«Мбаппе – игрок с другой планеты». Тренер «Марселя» Тудор о дубле форварда

Теги Марсель ПСЖ Игор Тудор лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Тренер «Марселя» назвал Килиана Мбаппе инопланетянином.

«ПСЖ» на выезде разгромил марсельский клуб в 25-м туре Лиги 1 (3:0). Килиан Мбаппе сделал дубль и делит первое место с Эдинсоном Кавани в списке лучших бомбардиров в истории парижан.

– Мбаппе сделал результат? Как вы собирались защищаться против него?

– У него все равно было бы много свободного пространства, потому что он игрок с другой планеты, все просто.

Помимо очевидной мотивации «ПСЖ», я видел, что игроки соперника были очень сосредоточены, они много бегали, чего я давно не видел. Всем тяжело, когда игроки соперника так хороши и в такой форме.

Если сравнить наши два матча с «ПСЖ» – в Кубке Франции (2:1) и сегодня, – то разницу сделал седьмой номер [Мбаппе].

Мы играли так же, как и тогда, игроки хотели победить снова, но когда против вас играют Месси, Руис, Маркиньос, Верратти, Рамос – это очень сложно. У вас может сложиться впечатление, что мы играли медленнее, чем обычно, но я могу заверить вас, что класс игроков соперника был выше, – сказал Игор Тудор.

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14 комментариев

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Я Гражданин Мира
Ответ Muhammad Juraev
2 ассиста он сам себе я так понимаю сделал?)
Хейтеры Месси этого не понимает, уважаемый человек.
Месси гений,
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Я Гражданин Мира
Ответ Комил Мирзаев
к сожалению не одиночку с пас лучше игрок история футбол решает!!!
А почему сожалению?
Наоборот к счастью
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Я Гражданин Мира
Ответ Футбол_это_жизнь
Забил оба гола с пасов Месси. У Месси 12 пасов и 9 из них на Мбаппе у Мбаппе 20 голов и почти половина с пасов Месси. Хорошая стата для «пешехода» и бегунка
Этого к сожалению не все видит и не понимает.
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Я Гражданин Мира
Ответ Франческо Тортик
Так и есть. Все результаты ПСЖ последних сезонов зависят исключительно от настроения Киллиана. Он делает результат в одиночку.
Я с вами категорически не согласен!
В одиночку он результати не делает, при всем моим уважение к Мбпапе.
+1
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+1
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h5fvhwbkbh
Ответ Комил Мирзаев
Мбаппе великолепный игрок у него бешеный скоростью,...пас который одал лучше игрок история футбол круто
Как вы это плюсуете
0
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Flow market Victor Mercedes
Мбаппе забивает важные голы, Месси отдаёт важные ассисты 💪🏻👍🏻
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-1
-1
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Muhammad Juraev
Ответ Франческо Тортик
Так и есть. Все результаты ПСЖ последних сезонов зависят исключительно от настроения Киллиана. Он делает результат в одиночку.
2 ассиста он сам себе я так понимаю сделал?)
+6
-4
+2
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badaboom
Ответ Комил Мирзаев
Мбаппе великолепный игрок у него бешеный скоростью,...пас который одал лучше игрок история футбол круто
Отлично нейросеть комментировать
+3
-1
+2
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Комил Мирзаев
Ответ Франческо Тортик
Так и есть. Все результаты ПСЖ последних сезонов зависят исключительно от настроения Киллиана. Он делает результат в одиночку.
к сожалению не одиночку с пас лучше игрок история футбол решает!!!
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Ответ art.shu05@gmail.com
Как никак один из лучших в мире
Сейчас лучший.
+5
-9
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Комил Мирзаев
Мбаппе великолепный игрок у него бешеный скоростью,...пас который одал лучше игрок история футбол круто
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Футбол_это_жизнь
Забил оба гола с пасов Месси. У Месси 12 пасов и 9 из них на Мбаппе у Мбаппе 20 голов и почти половина с пасов Месси. Хорошая стата для «пешехода» и бегунка
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
art.shu05@gmail.com
Как никак один из лучших в мире
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Франческо Тортик
Так и есть. Все результаты ПСЖ последних сезонов зависят исключительно от настроения Киллиана. Он делает результат в одиночку.
+11
-11
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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