Глава «Локо» Нагорных о Цорне: «Были не самые удачные приобретения, но давать оценку предшественникам не в моих правилах. Время покажет»

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Глава совета директоров «Локомотива» оценил работу Томаса Цорна.

Немецкий специалист занимал пост спортивного директора «Локомотива» с ноября 2021 года. В октябре прошлого года Цорн покинул клуб.

«Работа Цорна бездарная? Оценку должно давать время. Мы сегодня провели определенные трансферные действия. Но не в моих правилах давать оценку предшественникам.

Не самые удачные были приобретения, но мы постараемся получить минимальные расхождения в сумме продаж тех игроков, которых мы отдали. Это задача сегодняшнего менеджмента», – сказал Юрий Нагорных.

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2 комментария

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Alex Slobodskikh
Томас Цорн немецкий специалист
Не знаю, что смешнее. Немецкий или специалист
+1
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Дядя ТУРА
проблема Цорна была не в покупке игроков, а в выборе тренера. ну очень слабые ребята были
+1
0
+1
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