Боссы «Локо» ведут переговоры о покупке «Велеса» из Первой лиги. Купить клуб во Второй лиге тоже хотят

Теги Локомотив премьер-лига Россия Первая лига Вторая лига Велес Чемпионат.com Футбол

«Локомотив» хочет купить «Велес» из Первой лиги.

Руководство «Локомотива» ведет переговоры о покупке «Велеса», сообщает «Чемпионат» со ссылкой источник, знакомый с ситуацией.

«Локомотив» хочет приобрести «Велес». Также руководство планирует приобрести клуб во Второй лиге (ФНЛ-2). При этом пока не решено, с каким из клубов в случае покупки у «Локомотива» будет сквозная заявка», – добавил источник «Чемпионата».

Напомним, летом 2022 года «Локомотив» объявил о закрытии клуба «Казанка», выступавшего во Второй лиге.

«Локомотив» идет 14-м в Мир РПЛ, набрав 13 очков в 17 матчах. «Велес» занимает на 14-е место в таблице Мелбет Первой лиги, у команды 20 очков в 20 играх.

39 комментариев

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Брулин
Теперь осталось узнать знают ли в Локо о том, что хотят купить Велес.
Сдаётся парню с интересным шнобелем ( Нобель Арустамян) скучно стало.
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Xameleon1992
Зачем покупать клуб в ФНЛ, если в следующем сезоне уних и так там будет такая команда)
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San9
Не проще ли самим в пердив спуститься, зачем целый Велес для этого покупать 🤣
+1
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Novak
Если это правда, то бред выходит на новый уровень. Несколько месяцев назад закрыли Казанку, чтобы не тратить деньги на её содержание.
А теперь мало того, что хотят купить по клубу в каждой из лиг, так ещё потом их содержать надо будет.
При этом регулярно говорят, что на капитальную реконструкцию стадиона денег нет.
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Уэмбли Стедиум
, Локо сам еле дышит ,зачем лишний прицеп?
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Гуго Капет
У меня, как у паровоза, челюсть отвисла пока эту новость читал...
+1
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Anti Podonok
Ответ Алексей Матыгин
вы свой клуб сначала спасите,нафига вам ещё один клуб убивать?
Ну да Велес же Лину чемпионов выигрывает и Барсу с Баварией каждый день обыгрывает
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Anti Podonok
Ответ Balt
В смысле боссы Локо? РЖД хочет купить частный Велес и сделать его нечастным? А точнее неСчастным? Казанка им не нужна, обременительна, зато давай покупать Велес и ещё команду во второй лиге? Что за бред? Пахнет странностью. Как Казанку бросали так с таким же успехом и Велес сгинет как только на очередном собрании решат что как-то многовато на футбол на этот расходы. Какие проблемы Казанку держать во второй лиге? Дать им карт-бланш на выход в первую и пусть себе играют: бюджета не больше 150 млн. даже на первую лигу им хватило бы чтобы свою молодёжь обкатывать. И при выходе Казанки в пердив, сделать ещё одну во второй лиге с бюджетом в районе 70 млн. тоже не проблема для такого богатого клуба. А то наши клубы большие да московские+Зенит всё из стороны в сторону - то им нужны вторые команды в первой лиге, то не нужны, то опять нужны, то не нужны.
Несчастным
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Anti Podonok
Кретинизм уровень Бог!закрыть Казанку и покупать всякую шляпу после этого!!!
+3
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+2
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SouthBoy
Ответ SMART789
У Локомотива и так скоро будет команда в первой лиге без всяких доп инвестиций
Главное, чтобы у вас бразильцев с паспортами РФ побольше было.
+10
-4
+6
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zhukas58
Ответ 44ndfwwgbr
Им пофиг что покупать. Главное, чтобы было что распилить. Позорище…((
Согласен, клуб олицетворяющий собой современную Россию
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44ndfwwgbr
Ответ zhukas58
Казанка то им была не нужна…
Им пофиг что покупать. Главное, чтобы было что распилить. Позорище…((
+9
-1
+8
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Аркадий Алексеев (АркадийБздынь)
И зачем нужно было Казанку закрывать?
+4
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sebastian1410
Ответ selso99
И зачем это нужно в нынешних условиях???
Чтобы новое руководство распилили бюджет. Так же и с трансферами. Слили игроков предыдущего руководства, понабрали через своих агентов новых.
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Злодей Спб
Почему бы сразу не купить клуб в АПЛ?
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Balt
Ответ Ираклий Керимов
Команду из медиалиги лучше купите ))
Говорят, это сейчас модно.
+1
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Сергей Сунчилиев
Зачем тогда закрывали Казанку? Колитесь, сколько вам нужно ещё бабла, чтобы наконец то лопнуть?
+4
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SMART789
У Локомотива и так скоро будет команда в первой лиге без всяких доп инвестиций
+22
-6
+16
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#SharkTeam
Такими темпами основная команда будет в первой лиге. Накой еще покупать?
+5
0
+5
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Balt
В смысле боссы Локо? РЖД хочет купить частный Велес и сделать его нечастным? А точнее неСчастным? Казанка им не нужна, обременительна, зато давай покупать Велес и ещё команду во второй лиге? Что за бред? Пахнет странностью. Как Казанку бросали так с таким же успехом и Велес сгинет как только на очередном собрании решат что как-то многовато на футбол на этот расходы. Какие проблемы Казанку держать во второй лиге? Дать им карт-бланш на выход в первую и пусть себе играют: бюджета не больше 150 млн. даже на первую лигу им хватило бы чтобы свою молодёжь обкатывать. И при выходе Казанки в пердив, сделать ещё одну во второй лиге с бюджетом в районе 70 млн. тоже не проблема для такого богатого клуба. А то наши клубы большие да московские+Зенит всё из стороны в сторону - то им нужны вторые команды в первой лиге, то не нужны, то опять нужны, то не нужны.
+3
-2
+1
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Алексей Матыгин
вы свой клуб сначала спасите,нафига вам ещё один клуб убивать?
0
0
0
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Berd Official
Ответ Ираклий Керимов
Команду из медиалиги лучше купите ))
Амкал или 2Drots
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Berd Official
Лучше купили б нормальных игроков а не стариков как Дзюрука
0
-3
-3
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Ираклий Керимов
Команду из медиалиги лучше купите ))
+4
0
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MstAndreev
"Как бы нам по-новому освоить бюджет?"
"А давайте расформируем "Казанку", потому что вообще не нужна. А после этого купим "Велес", потому что очень, очень нужен. А потом еще один клуб во второй лиге купим. Тоже очень нужный".
"Отличная идея!"
+9
0
+9
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