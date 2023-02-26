Боссы «Локо» ведут переговоры о покупке «Велеса» из Первой лиги. Купить клуб во Второй лиге тоже хотят
«Локомотив» хочет купить «Велес» из Первой лиги.
Руководство «Локомотива» ведет переговоры о покупке «Велеса», сообщает «Чемпионат» со ссылкой источник, знакомый с ситуацией.
«Локомотив» хочет приобрести «Велес». Также руководство планирует приобрести клуб во Второй лиге (ФНЛ-2). При этом пока не решено, с каким из клубов в случае покупки у «Локомотива» будет сквозная заявка», – добавил источник «Чемпионата».
Напомним, летом 2022 года «Локомотив» объявил о закрытии клуба «Казанка», выступавшего во Второй лиге.
«Локомотив» идет 14-м в Мир РПЛ, набрав 13 очков в 17 матчах. «Велес» занимает на 14-е место в таблице Мелбет Первой лиги, у команды 20 очков в 20 играх.
Сдаётся парню с интересным шнобелем ( Нобель Арустамян) скучно стало.
А теперь мало того, что хотят купить по клубу в каждой из лиг, так ещё потом их содержать надо будет.
При этом регулярно говорят, что на капитальную реконструкцию стадиона денег нет.
"А давайте расформируем "Казанку", потому что вообще не нужна. А после этого купим "Велес", потому что очень, очень нужен. А потом еще один клуб во второй лиге купим. Тоже очень нужный".
"Отличная идея!"