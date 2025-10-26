У Милнера первый за 14 лет ассист в матче против «МЮ». В 2011-м было два при 6:1 на «Олд Траффорд»
Джеймс Милнер сделал голевую передачу в матче АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (2:4).
Последний раз 39-летний хавбек «Брайтона» отдавал результативный пас в игре против «красных дьяволов» в Премьер-лиге 14 лет назад.
В октябре 2011 года Милнер, выступая за «Манчестер Сити», сделал два ассиста на «Олд Траффорд» (6:1).
В 7 матчах текущего сезона АПЛ полузащитник набрал 1+1 по системе «гол+пас».
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?7288 голосов
Зенит
Будет ничья
Динамо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости