом с претендентами хорошо команда играет», – сказал экс-хавбек «Динамо» и «Зенита».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
