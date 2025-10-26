У Милнера первый за 14 лет ассист в матче против «МЮ». В 2011-м было два при 6:1 на «Олд Траффорд»

Джеймс Милнер сделал голевую передачу в матче АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (2:4).

Последний раз 39-летний хавбек «Брайтона » отдавал результативный пас в игре против «красных дьяволов» в Премьер-лиге 14 лет назад.

В октябре 2011 года Милнер , выступая за «Манчестер Сити », сделал два ассиста на «Олд Траффорд» (6:1).

В 7 матчах текущего сезона АПЛ полузащитник набрал 1+1 по системе «гол+пас».