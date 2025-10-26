Челестини об атаке ЦСКА: «Хорошо было бы иметь киллера, который подберет мяч и забьет»

Фабио Челестини заявил, что ЦСКА нужен форвард-киллер.

Тренер армейцев высказался после матча РПЛ «Крыльями Советов» (1:0).

— Есть ли прогресс в линии нападения?

— Я выпустил двух нападающих. Они играют, пытаемся им помогать. Сейчас у нас, правда, забивают защитники, это тоже хорошо. Надеемся, нападающие тоже начнут забивать.

Хорошо было бы иметь такого киллера, убийцу, который подберет мяч и забьет. Нам нужен нападающий, который будет забивать. Я не вижу другого способа, как просто доверять им.

— Алвес получил травму. Потеря?

— Конечно, эта потеря влияет. Точной даты возвращения не могу сказать. Надеемся, вернется после ноябрьской паузы, – сказал Челестини .