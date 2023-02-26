Боссы «Локо» ведут переговоры о покупке «Велеса» из Первой лиги. Купить клуб во Второй лиге тоже хотят

«Локомотив» хочет купить «Велес» из Первой лиги.

Руководство «Локомотива» ведет переговоры о покупке « », сообщает «Чемпионат» со ссылкой источник, знакомый с ситуацией.

«Локомотив» хочет приобрести «Велес». Также руководство планирует приобрести клуб во (ФНЛ-2). При этом пока не решено, с каким из клубов в случае покупки у «Локомотива» будет сквозная заявка», – добавил источник «Чемпионата».

Напомним, летом 2022 года «Локомотив» объявил о закрытии клуба «Казанка», выступавшего во Второй лиге.

« » идет 14-м в Мир , набрав 13 очков в 17 матчах. «Велес» занимает на 14-е место в таблице Мелбет Первой лиги, у команды 20 очков в 20 играх.