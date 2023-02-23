Глава «Локо» Нагорных о Цорне: «Были не самые удачные приобретения, но давать оценку предшественникам не в моих правилах. Время покажет»

Глава совета директоров « » оценил работу .

Немецкий специалист занимал пост спортивного директора «Локомотива» с ноября 2021 года. В октябре прошлого года Цорн покинул клуб.

«Работа Цорна бездарная? Оценку должно давать время. Мы сегодня провели определенные трансферные действия. Но не в моих правилах давать оценку предшественникам.

Не самые удачные были приобретения, но мы постараемся получить минимальные расхождения в сумме продаж тех игроков, которых мы отдали. Это задача сегодняшнего менеджмента», – сказал Юрий Нагорных.