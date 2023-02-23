Глава «Локо»: «РЖД Арена» — один из наиболее удобных стадионов в такое время, но надо подумать, нужны ли нам так рано зимой игры»

Юрий Нагорных высказался об « » после матча «Локомотив» – «Спартак» (0:1).

Игра прошла в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России.

— Можно ли сказать, что наши стадионы не приспособлены к играм зимой?

— Наверное, потому что стадион «Локомотива» — первый современный в современной истории России. Несмотря на мороз, «РЖД Арена» — одна из наиболее удобных для просмотра футбола в такое время.

Надо обратиться к календарю и подумать, нужны ли нам так рано зимой игры? Стадионы к чемпионату мира построили хорошие. Стоимость строительства стадиона с крышей очень высокая, поэтому решение по строительству было оптимальным.

— Нужно ли возвращаться на систему «весна‑осень»?

— Это должны решить специалисты.

— Может ли быть перестроен стадион «Локомотива»?

— Мы будем улучшать условия для наших болельщиков. Есть ряд вопросов, которые надо улучшать. На втором этаже нужно улучшить санитарно‑бытовые условия, например, делать защиту от ветра. В течение 2–3 лет все сделаем. Но речи о перестройке стадиона не идет, — сказал глава совета директоров « ».