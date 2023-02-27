«Мбаппе – игрок с другой планеты». Тренер «Марселя» Тудор о дубле форварда

Тренер « » назвал инопланетянином.

«ПСЖ» на выезде разгромил марсельский клуб в 25-м туре Лиги 1 (3:0). Килиан Мбаппе сделал дубль и делит первое место с Эдинсоном Кавани в списке лучших бомбардиров в истории парижан.

– Мбаппе сделал результат? Как вы собирались защищаться против него?

– У него все равно было бы много свободного пространства, потому что он игрок с другой планеты, все просто.

Помимо очевидной мотивации « », я видел, что игроки соперника были очень сосредоточены, они много бегали, чего я давно не видел. Всем тяжело, когда игроки соперника так хороши и в такой форме.

Если сравнить наши два матча с « » – в Кубке Франции (2:1) и сегодня, – то разницу сделал седьмой номер [Мбаппе].

Мы играли так же, как и тогда, игроки хотели победить снова, но когда против вас играют Месси, Руис, Маркиньос, Верратти, Рамос – это очень сложно. У вас может сложиться впечатление, что мы играли медленнее, чем обычно, но я могу заверить вас, что класс игроков соперника был выше, – сказал .